Revelaron el fuerte mensaje de Klopp a Salah en la tensa discusión que tuvieron durante el último partido del Liverpool: “No le gustó eso”

Liverpool llegó a marzo después de haber ganado la Copa de la Liga y era el único equipo de Inglaterra que aspiraba a lograr el tetraplete con la Premier League, Europa League y FA Cup, pero una racha de cuatro derrotas en los últimos 10 partidos, que incluyeron duras eliminaciones en la copa europea y local, caldeó el ambiente en Anfield durante la última temporada de Jürgen Klopp. Eso quedó expresado públicamente cuando el DT se cruzó con Mohamed Salah en plena cancha durante el 2-2 de la última fecha contra West Ham.

La tensa discusión tuvo lugar en la antesala a los tres cambios implementados por el alemán para mantener la victoria parcial contra los Hammers, pero en ese interín llegó el empate de Michail Antonio. En medio de esta situación, el técnico pareció lanzar una recriminación a Salah, quien le respondió con una serie de ademanes con sus brazos. La escalada del conflicto obligó a que Darwin Núñez, una de las modificaciones junto a Mo y Joe Gomez, se metiera para calmar a su compañero de equipo. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas había dado precisiones sobre qué se dijeron en la charla hasta que un futbolista contrario reveló los pormenores.

El propio Antonio formó parte del ciclo Footballers’ Football Podcast y sorprendió al contar el detrás de escena del acalorado intercambio: “Cuando los jugadores (del Liverpool) entran, Klopp siempre les da un gran abrazo y les dice ‘buena suerte’, pero cuando Mo entró, caminó en una dirección diferente y estaba acomodando sus espinilleras y cosas así”.

A continuación, el delantero de 34 años manifestó en declaraciones replicadas por el diario británico Daily Mirror: “Klopp le tendió la mano y su mano estuvo allí por un momento y cuando Mo dejó de hacer lo que estaba haciendo, simplemente le dio una palmada en la mano (a Klopp) para chocar los cinco. Obviamente a Klopp no le gustó eso y le dijo: ‘¿Quieres volver a sentarte?’, básicamente diciendo: ‘¿Quieres continuar?’. Y nadie me ha dicho lo que Mo respondió”.

En este sentido, Michail Antonio aclaró que no tuvo acceso a “información privilegiada”. “Nadie me ha dicho nada, pero lo que he oído es de lo que los chicos hablaban en el campo de entrenamiento”, expresó en referencia a lo que sus compañeros del West Ham dialogaron en las prácticas posteriores al encuentro válido por la jornada 35 de la Premier League.

* “Habrá fuego si hablo hoy”, fue la declaración de Salah al retirarse del estadio de West Ham

A minutos de terminar el compromiso, Mohamed Salah dio la nota por una explosiva frase en zona mixta, ya que deslizó que su relación con Klopp podría estar rota: “Habrá fuego hoy acá si hablo”. El video fue grabado por el periodista brasileño de ESPN, Joao Castelo-Branco. El reportero precisó que el máximo goleador del Liverpool en el torneo local (17) estaba molesto por ingresar a 12 minutos del final y el entrenador se disgustó porque demoró demasiado en prepararse para ingresar a la cancha.

En conferencia de prensa, Jürgen Klopp intentó dar por terminado el asunto: “¿Si puedo decir lo que dijimos? No, pero ya hablamos de eso en el vestuario. Ya está hecho”.

Los focos del duelo de este domingo desde las 12.30 (hora argentina) ante Tottenham como local estarán en si volverá a la titularidad el punta africano. Los Reds están terceros con 75 puntos, por detrás de Arsenal (80) y Manchester City (79), aunque los Ciudadanos deben saldar un encuentro pendiente ante los Spurs en las próximas semanas. Los contendientes al título jugarán este sábado contra Bournemouth y Wolverhampton, respectivamente.