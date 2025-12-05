Los mejores y peores grupos que le tocaron a la selección argentina en los últimos sorteos de los mundiales

Cafú muestra a Islandia como integrante del grupo de Argentina en el Mundial 2018. Maradona lo mira (Foto: Reuters)

El sorteo de este viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington DC tendrá ordenadas a las 42 selecciones ya clasificadas según su ubicación en la actualización del Ranking FIFA que se difundió el pasado 19 de noviembre. Argentina, que será cabeza de serie en esta primera Copa del Mundo con 46 participantes, llega como el 2° equipo en ese conteo tras haber perdido el liderazgo más extenso de su historia meses atrás en manos de España.

Será la novena Copa del Mundo que tendrá al Ranking FIFA como pieza clave de los sorteos, más allá de que a lo largo del tiempo fue ganando cada vez más protagonismo hasta convertirse en el parámetro definitivo para ordenar los cuatro bombos. El único detalle en este caso será que los 6 Repechajes irán todos al Bombo 4 independientemente de su puesto en el Ranking FIFA, ya que allí tienen chances de clasificar países bien posicionados como Italia (12°) hasta otros en los papeles más débiles como Nueva Caledonia (149° del último Ranking FIFA).

Si tomamos las ocho Copas del Mundo que hubo con el Ranking FIFA, el grupo más complejo para Argentina se dio en el doloroso Corea-Japón 2002 que vio al equipo marcharse en fase de grupos promediando las posiciones de Inglaterra, Suecia y Nigeria al momento del sorteo de esa cita. Estados Unidos 1994 (Nigeria, Bulgaria y Grecia) y Rusia 2018 (Croacia, Islandia y Nigeria) completan el podio en este marco.

Argentina compartió tres veces grupo con seleccionados Top Ten (Inglaterra llegó como 10° en 2002, Países Bajos era 3° en 2006 y México 9° en Qatar 2022). Al mismo tiempo, en dos ocasiones hubo rivales que estaban mejor ubicados en el Ranking (Japón en 1998 y Países Bajos en 2006) aunque el seleccionado fue cabeza de serie por los criterios impuestos para los sorteos de esas épocas.

En cuanto a los más “sencillos”, hay que poner en primer lugar al de Brasil 2014 (Bosnia, Nigeria e Irán) seguido por Sudáfrica 2010 (Grecia, Nigeria y Corea del Sur).

El Ranking FIFA se instauró en 1992 y el primer sorteo en el que tuvo injerencia fue en Estados Unidos 1994. El evento que ordenó los grupos para este certamen se desarrolló el 19 de diciembre de 1993, por lo que el parámetro de medición se emparenta al corte del ranking que se realizó el 19 de noviembre previo: Argentina llegó en la 9ª colocación, fue cabeza de serie e integró el grupo D con Nigeria (16°), Bulgaria (23°) y Grecia (32°).

Joseph Blatter con George Weah durante el sorteo del Mundial de Francia 98 (Foto: Reuters)

La edición de Francia 1998 fue la primera que contó con 32 selecciones, abandonando el formato de 24 participantes que había hasta la versión previa. El sorteo de los grupos tuvo lugar en Marsella el 4 de diciembre de 1997, por lo que el Ranking FIFA que se difundió el 19 de noviembre de 1997 permitió establecer el parámetro.

Argentina, otra vez, fue parte del Bombo 1 como cabeza de serie a pesar de figurar 19ª en el conteo ya que se promedió el puesto con las actuaciones de los países durante las últimas tres Copas del Mundo (1986, 1990 y 1994). En ese contexto, los dirigidos por Daniel Passarella cayeron en la Zona D junto con Japón (18°) Croacia (21°) y Jamaica (39°).

El sorteo para el Mundial 2002 que organizaron en conjunto Corea del Sur y Japón (Foto: Reuters)

Ya con Marcelo Bielsa como líder del plantel, la delegación albiceleste desembarcó al sorteo para Corea del Sur-Japón 2002 en la ciudad de Busan el 1 de diciembre del 2001: Argentina había quedado 2ª en el Ranking FIFA publicado el 21 de noviembre previo detrás de Francia. Otra vez como cabeza de serie, se ubicó en el Grupo F con Inglaterra (10°), Suecia (16°) y Nigeria (40°).

