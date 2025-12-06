Deportes

La Semana del Tenis ya está en marcha: así se definirá la Liga de Primera División de Interclubes de la AAT

La Ronda Base del certamen se jugará hasta el domingo. Las Finales comenzarán el lunes en las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López

Guardar
Sebastián Báez, figura de Gimnasia
Sebastián Báez, figura de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (Crédito: Prensa AAT)

Se terminó la espera: comenzó la etapa definitoria de la Liga de Primera División de Interclubes. Desde este viernes y hasta el domingo, en distintos clubes de Buenos Aires se desarrollarán los ocho grupos —cuatro masculinos y cuatro femeninos— correspondientes a la Ronda Base.

A partir del lunes comenzarán Las Finales, instancia integrada a La Semana del Tenis, el evento inédito que reunirá al deporte nacional bajo el marco institucional de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La actividad se puso en marcha este viernes con la primera jornada de la fase de grupos, conformada por cuatro zonas de cuatro clubes cada una. Los equipos que finalicen en el primer y segundo puesto avanzarán a la Zona Campeonato, es decir, a Las Finales, mientras que quienes concluyan terceros y cuartos quedarán eliminados. Esta instancia contempla tres enfrentamientos por zona que se disputarán a lo largo del fin de semana bajo un formato de tres puntos: dos partidos de singles y uno de dobles.

En la rama masculina, el Grupo A está integrado por Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, San Lorenzo, Urquiza Tenis Club y Villa Real Tenis. El Grupo B reunirá a Harrods Gath & Chaves, Club Comercio, Ferro Carril Oeste y Temperley Lawn Tennis. En el Grupo C competirán Club Belgrano —último campeón—, Buenos Aires Lawn Tennis Club, Club Atlético Ferrocarril General San Martín y Monte Grande. Finalmente, el Grupo D estará conformado por Racing Club, Tenis Club Argentino, Deportes Racionales y Banco Provincia.

En el cuadro femenino, San Lorenzo también integrará el Grupo A junto con Vélez Sarsfield, Náutico Hacoaj y Darling Tennis Club. El Grupo B estará compuesto por Ferro Carril Oeste, San Fernando, Tenis Club Argentino y Luján Tenis Club. En el Grupo C participarán Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Independiente, El Jagüel y Club Comercio. Por último, el Grupo D reunirá al Buenos Aires Lawn Tennis Club, Deportes Racionales -defensor del título-, River Plate y Harrods Gath & Chaves.

El domingo se conocerán los equipos clasificados y desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de diciembre se disputarán Las Finales, que comprenderán las instancias desde cuartos de final hasta la definición. El escenario será el Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López, sobre canchas rápidas.

El equipo de damas de
El equipo de damas de San Lorenzo para la edición 2025 (Crédito: Prensa AAT)

En el marco de una reestructuración general de la modalidad, el certamen reunirá a 13 jugadores top 100 y 30 top 200 del ranking mundial de la ATP y, por primera vez en 15 años, otorgará un premio económico -prize money- a los equipos campeones a modo de reconocimiento institucional.

Según informó Gastón Brum, director ejecutivo de la AAT, la actividad comenzará todos los días a las 09.00. Las Finales, en tanto, tendrán inicio a las 10.30, con una segunda serie programada no antes de las 16.00 y jornadas nocturnas.

Las entradas ya se encuentran a la venta por Ticketek, con valores que parten desde $10.000 para el pase diario de lunes a jueves, $15.000 únicamente el viernes, $25.000 el fin de semana y $70.000 el abono semanal. Los socios de la AAT contarán con un 30% de descuento.

Más allá de que la Liga de Primera División de Interclubes será la principal atracción, La Semana del Tenis ofrecerá una programación transversal al deporte. Se dictarán capacitaciones de alto nivel, como el Congreso de Gestión del Tenis el martes 9 de diciembre, de 10.00 a 16.00, con la presencia de Juan Sebastián Verón, Mariano Zabaleta, Marc Tarradas Marisch y Juan Pipa Gutiérrez.

El miércoles 10 tendrá lugar el Congreso Anual de Entrenadores, con disertaciones de Javier Frana, Kevin Konfederak y Gustavo Marcaccio. También se desarrollarán los Masters del Circuito Seniors AAT y el Torneo de Americanos, habrá capacitaciones para árbitros, entrega de premios, ceremonia de colación del Profesorado AAT, actividades para chicos y un patio comercial y gastronómico.

