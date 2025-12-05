“Una semana sin videojuegos”: la embarazosa revelación en vivo del hijo de uno de los campeones de la Libertadores con Flamengo

Todo se originó en el marco de los festejos por el campeonato del Brasileirao

El Flamengo de Filipe Luís tiene un cierre de año magnífico después de coronarse campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao, una gesta que terminó de cerrar en el plano local con su victoria 1-0 al Ceará como local por la anteúltima jornada del certamen local. Palmeiras fue su víctima predilecta en ambas competiciones y los cinco puntos de margen sobre el Verdao a falta de un partido para el cierre hicieron imposible cualquier tipo de remontada. A propósito de esto, los jugadores del Fla dieron paso a los festejos en el Estadio Maracaná y se registró una situación inusual con uno de los héroes de la temporada.

Danilo, defensor integrante de la valla menos vencida de Brasil y autor del único gol ante Palmeiras en la final de la Libertadores disputada en Perú, participó de la premiación junto a sus hijos, pero uno de ellos dio de qué hablar porque afirmó ser hincha del clásico rival del equipo de su papá. La conversación, que fue reconstruida por Globo Esporte, indicó que la periodista de geTV, Sofía Miranda, le consultó cómo se llamaba el niño que estaba a su lado. “Joao, el otro de allá es Felipe”, respondió el zaguero central de 34 años.

En ese preciso instante, el ex futbolista y presentador, André Balada, le cedió el micrófono a Joao, quien llevaba una casaca puesta del Flamengo y congeló a los tres adultos a su alrededor. “Pero yo soy del Fluminense”, aclaró para sorpresa de su padre, que buscó apartarlo de las cámaras y taparle el rostro en señal de incomodidad por el asunto. “Corten, corten, corten”, comentó Danilo en una respuesta que disparó las risas en pleno campo de juego. Rápidamente le bajó el tono a lo que había sucedido y le dio un mensaje cariñoso a su hijo: “Pero te quiero, te quiero”.

Este momento embarazoso siguió en las redes sociales con un mensaje en formato de historia (se elimina a las 24 horas de su publicación) en la cuenta oficial del protagonista. “Una semana sin televisión ni videojuegos”, escribió el ex jugador de la Juventus con una postal junto a su hijo, en una misiva que incluyó emoticones de una carita tapándose el rostro, otra de enojo y dos emojis de risa.

La historia subida por Danilo a Instagram: "Una semana sin televisión ni videojuegos"

Flamengo y Fluminense encarnan una rivalidad histórica en el fútbol brasileño. El clásico carioca Fla-Flu lleva esta denominación hace 100 años y reúne a dos de las torcidas más populares de ese país. La confrontación se originó a comienzos del siglo pasado y se remonta a cuando los dirigentes tomaban el rol que, hoy en día, tienen los entrenadores. Según reconstruyó El Gráfico, un dirigente Tricolor, Afonso de Castro, excluyó de un partido a nueve titulares del equipo campeón y uno de ellos, Alberto Borgerth, se marchó definitivamente al Flamengo. Allí, ya se desempeñaba como remero y sugirió la creación de una sección de fútbol, cuenta la página oficial del rojinegro. El 7 de julio de 1912 es el primer antecedente de uno de los mano a mano más apasionantes de la Primera División.

Por esto, la confesión del hijo de Danilo no pasó desapercibida con diversas publicaciones y decenas de comentarios en redes sociales. Más allá de esto, el futbolista nunca vistió esa camiseta. Comenzó su carrera en las Inferiores del América MG y Santos antes de dar el salto a Europa para jugar en Porto a partir de 2012. Tres años más tarde, fue transferido al Real Madrid y también jugó en Manchester City y la Juve antes de regresar a Sudamérica.

Ahora, Flamengo finalizará su participación en el Brasileirao este sábado a partir de las 18:30 contra Mirassol. Tras el pitazo final, se tomará un vuelo a Qatar porque el miércoles 10 se medirá a Cruz Azul por el Derbi de las Américas en su camino por la Copa Intercontinental. Si se impone a los mexicanos, el sábado 13 irá contra Pyramids de Egipto, donde se pondrá en juego la Copa Challenger, y el miércoles 17 sería la hipotética final contra el París Saint-Germain (PSG). Todos los compromisos arrancarán a las 14 (hora argentina).