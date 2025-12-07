Los detalles del “trencito” en los festejos por el título del Inter Miami: la cumbia de Beckham y la actitud de Messi

La intimidad de la celebración tras el triunfo ante Vancouver

Inter Miami celebró su primer título en la MLS Cup con una fiesta que atrajo la atención internacional, no solo por el logro deportivo, sino también por el ambiente festivo tras la conquista en el Chase Stadium de Florida. La consagración del equipo capitaneado por Lionel Messi se reflejó en un video viral en el que David Beckham, una de las caras visibles del club, sorprendió al sumarse al tradicional “trencito” y bailar cumbia junto a los jugadores.

El equipo dirigido por Javier Mascherano alcanzó este hito tras vencer a Vancouver Whitecaps por 3-1, en un partido en el que Messi se destacó con sus asistencias. Este triunfo significó el primer campeonato de la franquicia en la MLS Cup, que desde el desembarco del astro argentino ya había alzado la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024.

La celebración posterior al partido se convirtió en tendencia en redes sociales. Ya en un salón ambientado y con todos los protagonistas vestidos para la ocasión, un video mostró a David Beckham bailando cumbia y sumándose al “trencito” junto a los jugadores, una escena que fusionó la cultura latinoamericana con la anglosajona.

Entre los vagones del trencito apareció Messi, quien lució una camisa clara, y detrás suyo Rodrigo De Paul. La Pulga, visiblemente cansado, apareció “desenganchado” de la formación espontánea, y caminando, sin contonearse. La imagen provocó un sinfín de comentarios y bromas en las redes. “Muchas ganas no es que tenga, parece”, arriesgó un usuario en X (antes Twitter) sobre el gesto del delantero, de 38 años. “Admítanlo, jamás esperaron encontrar a Beckham bailando cumbia santafesina”, sumó un segundo. “Leo: ‘Anto, llevame a casa’”, aportó sonrisas un tercero. “Menos onda que rulo de chino”, aportó un cuarto.

Más allá de las diferencias en la interpretación de la participación de Messi en el festejo, el video resultó la prueba de la buena relación entre los protagonistas y Beckham, quien compartió abrazos con Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el entrenador Mascherano, reflejando la sintonía y el espíritu de equipo que caracterizó la jornada.

“Me gustaría que Messi viviera en Miami después de retirarse. Pero Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou. No hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Se le ve el logo del Barça en la pierna e incluso en su botella de agua“, reveló el ex mediocampista del Real Madrid en medio de los festejos.

El hijo del medio del astro deleitó con su habilidad

Antes de la celebración en el salón, cuando todavía todo era euforia en el campo de juego, quien se quedó con el protagonismo fue Mateo Messi, quien con un balón hizo gala de la habilidad que heredó del campeón del mundo y bicampeón de América. Incluso, en un momento, interrumpió a su papá para mostrarle el truco que había logrado domar. Vale recordar que tanto él como Thiago y Ciro, sus hermanos, ya muestran su talento en la Academia del Inter Miami, cada uno con sus características, pero con destellos que hablan de un legado.