La Semana del Tenis ya está en marcha: así se definirá la Liga de Primera División de Interclubes de la AAT

Sebastián Báez, figura de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (Crédito: Prensa AAT)

Se terminó la espera: comenzó la etapa definitoria de la Liga de Primera División de Interclubes. Desde este viernes y hasta el domingo, en distintos clubes de Buenos Aires se desarrollarán los ocho grupos —cuatro masculinos y cuatro femeninos— correspondientes a la Ronda Base.

A partir del lunes comenzarán Las Finales, instancia integrada a La Semana del Tenis, el evento inédito que reunirá al deporte nacional bajo el marco institucional de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La actividad se puso en marcha este viernes con la primera jornada de la fase de grupos, conformada por cuatro zonas de cuatro clubes cada una. Los equipos que finalicen en el primer y segundo puesto avanzarán a la Zona Campeonato, es decir, a Las Finales, mientras que quienes concluyan terceros y cuartos quedarán eliminados. Esta instancia contempla tres enfrentamientos por zona que se disputarán a lo largo del fin de semana bajo un formato de tres puntos: dos partidos de singles y uno de dobles.

En la rama masculina, el Grupo A está integrado por Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, San Lorenzo, Urquiza Tenis Club y Villa Real Tenis. El Grupo B reunirá a Harrods Gath & Chaves, Club Comercio, Ferro Carril Oeste y Temperley Lawn Tennis. En el Grupo C competirán Club Belgrano —último campeón—, Buenos Aires Lawn Tennis Club, Club Atlético Ferrocarril General San Martín y Monte Grande. Finalmente, el Grupo D estará conformado por Racing Club, Tenis Club Argentino, Deportes Racionales y Banco Provincia.

En el cuadro femenino, San Lorenzo también integrará el Grupo A junto con Vélez Sarsfield, Náutico Hacoaj y Darling Tennis Club. El Grupo B estará compuesto por Ferro Carril Oeste, San Fernando, Tenis Club Argentino y Luján Tenis Club. En el Grupo C participarán Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Independiente, El Jagüel y Club Comercio. Por último, el Grupo D reunirá al Buenos Aires Lawn Tennis Club, Deportes Racionales -defensor del título-, River Plate y Harrods Gath & Chaves.

El domingo se conocerán los equipos clasificados y desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de diciembre se disputarán Las Finales, que comprenderán las instancias desde cuartos de final hasta la definición. El escenario será el Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López, sobre canchas rápidas.

El equipo de damas de San Lorenzo para la edición 2025 (Crédito: Prensa AAT)

En el marco de una reestructuración general de la modalidad, el certamen reunirá a 13 jugadores top 100 y 30 top 200 del ranking mundial de la ATP y, por primera vez en 15 años, otorgará un premio económico -prize money- a los equipos campeones a modo de reconocimiento institucional.

Según informó Gastón Brum, director ejecutivo de la AAT, la actividad comenzará todos los días a las 09.00. Las Finales, en tanto, tendrán inicio a las 10.30, con una segunda serie programada no antes de las 16.00 y jornadas nocturnas.

Las entradas ya se encuentran a la venta por Ticketek, con valores que parten desde $10.000 para el pase diario de lunes a jueves, $15.000 únicamente el viernes, $25.000 el fin de semana y $70.000 el abono semanal. Los socios de la AAT contarán con un 30% de descuento.

Más allá de que la Liga de Primera División de Interclubes será la principal atracción, La Semana del Tenis ofrecerá una programación transversal al deporte. Se dictarán capacitaciones de alto nivel, como el Congreso de Gestión del Tenis el martes 9 de diciembre, de 10.00 a 16.00, con la presencia de Juan Sebastián Verón, Mariano Zabaleta, Marc Tarradas Marisch y Juan Pipa Gutiérrez.

El miércoles 10 tendrá lugar el Congreso Anual de Entrenadores, con disertaciones de Javier Frana, Kevin Konfederak y Gustavo Marcaccio. También se desarrollarán los Masters del Circuito Seniors AAT y el Torneo de Americanos, habrá capacitaciones para árbitros, entrega de premios, ceremonia de colación del Profesorado AAT, actividades para chicos y un patio comercial y gastronómico.

Por último, el viernes 12, durante las semifinales masculinas, se llevará a cabo el After Tenis, un espacio de encuentro con música y tragos que estará incluido en el ticket del día.

Francisco Cerúndolo, la gran estrella del Interclubes de la AAT (Crédito: Prensa AAT)

Todos los horarios y la TV para Las Finales

Lunes 8 de diciembre

Cancha 1:

10:30 hs - 4F damas 1

No antes de las 16:00 hs - 4F caballeros 1

Cancha 2:

10:30 hs - 4F damas 2

Martes 9 de diciembre

Cancha 1:

10:30 hs - 4F damas 3

No antes de las 16:00 hs - 4F caballeros 2

Cancha 2:

10:30 hs - 4F damas 4

Miércoles 10 de diciembre

Cancha 1:

10:30 hs - 4F caballeros 3

No antes de las 16:00 hs - 4F caballeros 4

Jueves 11 de diciembre

10:30 hs - SF damas 1

No antes de las 16:00 hs - SF damas 2

Viernes 12 de diciembre (TV: Fox Sports 2)

10:30 hs - SF caballeros 1

No antes de las 16:00 hs - SF caballeros 2

A continuación - After Tenis 1888

Sábado 13 de diciembre (TV: Fox Sports 3)

12:00 hs

Final damas

Domingo 14 de diciembre (TV: Fox Sports 3)

15:00 hs

Final caballeros

Cómo participar de La Semana del Tenis

Cuándo: del 6 al 14 de diciembre.

Dónde: Círculo de la Fuerza Aérea, Gral. Juan Gregorio Las Heras 650, Vicente López, Buenos Aires.

Entradas: a través de Ticketek, con descuentos para socios AAT.