La victoria contra los africanos en el debut se combinó con la caída por la mínima contra los ingleses y el empate en la última fecha frente a los suecos que marcó la actuación reciente más dolorosa para el fútbol nacional: quedó eliminada en fase de grupos.

El sorteo preliminar para el Mundial 2006 (Foto: Reuters)

Con el desembarco de José Néstor Pekerman al banco de suplentes de cara a la Copa del Mundo en Alemania 2006, Argentina fue al evento en Leipzig el 9 de diciembre del 2005 como cabeza de serie y en la 4ª posición del Ranking FIFA: el bolillero la envió al Grupo C junto con Países Bajos (3°), Costa de Marfil (41°) y Serbia y Montenegro (47°).

A pesar de su buena ubicación en el Ranking FIFA, la selección neerlandesa figuró en el Bombo 3 (ordenados allí todos los europeos) porque su “promedio” general incluía una ausencia en el Mundial 2002 que le bajó el porcentaje. En ese contexto, la Albiceleste venció 2-1 a los africanos en el inicio, firmó un recordado 6-0 contra los serbios y avanzó como líder de la zona por diferencia de gol tras la igualdad 0-0 con los holandeses. Eliminó en octavos de final a México con el inolvidable tanto de Maxi Rodríguez para el 2-1 y se marchó en cuartos de final tras caer en los penales con Alemania.

Los preparativos para el sorteo del 2010 (Foto: Reuters/Mike Hutchings)

Tras lograr una sufrida clasificación en las Eliminatoria Sudamericanas, Diego Armando Maradona fue el DT que comandó al equipo en el Mundial 2010 de Sudáfrica que tuvo su sorteo el jueves 3 de diciembre del 2009. El detalle es que los bombos se definieron con el Ranking FIFA del 16 de octubre que tenía a Argentina 6ª y designada cabeza de serie: se ubicó en el Grupo B con Grecia (16°), Nigeria (32°) y Corea del Sur (48°). El combinado nacional ganó los tres juegos de la fase de grupos, superó 3-1 a México en octavos de final y se quedó afuera en cuartos luego de una dura goleada 0-4 ante Alemania.

Tras esta frustración, Argentina llegó envalentonada de la mano de Alejandro Sabella al sorteo que se llevó a cabo el 6 de diciembre del 2013 en Costa do Sauípe para ordenar la Copa del Mundo que Brasil organizaría en 2014: Argentina, número 2 del Ranking FIFA detrás de Alemania, cayó como cabeza de serie del Grupo F. En este caso, se tomó como referencia la actualización del 23 de octubre del 2013 y eso depositó a Bosnia y Herzegovina (26°), Nigeria (42°) e Irán (51°) en la misma zona.

Aquella inolvidable actuación, que tuvo puntaje perfecto en la zona de grupos, vio al equipo argentino alcanzar la final de la Copa del Mundo tras dejar en el camino a Suiza (octavos de final), Bélgica (cuartos) y Países Bajos (semifinal). El resultado en el Maracaná favoreció a Alemania en la definición, que se impuso 1-0 en tiempo suplementario el 13 de julio del 2014.

Diego Armando Maradona en diciembre del 2017 en el Kremlin durante el sorteo para Rusia 2018 (Foto: AP/Pavel Golovkin)

Hay que tener en cuenta que en junio del 2018 la FIFA modificó los criterios para definir los porcentajes en el Ranking tras “más de dos años de revisiones y estudios de diferentes alternativas y un proceso de consulta exhaustivo con todas las confederaciones” buscando que a partir de ese momento que “un equipo débil que gana a un equipo fuerte gane más puntos que un equipo fuerte que derrota a un equipo débil”.

