Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

Tom Brady, Wayne Gretzky, Shaquille O’Neal y Aaron Judge

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., se viste de gala este viernes 5 de diciembre de 2025 para albergar el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el primero en la historia con 48 selecciones. El evento, que contará con transmisión en vivo para Argentina a través de Telefé, DSports, TyC Sports y la plataforma FIFA+ desde las 14, reunirá a personalidades destacadas de varios deportes de América del Norte y del fútbol mundial, según informó la FIFA.

Rio Ferdinand, ex capitán de la selección inglesa y presentador condecorado, será el responsable de dirigir el sorteo, junto a la locutora internacional Samantha Johnson. Ambos conducirán la ceremonia que determinará quiénes conformarán los doce grupos de cuatro selecciones, en un formato inédito para la competencia universal.

“Dirigir este sorteo histórico es un honor increíble”, declaró Ferdinand. “Como jugador, viví para estas etapas mundiales; ahora me siento honrado de desempeñar un papel diferente y especial junto a una alineación increíble para revelar los 12 grupos de cuatro equipos que todo el mundo espera”.

Un elenco de figuras emblemáticas de los deportes más populares de Norteamérica acompañará a los presentadores en esta ceremonia. Entre ellos se encuentra Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl de la NFL. A su lado estará Shaquille O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama; Wayne Gretzky, cuatro veces ganador de la Copa Stanley y considerado el máximo referente del hockey sobre hielo mundial; y Aaron Judge, capitán de los Yankees de Nueva York y referente de la MLB.

Además, Eli Manning, dos veces campeón del Super Bowl con los New York Giants, estará presente en la alfombra roja del sorteo.

Tom Brady formará parte del sorteo del Mundial 2026 (Reuters)

Todos los protagonistas forjaron sus trayectorias en la élite deportiva. Tom Brady es ampliamente reconocido como uno de los mariscales de campo más exitosos en la historia de la NFL. Consiguió siete títulos de Super Bowl, seis de ellos con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, un récord absoluto para su posición. Su carrera abarca diez presencias en el Super Bowl y 18 títulos divisionales. Además de su trayectoria en los emparrillados, Brady desarrolló su perfil como analista deportivo, empresario y autor, y actualmente se desempeña como analista principal en las transmisiones de la NFL por FOX Sports.

Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal es un referente dominante de la NBA y uno de los jugadores más influyentes de su época. Durante sus 19 temporadas en la liga, fue seleccionado 15 veces para el All-Star Game, consiguió cuatro campeonatos de la NBA (tres con Los Angeles Lakers y uno con Miami Heat) y recibió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 1999-2000. Fue elegido Novato del Año en 1993 y su ingreso al Salón de la Fama ocurrió en su primer año de elegibilidad. Fuera de la cancha, O’Neal se ha destacado como empresario, DJ, restaurador, analista deportivo televisivo y figura del entretenimiento.

Wayne Gretzky es una figura histórica del hockey sobre hielo (Reuters)

El canadiense Wayne Gretzky es considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos. Se proclamó campeón de la Copa Stanley en cuatro ocasiones con los Edmonton Oilers y estableció numerosos récords en la NHL, entre ellos el de mayor cantidad de asistencias y puntos en la historia de la liga. Ganó diez veces el Trofeo Art Ross como máximo anotador y recibió varias distinciones individuales. Tras su retiro, Gretzky siguió vinculado al deporte como entrenador, director ejecutivo y analista, además de involucrarse en programas de desarrollo global del hockey.

Aaron Judge consolidó su figura como una de las grandes estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Es capitán de los Yankees de Nueva York y fue seleccionado siete veces al All-Star Game. Logró el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en tres oportunidades y estableció el récord de jonrones de la liga en una misma temporada con 62. Además de su impacto en el diamante, Judge se distingue por su liderazgo y actividades filantrópicas, en particular a través de su fundación ALL RISE, enfocada en el desarrollo juvenil.

Aaron Judge formará parte del evento futbolístico más importante del mundo (Reuters)

El estadio que albergará la final del Mundial 2026 será el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York-Nueva Jersey, una motivación adicional para Judge, quien expresó: “Sigo el fútbol de cerca, así que formar parte del sorteo del Mundial es increíblemente especial. Con la final programada para Nueva York, Nueva Jersey, justo donde juego, estoy deseando ver qué equipos lucharán por el título en nuestra propia ciudad”.

Para los participantes norteamericanos, el momento trasciende su deporte de origen. “El fútbol tiene un poder único para unir a personas de todo el mundo y generar un impacto positivo, y estoy deseando ver que esto suceda en Norteamérica el próximo año y en adelante, cuando seamos anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia”, afirmó Wayne Gretzky. El ex jugador añadió: “Estoy encantado de formar parte del sorteo que decidirá el destino de los equipos participantes y despertará emociones en todo el mundo. Será un momento inolvidable para mí”.

O’Neal, para quien la experiencia tiene un valor especial, destacó: “Cuando has vestido los colores de tu país, entiendes lo mucho que significan momentos como este. El Mundial es uno de los escenarios deportivos más importantes, y formar parte del sorteo final es algo de lo que me siento muy orgulloso. Es un momento muy especial para los jugadores y para la afición de todo el mundo, y estoy orgulloso de formar parte de él”.

Shaquille O'Neal estará presente en Washington (Europa Press)

La edición 2026 marcará el inicio de una era inédita en los mundiales FIFA, con 48 países participantes, hecho que ha sido calificado como “histórico” por sus organizadores. Durante el evento se revelarán los emparejamientos de la fase de grupos y se espera contar con una audiencia internacional, tanto de seguidores del fútbol como de los deportes más populares del continente.