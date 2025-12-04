La Semana del Tenis, el mega evento que reunirá a todo el deporte en un mismo lugar: “Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

Belgrano, con los hermanos Cerúndolo a la cabeza, fue el campeón de caballeros en la edición 2024 (Fuente: Prensa AAT)

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) afina los detalles para un evento único: La Semana del Tenis. Del 6 al 14 de diciembre, el Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López, será el epicentro de una fiesta que reunirá a jugadores top, entrenadores, dirigentes, fanáticos y familias en un solo lugar.

La gran atracción serán Las Finales de la Liga de Primera División AAT, donde competirán los mejores ocho equipos de damas y caballeros del circuito de Interclubes, con la presencia de 13 top 100 y 30 top 200 del ranking mundial, representando a 18 países.

Además, por primera vez en 15 años, habrá prize money para los equipos destacados, un reconocimiento largamente esperado por los clubes.

Un evento pensado para toda la familia del tenis

La acción arrancará todos los días desde las 9:00, con jornadas nocturnas incluidas. Las Finales comenzarán a las 10:30 y la segunda serie no será antes de las 16:00. El escenario principal será las canchas rápidas del club ubicado en Gral. Juan Gregorio Las Heras 650, Vicente López.

Las entradas ya están a la venta por Ticketek, con precios que van desde $10.000 el pase diario de lunes a jueves, $15.000 el viernes, $25.000 el fin de semana y $70.000 el abono semanal. Los socios de la AAT tendrán un 30% de descuento.

Entre los equipos a seguir, Club Belgrano, con los hermanos Cerúndolo, buscará defender el título en caballeros. ADR, que el año pasado fue liderado por Nadia Podoroska, hará lo propio en damas.

Los mejores exponentes argentinos jugarán las Finales. Francisco Cerúndolo (21), Sebastián Báez (45), Camilo Ugo Carabelli (49), Tomás Etcheverry (59), Francisco Comesaña (67), Mariano Navone (72) y Juan Manuel Cerúndolo (85) integran el line up.

También habrá figuras internacionales, como el estadounidense Emilio Nava, el peruano Juan Pablo Varillas y el brasileño Thiago Seyboth Wild, entre otros.

Francisco y Juan Manuel Cerúndolo durante la celebración del título en las Finales 2024 (Crédito: Prensa AAT)

Capacitaciones, figuras del deporte y más: todo lo que trae La Semana del Tenis

La propuesta va mucho más allá de la competencia. Habrá capacitaciones de primer nivel, como el Congreso de Gestión del Tenis (será el martes 9 de diciembre, de 10 a 16), con figuras como Juan Sebastián Verón, Mariano Zabaleta, Marc Tarradas Marisch y Juan “Pipa” Gutiérrez.

El miércoles 10 será el turno del Congreso Anual de Entrenadores, con disertantes de lujo como Javier Frana, Kevin Konfederak y Gustavo Marcaccio.

También se disputarán los Masters del Circuito Seniors AAT y el torneo de Americanos, habrá capacitaciones para árbitros, entrega de premios, ceremonia de colación del Profesorado AAT, actividades para chicos y un patio comercial y gastronómico.

El viernes 12, durante las semifinales masculinas, se vivirá el After Tenis, un espacio para celebrar con música y tragos, incluido en el ticket del día.

“Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

El director ejecutivo de la AAT, Gastón Brum, explicó el objetivo detrás del mega evento. “La idea es que se convierta en el evento insignia de la AAT. Empezamos a producir eventos propios que incluyen los Challengers, torneos del ITF World Tennis Tour y el Interclubes. Al unificar todo en una misma semana, hacemos un uso eficiente de los recursos y nucleamos a la familia del tenis en un mismo lugar. El objetivo es que la Semana del Tenis sea nuestra propia Copa Davis”, señaló a Infobae.

Sobre la apuesta por la capacitación y la presencia de figuras de otros deportes, Brum sostuvo: “Estamos enfocados en profesionalizar la industria de este deporte en el país. Recorrimos ese camino en los últimos años con el Profesorado de Tenis AAT, capacitaciones y demás. La idea es profundizarlo”.

“En la Argentina hoy tenemos 4.500.000 de personas que juegan al tenis, y el objetivo es sumar 1.000.000 más para 2030. Para que el tenis crezca, hay que tener más infraestructura, más entrenadores, más profesionales en general en la gestión. Con la convocatoria a personalidades que exceden el tenis, apuntamos a conocer otras prácticas, otras miradas, otras voces. La industria está madurando y la capacitación es una pieza fundamental para lograr esa maduración”, amplió.

La presentación de La Semana del Tenis incluyó el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Primera División (Crédito: Prensa AAT)

Consultado sobre el futuro del evento, Brum remarcó: “La Semana del Tenis llega para quedarse. Confiamos en que la propuesta es moderna e innovadora. La recepción por parte de la industria en general es muy buena. Apuntamos a la familia del tenis, que va mucho más allá de los jugadores, entrenadores y dirigentes”.

Finalmente, sobre la vuelta del prize money en las Finales del Interclubes luego de 15 años, Brum explicó: “Queríamos hacerlo hace rato, pero fuimos priorizando otras inversiones en materia deportiva. Este año estamos en condiciones de hacerlo y decidimos dar ese paso. Creemos que es una valoración al esfuerzo que hacen los clubes. Una manera de retribuir el trabajo que hacen todos los días”.

Cómo participar de La Semana del Tenis

Cuándo: del 6 al 14 de diciembre.

Dónde: Círculo de la Fuerza Aérea, Gral. Juan Gregorio Las Heras 650, Vicente López, Buenos Aires.

Entradas: a través de Ticketek, con descuentos para socios AAT.