Habrá campeón argentino en la Liga Sudamericana de básquet: el triple heroico que definió una de las semifinales

Fabián Ramírez Barrios le dio la victoria al conjunto argentino ante Olimpia de Paraguay

El Final Four de la Liga Sudamericana de básquet que se disputó este sábado en el complejo de la Conmebol, en Asunción, arrojó dos buenas noticias para el deporte argentino, ya que tanto Ferro Carril Oeste como Regatas Corrientes ganaron sus respectivos duelos de semifinales y dirimirán el titulo continental mano a mano el domingo a las 19.40 horas con transmisión de DSports.

Pese a la gran victoria del conjunto del barrio de Caballito ante Defensor Sporting en el primer turno, las miradas estuvieron puestas en el siguiente juego entre el local, Olimpia de Paraguay, y el equipo correntino, que se llevó la victoria en el cierre gracias a un triple de Fabián Ramírez Barrios a falta de 4 segundos.

Regatas pudo quebrar al Decano por 64-62 en un partido de bajo goleo, pero muy parejo. Además, el Remero debió dar vuelta el marcador tras un flojo segundo cuarto (8-21) y pudo revertir el resultado con un último parcial de 22-11 que se terminó con el lanzamiento agónico de Ramírez Barrios. Juan Corbalán, con 18 puntos, fue el máximo anotador del elenco de Corrientes, que buscará repetir el título que consiguió en 2008 y 2012.

“Estoy muy contento con la victoria. Volvimos a las fuentes en el segundo tiempo con la defensa, los dejamos incómodos. Sabíamos que teníamos una diferencia en contra de 15 puntos, pero teníamos que mantener la cabeza fría. Este equipo no tiene techo y lo pudimos lograr”, expresó el héroe de la jornada en diálogo con Dsports.

Los jugadores de Ferro celebran el pase a la final de la Liga Sudamericana de básquet tras vencer a Defensor Sporting (@FerroOficial)

El rival de Regatas será Ferro, que doblegó 80-65 a Defensor Sporting de Uruguay. El puntero de la Liga Nacional, que apenas perdió un partido en la temporada, demostró que está atravesando un gran momento y se impuso contundencia ante el violeta. Emiliano Lezcano, con 20 tantos, se destacó en el Verdolaga. El Tucu estuvo acompañado de Facundo Piñero y Rodrigo Gallegos, ambos con 13 unidades.

Para el tradicional club de la Capital Federal podría ser una oportunidad histórica de volver a codearse con la gloria en el básquet tras su último título de Liga Nacional en 1989. Cabe recordar que Ferro es tricampeón del torneo más prestigioso de la Argentina (alzó las copas de 1985 y 1986) y alcanzó las semifinales en la temporada anterior, siendo derrotado por Boca Juniors. En el planto internacional, el Verde fue ganador de tres Campeonatos Sudamericanos de Clubes en 1981, 1981 y 1987.

En lo que respecta a la Liga Sudamericana, que se juega desde 1996, Atenas de Córdoba es el equipo argentino que más veces la ganó, con tres estrellas, y comparte la cima con el Brasilia. Libertad de Sunchales y Regatas poseen dos títulos y le siguen Quimsa, Instituto, Olimpia de Venado Tuerto, Estudiantes de Olavarría, Obras Sanitarias y Ben Hur de Rafaela, con un trofeo. En la última edición, el campeón fue Nacional de Uruguay, que derrotó 77-76 a San Lorenzo de Almagro en la final.