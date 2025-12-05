Deportes

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

Además, el Ministerio de Seguridad impuso una restricción indefinida al hombre que, en medio de una pelea, le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

El video del hincha que fue agredido por Salas tras el Superclásico

El Ministerio de Seguridad resolvió aplicar una restricción de concurrencia administrativa a Chalon Uriel Hamra, impidiéndole el acceso a cualquier evento deportivo en todo el país durante 2 años. La medida surge tras los incidentes ocurridos el 9 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando durante el partido entre Boca Juniors y River Plate, por el Torneo Clausura 2025.

El conflicto central que motivó la decisión se originó cuando Hamra, identificado por personal policial de la Ciudad de Buenos Aires, ingresó al campo de juego sin autorización una vez finalizado el encuentro y se grabó con un teléfono celular.

Según consta en la resolución, el joven realizó burlas dirigidas a los jugadores de River Plate e incitó al desorden público. En ese momento, Maximiliano Salas, delantero de River Plate, intentó quitarle el teléfono con un golpe por la espalda. Ante eso, se marchó rápidamente y la tensión se bajó inmediatamente, con los jugadores de River retirándose del campo de juego.

Hamra portaba una credencial, emitida por la secretaría de prensa de Boca Juniors, aunque no se lo reconoce en el ámbito periodístico y él mismo se identificó públicamente como hincha.

Luego, en las redes sociales comenzó a circular el video filmado por el joven, quien estaba grabándose sacando la lengua con los futbolistas cabizbajos.

Los jugadores de River retirándose
Los jugadores de River retirándose de La Bombonera tras perder ante Boca (Foto: FOTOBAIRES)

Por estos hechos, la Policía labró actas por infracción a los artículos 111 y 119 del Código Contravencional porteño, que sancionan el ingreso no autorizado a zonas restringidas y la incitación al desorden, respectivamente. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía de turno para su evaluación.

La Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había dispuesto previamente el impedimento de acceso y permanencia de Hamra en estadios deportivos por dos años. La decisión fue comunicada al Ministerio de Seguridad Nacional, que, a través de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, consideró pertinente extender la sanción a todo el territorio nacional y a cualquier evento deportivo, en línea con la normativa vigente.

El fundamento de la resolución se apoya en la necesidad de preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, con especial énfasis en la prevención de hechos de violencia.

La resolución también ordena el registro de Hamra en el programa Tribuna Segura, un sistema nacional que centraliza las restricciones de acceso a eventos deportivos y permite su control en los ingresos a los estadios.

Otra restricción de concurrencia administrativa

El Ministerio de Seguridad resolvió aplicar una restricción de concurrencia administrativa de alcance nacional y por tiempo indeterminado a Gastón Omar Álvarez, tras su participación en un violento episodio durante un partido de fútbol femenino amateur en la provincia de Buenos Aires.

La medida prohíbe a Álvarez asistir a cualquier evento deportivo en todo el país, en respuesta a los graves incidentes ocurridos el 12 de noviembre en el club Gimnasia y Esgrima de Villa España (GEVE), partido de Berazategui.

Gastón Omar Álvarez, de 40
Gastón Omar Álvarez, de 40 años, fue identificado como el agresor que lesionó gravemente a Jonathan José Smith clavándole una llave en la cabeza durante una pelea

El conflicto que motivó la decisión se desató durante un encuentro del Torneo Femenino Amateur Sub 16 entre los equipos Estrella de Plátanos y Colegiales.

Según consta en la resolución, una pelea de gran magnitud entre padres de las jugadoras derivó en una agresión que dejó como saldo a Jonathan José Smith, actual jugador del Club Atlético General Lamadrid, con lesiones graves.

De acuerdo con la investigación, Gastón Omar Álvarez fue aprehendido por la policía local tras haberle clavado una llave de automotor en la cabeza a Smith, lo que requirió el traslado de la víctima a un centro de alta complejidad.

Le clavaron una llave en
Le clavaron una llave en la cabeza a Jonathan Smith, jugador de Lamadrid

La investigación penal, caratulada como tentativa de homicidio, permanece en curso bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Berazategui.

La resolución destaca que el hecho adquirió amplia trascendencia pública, tanto a nivel nacional como en el ámbito futbolístico, a partir de la cobertura de distintos medios de comunicación. En este contexto, el Ministerio de Seguridad consideró necesario actuar para preservar el orden y la seguridad en los espectáculos deportivos, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia.

Habló Jonathan Smith, el futbolista del ascenso al que le clavaron una llave en la cabeza durante una pelea