En ese marco, la siguiente presentación se dio en medio de una era convulsionada del fútbol argentino, con un Jorge Sampaoli que tomó el mando sobre el final del proceso clasificatorio para sacar el boleto al Mundial 2018 con lo justo en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, la actualización del 16 de octubre del 2017 puso a la Selección en la 4ª ubicación y como cabeza de serie una vez más. En el Palacio Estatal del Kremlin en Moscú, el destino del bolillero dejó a Argentina en el Grupo D junto con Croacia (18°), Islandia (21°) y Nigeria (41°). Un empate con los nórdicos 1-1 en el estreno se sumó a la derrota 0-3 con los croatas: la Albiceleste pasó a octavos tras una ajustada victoria 2-1 contra Nigeria. Sin embargo, en el primer partido de playoffs, Francia fue demasiado y se impuso por 4-3 para decretar el final de la travesía nacional.

El sorteo para el Mundial de Qatar se realizó en el Doha Exhibition & Convention Center el 1 de abril del 2022 (Foto: Reuters/Ahmed Jadallah)

La última lotería mundialista que tuvo Argentina hasta la de este viernes se había dado el 1 de abril del 2022 en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha para organizar los grupos de un Mundial en Qatar que tuvo la particularidad de jugarse a finales de ese 2022 y no a mitad de año como es habitualmente.

La delegación que tuvo como líder a Lionel Scaloni figuró en la 4ª posición del Ranking FIFA del 31 de marzo del 2022, convirtiéndose una vez más en cabeza de serie y ubicándose en el Grupo C en compañía de México (9°), Polonia (26°) y Arabia Saudita (49°).

Aquella tercera estrella en Qatar se construyó tras la caída 2-1 contra los árabes en el estreno: la Scaloneta superó al Tri 2-1 en el segundo juego y venció 2-0 a Polonia en el último partido de la zona para quedar como líder. Las victorias ante Australia (2-1 en octavos de final), Países Bajos (por penales en cuartos) y frente a Croacia (3-0 en semifinales) pusieron al equipo de cara a la mejor final de la historia que terminó con una victoria por penales ante Francia tras el electrizante empate 3-3 en el tiempo regular del Lusail Stadium.

Cafú sacó la bolilla de Argentina en el sorteo de Qatar 2022 (Foto: Reuters/Ahmed Jadallah)

LOS GRUPOS DE ARGENTINA DESDE QUE SE REALIZA EL RANKING FIFA

Mundial 1994: Argentina (9°), Nigeria (16°), Bulgaria (23°) y Grecia (32°).

Mundial 1998: Argentina (19°), Japón (18°) Croacia (21°) y Jamaica (39°).

Mundial 2002: Argentina (2°), Inglaterra (10°), Suecia (16°) y Nigeria (40°).

Mundial 2006: Argentina (4°), Países Bajos (3°), Costa de Marfil (41°) y Serbia y Montenegro (47°).

Mundial 2010: Argentina (6°), Grecia (16°), Nigeria (32°) y Corea del Sur (48°).

Mundial 2014: Argentina (2°), Bosnia y Herzegovina (26°), Nigeria (42°) e Irán (51°).

Mundial 2018: Argentina (4°), Croacia (18°), Islandia (21°) y Nigeria (41°)

Mundial 2022: Argentina (4°), México (9°), Polonia (26°) y Arabia Saudita (49°).

* Se tomó como parámetro la última o anteúltima actualización del Ranking FIFA antes de cada sorteo

EL RANKING FIFA DE LOS 42 SELECCIONADOS QUE YA CLASIFICARON AL MUNDIAL

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

1- España

2- Argentina

3- Francia

4- Inglaterra

5- Brasil

6- Portugal

7- Países Bajos

8- Bélgica

9- Alemania

10- Croacia

11- Marruecos

13- Colombia

14- Estados Unidos*

15- México*

16- Uruguay

17- Suiza

18- Japón

19- Senegal

20- Irán

22- Corea del Sur

23- Ecuador

24- Austria

26- Australia

27- Canadá *

29- Noruega

30- Panamá

34- Egipto

35- Argelia

36- Escocia

39- Paraguay

40- Túnez

42- Costa de Marfil

50- Uzbekistán

51- Qatar

60- Arabia Saudita

61- Sudáfrica

66- Jordania

68- Cabo Verde

72- Ghana

82- Curazao

84- Haití

86- Nueva Zelanda

* País organizador