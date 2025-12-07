Deportes

La habilidad de Mateo Messi que hipnotizó a los fanáticos en pleno festejo de Inter Miami: el truco que le mostró a su papá

Uno de los hijos del astro se quedó con el protagonismo de la celebración tras la conquista de la MLS ante Vancouver Whitecaps

El hijo del medio del astro deleitó con su habilidad

El Inter de Miami conquistó su primer título de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium de Miami, en una noche en la que Lionel Messi fue figura central, pero el protagonismo de la celebración recayó en su hijo, Mateo Messi, quien sorprendió al público y a los medios con sus habilidades futbolísticas, que se hicieron virales gracias a los videos filmados por los fanáticos desde las tribunas.

El equipo dirigido por Gerardo Martino se impuso por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en la final disputada el sábado, con tres goles generados por la creatividad de Messi. Este triunfo representó el tercer título de Messi con el Inter de Miami y el primero del club en la liga norteamericana, un logro que la franquicia copropiedad de David Beckham celebró ante su afición. “Estoy feliz porque era un objetivo importante para nosotros, ser campeones de la MLS y festejarlo de local con la gente de Miami”, expresó la Pulga, de 38 años.

La celebración en el campo se transformó en un evento familiar y mediático cuando Mateo Messi, de 10 días, se sumó a la fiesta. El hijo del medio del delantero y Antonela Roccuzzo intentó mostrarle a su padre su primer “vuelta al mundo”, un truco que consiste en girar el pie alrededor del balón mientras se mantiene en el aire. Mateo realizó varios “jueguitos” y exhibió un control del balón que sorprendió a los asistentes, mostrando una tranquilidad y destreza similares a las de su padre.

La actuación de Mateo no pasó desapercibida para el público ni para los medios. “Así, toda la familia”, fue el texto que acompañó uno de los videos que se hizo viral.

El contexto de este triunfo refuerza la trascendencia de la figura de Messi en el fútbol internacional. La llegada del argentino al Inter de Miami en 2023 marcó un punto de inflexión para el club, que hasta entonces no había conseguido ningún trofeo y se encontraba en los últimos puestos de la tabla. Ya había logrado la Leagues Cup 2023 y la Supporter’s Shield 2024.

Con este título, Messi suma una nueva liga a su palmarés, tras conquistar diez veces la liga española con el Barcelona y dos la francesa con el Paris Saint-Germain. Además, el argentino ya había sido reconocido en la MLS con los premios de Jugador Más Valioso (MVP) y Bota de Oro, consolidando su impacto en el fútbol estadounidense.

En medio de la euforia por el campeonato, la imagen de Mateo Messi dominando el balón y ejecutando con soltura un truco de alta dificultad se convirtió en uno de los momentos más comentados de la celebración, mostrando que el talento futbolístico de la familia Messi sigue generando admiración tanto dentro como fuera del campo.

No solo él heredó el talento de su papá. Tanto Mateo como Ciro forman parte de la Academia del Inter Miami y, cada uno con sus características, suele destacarse en la cantera de las Garzas, que ya preparan la sucesión del astro, que tiene contrato vigente hasta 2028.

