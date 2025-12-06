Atento Argentina: el golazo que convirtió Jordania, rival en su grupo del Mundial, por la Copa Árabe

Golazo de Jordania en la Copa Árabe

Argentina ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 y uno de ellos está en plena competencia. Se trata de Jordania, que se desempeña en la Copa Árabe de naciones que se lleva a cabo en Qatar. A horas de haberse confirmado el cruce por la tercera jornada del Grupo J de la competición, los asiáticos derrotaron 3-1 a Kuwait y dieron la nota por un golazo de tiro libre que obligó a Lionel Scaloni a tomar nota.

el autor del tanto fue Mohannad Abu Taha, quien clavó un zurdazo desde unos 30 metros que se ajustó contra un palo luego de una jugada de laboratorio. El mediocampista de 22 años que milita en Al Quwa Al Jawiya de Irak iluminó el camino de un triunfo que se selló con un convincente 3-1 frente a los Kuwaitíes, para quedar en lo más alto de su zona y sacar credenciales de candidato al título continental.

En el estadio Ahmad bin Ali de Rayán, los otros autores de los tantos jordanos fueron Al Rosan y Olwan, de penal. El descuento transitorio lo anotó Nasser. Jordania ya venía de imponerse 2-1 ante Emiratos Árabes Unidos, por lo que es líder del Grupo C de la Copa Árabe con 6 puntos sobre 6 en juego. El próximo martes definirá el pase de ronda contra Egipto en el estadio mundialista Al Bayt de Rayán. Si se mantiene como líder, enfrentará en cuartos de final al segundo del Grupo D, donde paradójicamente figura otro oponente de Argentina en el Mundial 2026: Argelia.

Jordania 3-1 Kuwait (Copa Árabe)

Los africanos también ganaron (golearon 5-1 a Baréin) y son punteros de su zona ya que se habían estrenado con un empate sin goles contra Sudán. Ahora enfrentarán a Irak en el último cotejo por la fase inicial de la Copa Árabe.

Esta es la primera vez que Jordania se clasifica a una Copa del Mundo, ya que el seleccionado nacional recién se conformó en la previa a Suiza 1954 y comenzó a participar de las eliminatorias en su continente de cara a México 1986. Hasta ahora había quedado en el camino en las diez clasificatorias anteriores, pero con vistas al Mundial 2026 terminó segundo por detrás de Corea del Sur y relegó a Irak al repechaje.

Entre sus hitos históricos figuran el subcampeonato de la Copa Asiática Qatar 2023, otros dos subcampeonatos en la Copa del Oeste de Asia (Irán 2008 y Qatar 2014), más el tercer puesto en la Copa de Naciones Árabe de Kuwait 2002.