El escandaloso cruce entre Klopp y Salah durante el empate del Liverpool que lo bajó de la pelea por la Premier League

Luego de la derrota ante Everton, las chances de quedarse con el título de Premier League del Liverpool quedaron seriamente comprometidas en los últimos días. Ahora los Reds igualaron 2-2 como visitantes del West Ham y parecen bajado definitivamente de la lucha con Arsenal y Manchester City. En medio del último empate, una escena llamó la atención de propios y ajenos: la tensa discusión de Jürgen Klopp y Mohamed Salah al costado del campo de juego.

La particular situación se registró segundos antes de que el egipcio ingresara al campo de juego, justo después del empate 2-2 de los Hammers por obra de Michail Antonio. El alemán pareció recriminarle algo al africano, que le respondió e hizo ademanes con sus brazos. El uruguayo Darwin Núñez, que formó parte de una triple modificación ensayada por Klopp en ese momento, tuvo que intervenir para disuadir a su compañero de equipo. El otro que entró al campo en ese momento fue Joseph Gomez (salieron Trent Alexander-Arnold, el colombiano Luis Díaz y el japonés Wataru Endo).

Sobre la discusión, Klopp respondió en TNT Sports: “¿Si puedo decir lo que dijimos? No, pero ya hablamos de eso en el vestuario. Ya está hecho”. Al igual que había hecho en la previa a este encuentro basado en el 0-2 ante Everton que lo desilusionó, se sinceró sobre las aspiraciones de su equipo: “Para ser honesto, no estoy de humor para hablar de eso. Teníamos que ganar aquí, lo sabíamos y no lo hicimos, ahora tenemos un poco de tiempo hasta el próximo partido. Intentaremos preparar a los chicos nuevamente y lo haremos de nuevo”.

En declaraciones post partido recogidas por la BBC, el germano expresó además: “Estoy muy decepcionado, obviamente. Creo que todos pueden ver que sólo un equipo podía ganar el partido, y somos nosotros, con las oportunidades que creamos, con la posesión que tuvimos, con todas las cosas que hicimos. Fue difícil al final de un período de cuatro partidos en 10 días, pero creo que los jugadores lo hicieron muy bien”.

El momento de la acalorada discusión de Salah y Klopp (Reuters/John Sibley)

Respecto a las alternativas del match, amplió: “Simplemente encajamos de la nada y necesitamos algunas oportunidades más y algunos goles al final para marcar dos veces. Cuando estábamos 2-1 arriba pudimos controlarlo y aún así, como dije en muchos momentos, jugamos muy bien, pero no dominamos la situación al final. Esa ha sido la historia de las últimas cuatro semanas”.

Por otra parte, ayer Klopp le había abierto los brazos al supuesto reemplazante que tendrá en el banquillo del Liverpool a partir de la próxima temporada: el neerlandés Arne Slot, del Feyenoord. “Me gusta mucho si él es el indicado y quiere aceptar el trabajo”, mencionó al respecto el alemán, quien aclaró que no está implicado en la designación de su sustituto tras anunciar que se despediría a fin de esta campaña. De a poco, Jürgen se va despidiendo de un puesto de trabajo en el que permaneció durante 9 años.

Jarrod Bowen había adelantado al dueño de casa sobre el final de la primera parte, mientras que con los tantos de Andrew Robertson y Alphonse Areola en contra Liverpool dio vuelta la historia. A los 77′, Antonio consiguió la paridad que ya no se modificaría en el tanteador del London Stadium.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la liga inglesa con este resultado? Actualmente, la Premier League tiene al Arsenal como único líder con 77 puntos, seguido por Manchester City con 76 y Liverpool con 75. Sin embargo, los Reds sólo tienen tres partidos por delante, mientras que los Gunners deben disputar cuatro juegos y los Ciudadanos cinco.

EL RESUMEN DEL PARTIDO

LA AGENDA DEL FINAL

• Fecha 35: Tottenham-Arsenal (28-4 a las 10.00) y Nottingham Forest-Manchester City (28-4 a las 12.30)

• Fecha 36: Arsenal-Bournemouth (4-5 a las 8.30), Manchester City-Wolverhampton (4-5 a las 13.30) y Liverpool-Tottenham (5-5 a las 12.30)

• Fecha 37: Fulham-Manchester City (11-5 a las 8.30), Manchester United-Arsenal (12-5 a las 12.30) y Aston Villa-Liverpool (13-5 a las 16.00).

• Pendiente Fecha 34: Tottenham-Manchester City (14-5 a las 16.00)

• Fecha 38: Arsenal-Everton, Liverpool-Wolverhampton y Manchester City-West Ham