Por último, el viernes 12, durante las semifinales masculinas, se llevará a cabo el After Tenis, un espacio de encuentro con música y tragos que estará incluido en el ticket del día.

Francisco Cerúndolo, la gran estrella
Francisco Cerúndolo, la gran estrella del Interclubes de la AAT (Crédito: Prensa AAT)

Todos los horarios y la TV para Las Finales

Lunes 8 de diciembre

Cancha 1:

10:30 hs - 4F damas 1

No antes de las 16:00 hs - 4F caballeros 1

Cancha 2:

10:30 hs - 4F damas 2

Martes 9 de diciembre

Cancha 1:

10:30 hs - 4F damas 3

No antes de las 16:00 hs - 4F caballeros 2

Cancha 2:

10:30 hs - 4F damas 4

Miércoles 10 de diciembre

Cancha 1:

10:30 hs - 4F caballeros 3

No antes de las 16:00 hs - 4F caballeros 4

Jueves 11 de diciembre

10:30 hs - SF damas 1

No antes de las 16:00 hs - SF damas 2

Viernes 12 de diciembre (TV: Fox Sports 2)

10:30 hs - SF caballeros 1

No antes de las 16:00 hs - SF caballeros 2

A continuación - After Tenis 1888

Sábado 13 de diciembre (TV: Fox Sports 3)

12:00 hs

Final damas

Domingo 14 de diciembre (TV: Fox Sports 3)

15:00 hs

Final caballeros

Cómo participar de La Semana del Tenis

  • Cuándo: del 6 al 14 de diciembre.
  • Dónde: Círculo de la Fuerza Aérea, Gral. Juan Gregorio Las Heras 650, Vicente López, Buenos Aires.
  • Entradas: a través de Ticketek, con descuentos para socios AAT.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoInterclubesAATFinalesdeporte-argentino

Últimas Noticias

La hazaña de Diego Flores: ganó el 100° Campeonato Argentino de Ajedrez e igualó el récord de Miguel Najdorf

Con el empate ante Pérez Ponsa conquistó el certamen y sumó su 8° título. Es el ajedrecista argentino viviente que más veces lo ganó

La hazaña de Diego Flores:

Con grandes figuras, la Liga de Primera División de Interclubes tuvo su primera jornada: todos los resultados

Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Mariano Navone, Alex Barrena, Facundo Díaz Acosta y Lourdes Carlé fueron algunos de los jugadores que animaron la primera jornada

Con grandes figuras, la Liga

Antes de la clasificación, Franco Colapinto tuvo una preocupante actuación en la última práctica libre del GP de Abu Dhabi

El piloto argentino logró mejorar por muy poco los tiempos registrados en los dos primeros entrenamientos y se ubicó 19° en Yas Marina a casi medio segundo de Gasly

Antes de la clasificación, Franco

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Las Garzas, de la mano del astro argentino, intentarán conquistar su primera MLS Cup de su historia. Desde las 16.30, por Apple TV

El Inter Miami de Lionel

El simulador del Mundial 2026: el fixture interactivo para armar los cruces tras el sorteo y probar los posibles caminos del campeón

Tras la definición de los 12 grupos de la Copa del Mundo, elegí cuáles podrían ser los equipos que avanzarán a la fase de playoff

El simulador del Mundial 2026:
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
La historia descartada de “Zootopia”:

La historia descartada de “Zootopia”: un mundo retorcido donde la coneja Judy no iba a ser la protagonista

La película romántica que nunca salió de cartelera: los 30 años del fenómeno “Dilwale Dulhania Le Jayenge”

Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

INFOBAE AMÉRICA

El hit que pudo no

El hit que pudo no ser de Britney: la increíble travesía de “Toxic” antes de llegar a sus manos

El caso del joven que fue devorado por un león revela el drama de las enfermedades mentales en Brasil

Al menos cuatro muertos tras un nuevo enfrentamiento en la frontera entre Pakistán y Afganistán

El papa León XIV afirmó que no permanecerá “de brazos cruzados” ante las violaciones de los derechos humanos

Polonia desplegó aviones de combate tras los nuevos ataques masivos de Rusia en Ucrania