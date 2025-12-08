Deportes

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y el ganador del clásico de La Plata

La Academia dio el golpe en La Bombonera y se impuso por 1 a 0

El cabezazo goleador de Maravilla
El cabezazo goleador de Maravilla Martínez (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con el triunfo de Racing ante Boca por 1 a 0, se confirmó el primer finalista del Torneo Clausura: La Academia se medirá ante el vencedor del clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, a disputarse este lunes en el Bosque, por la corona del certamen local.

Gracias al cabezazo letal de Maravilla Martínez, los dirigidos por Claudio Costas, que este año alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores, avanzaron a la gran definición, que ya tiene fecha y sede.

La Liga Profesional de Fútbol resolvió los detalles de la final del Torneo Clausura, que se jugará el sábado 13 de diciembre, y del Trofeo de Campeones, que se disputará el 20.

El Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, será el escenario de la definición del certamen semestral, con horario aún a confirmar.

Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, el Estadio Único de San Nicolás albergará el Trofeo de Campeones. Vale destacar que Platense ya tiene asegurada su participación como campeón del Torneo Apertura, a la espera de conocer a su rival.

Racing venía de transpirar para acceder a las semifinales. En la llave anterior, la Academia y Tigre protagonizaron un duelo sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y los dos tiempos suplementarios. La resolución llegó desde el punto penal, con los albicelestes imponiéndose por 4-2 y asegurando su lugar en semifinales. El equipo orientado por Costas venía de eliminar a River Plate en un partido que se resolvió en los minutos finales con un marcador de 3-2, lo que reforzó su condición de candidato. El equipo de Úbeda, en tanto, venía de deshacerse de Argentinos Juniors también en La Ribera, gracias al tanto de Ayrton Costa.

Boca había sido el líder del Grupo A, con 29 puntos, cuatro más que Unión y Racing, que fueron sus escoltas. No obstante, en el césped esa diferencia no se notó. El local fue más de a ratos, sobre todo a partir de la conducción de Leandro Paredes y la gambeta indescifrable de Exequiel Zeballos. Pero la visita supo lastimar de contra. Y, cuando salió el Changuito, tuvo un motivo menos para preocuparse...

Más allá del tropiezo, el Xeneize tiene garantizado su pasaje a la Copa Libertadores 2026. Y su caída le cerró la última chance a River, que necesitaba que su clásico rival se consagrase para entrar al repechaje. Así, el Millonario disputará la próxima Copa Sudamericana.

Racing, por su parte, también está en zona de Sudamericana, pero si se queda con el título del Clausura accederá a la próxima Libertadores, además de tener la chance de incorporar otra estrella en el Trofeo de Campeones.

