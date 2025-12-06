LeBron James cortó una histórica e inusual racha de casi 20 años y más de 1.200 partidos

Lebron James dio la asistencia para el triple ganador de Hachimura (Dan Hamilton-Imagn Images)

Los Angeles Lakers consiguieron una victoria ajustada ante los Toronto Raptors por 123 a 120 como visitantes en Canadá. El partido que corresponde a la temporada regular de la NBA se resolvió en los segundos finales gracias a un triple de Rui Hachimura. Este desenlace permitió a los angelinos consolidar la segunda posición en la Conferencia Oeste, mientras que los canadienses quedaron en el tercer lugar.

El encuentro, sin embargo, quedó marcado por un hecho inusual en la historia reciente del básquet: se quebró de una de las rachas más longevas y extraordinarias de la liga. LeBron James, alero de los Lakers, no logró alcanzar una cifra de puntos en su cuenta personal que llevaba vigente desde hace casi 20 años. La marca, que inició el 6 de enero de 2007 cuando apenas tenía 23 años, llegó a su fin en el ScotiaBank Arena.

LeBron James y el adiós a una racha histórica

El histórico jugador de la liga no logró llegar a los diez puntos en el partido y cortó así una seguidilla de 1.297 partidos consecutivos anotando en doble dígito, una marca que se había cuando enfrentó a los Milwaukee Bucks hace 19 años. Desde entonces, James había superado ampliamente los registros históricos de figuras como Michael Jordan (866 partidos), Kareem Abdul-Jabbar (787) y Karl Malone (575), consolidándose como el jugador con la mayor cantidad de partidos consecutivos en la temporada regular.

Lebron James anotó ocho puntos y volvió a registrar menos de dos dígitos después de casi 20 años (Dan Hamilton-Imagn Images)

En el partido ante los Raptors, el jugador finalizó con ocho puntos, seis rebotes y once asistencias. No obstante, tuvo la oportunidad de extender su marca en la última posesión, pero optó por asistir a Hachimura para asegurar la victoria de su equipo. Consultado por la prensa sobre el fin de la racha, el jugador restó importancia al récord personal y puso el foco en el resultado colectivo: “No importa, ganamos”, sentenció.

Su entrenador, JJ Redick, destacó la conciencia de James sobre su registro, pero subrayó su decisión de priorizar la jugada correcta: “LeBron es muy consciente de cuántos puntos tiene en ese momento. Lo hizo como lo ha hecho tantas veces”, afirmó en conferencia de prensa. “Simplemente, jugar bien el partido, hacer siempre la jugada correcta. Ese ha sido mi modus operandi durante toda mi carrera, sin dudarlo ni una vez”, había agregado la leyenda activa de la NBA.

Por su parte, el pívot Jake LaRavia elogió la generosidad de su compañero: “Es un jugador muy generoso. Tuvo la oportunidad, pero por ser el jugador que es y su personalidad, hizo la jugada generosa, se la pasó a Rui y ganamos el partido”, manifestó una vez terminado el encuentro.

1297 partidos y cuatro anillos después, Lebron James anotó menos de diez puntos (AP)

Durante la extensa racha, el cuatro veces campeón había alcanzado los diez puntos al inicio del último cuarto en 1266 ocasiones, lo que resalta la excepcionalidad de la noche en Toronto. En partidos previos, ya había estado cerca de no alcanzar la decena: contra Dallas, el 28 de noviembre, llegó al último cuarto con nueve puntos, y frente a Phoenix, el lunes anterior, tenía seis. En ambas oportunidades logró mantener la marca.

Los Angeles Lakers vencieron a Toronto Raptors

El desarrollo del partido fue intenso y parejo, con alternancia en el marcador hasta los instantes finales. Austin Reaves se destacó como la figura de los Lakers con 44 puntos, diez asistencias y cinco rebotes, mientras que Hachimura resultó decisivo con el triple ganador. Con este resultado, el equipo de la costa oeste se consolida en la segunda posición en la Conferencia con un balance de 16 victorias y 5 derrotas, solo por detrás de Oklahoma City Thunder, equipo que apenas fue derrotado en un juego de 22 disputados.

Rui Hachimura y la celebración del triple ganador para vencer a los Toronto Raptors (Dan Hamilton-Imagn Images)

En los locales, Scottie Barnes rozó el triple-doble con 23 puntos, once rebotes y nueve asistencias, y Brandon Ingram aportó 20 puntos, siete rebotes y siete asistencias. El equipo canadiense, que buscaba su novena victoria consecutiva como local, sumó su sexta derrota seguida ante los Lakers y quedó con un registro de 15 victorias y 8 derrotas en la temporada, ocupando la tercera plaza de la conferencia este, solo por detrás de los Detroit Pistons y los New York Knicks.