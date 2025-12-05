Se conoció el informe final del escándalo que involucró a Contepomi con una figura de Inglaterra tras el partido de Los Pumas

Felipe Contepomi denunció una agresión del jugador inglés Tom Curry tras el partido que Los Pumas perdieron en Twickenham

El Seis Naciones Rugby resolvió este viernes no imponer sanciones tras el incidente que involucró al jugador inglés Tom Curry y al entrenador argentino Felipe Contepomi en el túnel camino a los vestuarios, luego del partido entre Inglaterra y Los Pumas por la ventana internacional de noviembre. La decisión, comunicada oficialmente por la organización, se fundamentó en la revisión exhaustiva de la información disponible, incluidas declaraciones y grabaciones, y en el reconocimiento del clima de alta tensión que marcó el final del encuentro disputado en Twickenham.

En el comunicado, la entidad rectora precisó que, tras analizar todos los factores relacionados con el episodio, ninguna de las partes recibirá sanción formal. La entidad subrayó: “Tras considerar todos los factores que condujeron al incidente y más allá de este, basándose en el equilibrio de la información y reconociendo el final muy tenso del partido, Six Nations Rugby no impondrá ninguna sanción formal a ninguna de las partes en esta ocasión“.

Según la reconstrucción de los hechos, Contepomi relató que, tras el partido que terminó con victoria inglesa por 27-23 el pasado 23 de noviembre, Curry lo abordó en el túnel y lo empujó o le dio un manotazo en el pecho, en medio de un intercambio verbal tenso.

El entrenador argentino describió el contacto como un “pequeño golpe”, aunque aclaró que no se trató de una agresión en sentido estricto, sino de un gesto físico inapropiado en el contexto profesional. “Y sobre Curry, déjenme decir: no es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años y él 27”, expresó Contepomi, quien insistió en que el gesto fue impropio del nivel de exigencia y respeto que demanda el rugby internacional.

Felipe Contepomi contó que un jugador de Inglaterra lo agredió

En declaraciones a la prensa, el entrenador argentino subrayó la importancia de las cámaras de seguridad para esclarecer el episodio: “Por suerte probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar. Quizá ellos vean que no es nada. Ningún incidente. Richard Hill estaba ahí, así que pueden preguntarle. Bueno, yo estaba parado ahí. Él venía entrando. Fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, Fernández Lobbe, y le dijo ‘no, no’, porque estábamos molestos. Fue temerario y lesionó a uno de nuestros jugadores. Está bien, sé que es rugby. Pero, si no nos cuidamos entre nosotros, puede ser peligroso, ¿de acuerdo?”.

Contepomi también cuestionó la actitud de Curry y la falta de autocrítica tras el incidente: “Lo de romper a alguien... creo que al menos hay que ser lo suficientemente humilde y respetuoso como para decir ‘perdón, hice algo mal’, pero él fue en la dirección opuesta”.

El partido disputado en Twickenham estuvo marcado por la tensión y la polémica, no solo por el incidente en el túnel, sino también por la lesión de Juan Cruz Mallía, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras un tackle a destiempo de Curry. Contepomi manifestó su desconcierto por la jugada y criticó la ausencia de revisión por parte del TMO: “No sé ni por dónde empezar. Porque no sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas tuvimos una decisión que fue ‘atenuada’ por la consecuencia. Entonces, si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15. Ni siquiera lo revisaron”.

*La lesión de Mallía tras el tackle de Curry

No obstante, la organización dejó constancia de que el incidente quedará registrado. En caso de que se produzca un hecho similar en futuros torneos, el antecedente será remitido al Comité Disciplinario correspondiente.

EL COMUNICADO COMPLETO

Tras el partido entre Inglaterra y Argentina, Six Nations Rugby, organizador oficial del torneo de la ventana de noviembre, ha revisado toda la información, declaraciones y grabaciones disponibles relacionadas con un incidente entre el jugador de rugby inglés Tom Curry y el head coach Felipe Contepomi.

Tras considerar todos los factores que condujeron al incidente y más allá de este, basándose en el equilibrio de la información y reconociendo el final muy tenso del partido, Six Nations Rugby no impondrá ninguna sanción formal a ninguna de las partes en esta ocasión.

Sin embargo, este incidente quedará registrado y, si se produjera un incidente similar por parte de cualquiera de las partes en futuros torneos, el registro de este incidente se pondrá en conocimiento del Comité Disciplinario correspondiente.