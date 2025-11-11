La dura sanción que recibió el hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

El video del hincha que fue agredido por Salas tras el Superclásico

El Superclásico del domingo sigue dando de qué hablar. Y no sólo a nivel futbolístico tras la victoria de Boca sobre River, sino también en todo lo referido al tema seguridad: tras la reunión del Comité de Seguridad porteño llevada adelante esta tarde, se decidió que el Xeneize tendrá una sanción de un partido sin ningún tipo de cotillón por las contravenciones cometidas en el estadio, y que Uriel Hamra, el hincha que ingresó al césped y se filmaba con un teléfono celular como burlándose de los jugadores millonarios, será ingresado a la base de datos del programa Tribuna Segura y tendrá derecho de admisión por dos largos años.

Vayamos por partes. La sanción a La Bombonera tiene que ver con una amenaza que la Seguridad Deportiva de la Ciudad de Buenos Aires ya le había enviado al club en los días previos, tal como informó la semana pasada Infobae: no estaba autorizado el recibimiento con papelitos y serpentinas al estilo década del 70/80 y también se recomendaba que no aparecieran los famosos fantasmas de la B, porque eso conllevaría una sanción. Lo único que el club tenía autorizado era la pirotecnia controlada y las banderas que se habían registrado 72 horas previas al partido. Pero, a la hora de la verdad, el recibimiento podría haber hecho empalidecer al propio Clemente de Caloi, fervoroso defensor del tiren papelitos, y los fantasmas no sólo aparecieron en toda su dimensión sino que estuvieron colgados buen tiempo del parante del alambrado inferior, algo que está prohibido.

Si bien el club hizo un primer descargo diciendo que no puede controlar todo, el Comité le aplicó el reglamento en forma estricta, le imputó la contravención de omisión de recaudos de organización y aplicó la sanción de un partido sin banderas ni ninguna otra expresión de cotillón para el estadio, lo que deberá ser cumplido en el próximo partido del Xeneize en su casa, que será en los octavos de final de la Copa de la Liga.

¿Puede Boca dar vuelta esta sanción? Puede tomar dos caminos. Uno ante el Comité, que es pedir un recurso de reconsideración, dado que el club no ha tenido en el último tiempo ninguna conducta sancionable. Es más, desde las propias autoridades políticas de la Ciudad destacan que fue un año muy productivo de trabajo con la gente del club y que no hubo problemas de ninguna índole. Pero la verdad es que, más allá de eso, no parece que haya plafón para que se dé marcha atrás con la medida, puesto que hubo clubes, sobre todo del Ascenso, que sufrieron el mismo castigo y no se reconsideró el tema, lo que pondría a esas instituciones en un plano de desigualdad.

Por otro lado Boca podría presentar un recurso de amparo para que se dicte una medida cautelar en la Justicia porteña y patear el tema para adelante. El problema de esta vía es que si el fallo del juez es contrario a la petición Xeneize y cae después del partido de octavos, en caso de Boca seguir pasando instancias debería cumplir la sanción en cuartos de final o semifinales, algo bastante más oneroso.

En el caso de Uriel Hamra, se le aplicaron dos contravenciones: el artículo 111, que implica ingresar a una zona del estadio sin debida autorización, y el 119, que indica que incitó al desorden. Así se le abrió una causa en la Unidad Sur de la Fiscalía de la Ciudad y con ese resguardo el Comité le puso la máxima sanción que impone CABA en derecho de admisión: dos años. Esta situación también complica en parte a Boca: Hamra, cuando fue sacado del campo de juego, tenía una credencial de prensa a su nombre que había entregado la secretaría de prensa del club. Nadie conoce al hincha de 20 años en el ámbito del periodismo y él mismo, en el momento de hacer declaraciones públicas, se presentó como hincha y no como periodista.

Además, manifestó que entró por la puerta porque estaba abierta mientras que la Ciudad comprobó que había gente de seguridad privada en el sector, lo que aumenta la gravedad de la falta. Obvio que Hamra también puede pedir una reconsideración de la sanción y esperar a que la Justicia le archive la causa para tratar de salir de la lista prohibida, aunque fuentes del programa Tribuna Segura le aseguraron a este medio que decida lo que decida la Justicia porteña, seguirá inadmitido por el término de dos años.

¿Qué ocurre con Maximiliano Salas, a quien se ve que reacciona tirándole un golpe? Por ahora nada. En la Fiscalía Sur están a la espera de la declaración de Hamra que tiene una causa como victimario, pero también otra que podría ser como víctima. Si él repite lo que dijo públicamente, que Salas no lo quiso agredir y solo intentaba bajarle el teléfono celular, el delantero de River no tendrá sanción. En caso de que cambie su versión de los hechos y se presente como agredido, Salas será imputado y deberá declarar para a partir de ahí con el debido proceso judicial ver si se llega a alguna sentencia. Igual eso viene lento: aún no llegó el sumario policial a la fiscalía sobre este hecho.

Por último, el Comité de Seguridad trabaja sobre la identificación de quienes se vistieron de fantasmas de la B. En caso de que individualicen a alguno, sobre este caerá una causa por incitación al desorden y una prohibición de concurrencia a los estadios por un año. Pero fuentes del Ministerio ya le reconocieron a Infobae que por ahora, saber quiénes fueron viene complicado.