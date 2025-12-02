El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

El comediante de Hollywood fue protagonista en el evento que se realizó en Las Vegas en 1993

El mundo futbolero está a la espera del sorteo de los grupos del Mundial 2026 que tendrá por primera vez la participación de 48 selecciones y tendrá triple sede: Estados Unidos, México y Canadá. La ceremonia de extracción de las bolillas será el próximo viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC y la expectativa para conocer a los rivales de la selección argentina crecen.

Cada evento tiene sus particularidades y vale recordar lo que ocurrió hace 32 años en Las Vegas durante el sorteo de la Copa del Mundo de 1994 que tuvo como anfitrión a los Estados Unidos. Marcado en el mapa como la tierra de la fútbol americano con la NFL, el béisbol y el básquet de la NBA, que sufría tras el primer retiro de Michael Jordan, la pregunta repetida era cómo sería la organización en un país con casi nula tradición en la disciplina, pero que dejó estadios fastuosos, kilométricos viajes entre sedes y a un Brasil campeón en los penales ante Italia, algo que nunca había pasado en una final.

Lo que sucedió aquella jornada en el Caesars Palace rozó lo tragicómico. El 19 de diciembre de 1993, a pocos días de los festejos por la Navidad y el Fin de Año, la Ciudad del Pecado se visitó de gala (nunca mejor dicho) para recibir a estrellas de todo tipo. Bajo la conducción de Josep Blatter, el por entonces secretario general de la FIFA, íconos del fútbol, sumados a figuras del cine y la canción se subieron a un escenario que tuvo a un actor como el Man of the Match de la jornada.

Con el histórico animador de la TV estadounidense Dick Clark y la actriz Faye Dunaway como presentadores, leyendas de la música como James Brown, Rod Stewart y Stevie Wonder fueron parte del show. Otros protagonistas fueron la modelo Carol Alt y el actor Beau Bridges, que se mezclaron con nombres de grandiosos jugadores como el francés Michel Platini, el camerunés Roger Milla o el neerlandés Marco Van Basten.

Evander Holyfield estuvo en el sorteo del Mundial 1994

Varios de ellos se posicionaron entre los bombos que determinaron las ubicaciones de los seleccionados en los grupos. Otros, como el entrenador campeón del mundo con Alemania en Italia ’90, Franz Beckenbauer, se animaron a sacar las bolillas de una cubeta que definió los elegidos del bombo 3. Una figura similar ocupó el boxeador campeón de los pesos pesados Evander Holyfield, que cuatro años más tarde perdería una parte de su oreja después del mordisco de Mike Tyson en ese mismo recinto.

Pero como si fuera una película taquillera de Hollywood, la FIFA y el Comité Organizador a cargo del director ejecutivo Alan Rothenberg definieron que el actor elegido para sacar las últimas bolillas de la velada fuera ni más ni menos que Miss Doubtfire. También conocido por ponerle la voz a Aladín en la película animada de Disney, entre otros grandes papeles que lo llevaron al estrellato. Pasada la media hora del show, el que se robó el espectáculo fue Robin Williams. El comediante entró en escena y revolucionó al público presente en el sorteo de la Copa del Mundo. Y también sacó de sus cabales al propio Blatter.

“Mr Bladder, es un placer conocerlo después de sentirlo durante tantos años. Es lindo tenerlo”, fue lo primero que le dijo el actor al encargado del sorteo en tono de burla. Claro, en lugar de llamar al encargado del sorteo por su nombre lo cambió por la referencia de un órgano del cuerpo humano: le dijo “Bladder”, que en inglés significa vejiga.

“Usted está completo, imagino”, retiró antes de mirar la pantalla gigante donde estaban mostrándose los grupos del sorteo y repetir: “El juego de keno más grande del mundo”, en relación a su parecido con el bingo o la lotería que se desempeñan en los casinos. Segundos más tarde, el actor que supo protagonizar grandes películas de la época como Buenos días, Vietnam; La sociedad de los poetas muertos y Hook, se calzó un guante blanco en su mano derecha para garantizar la “limpieza” de en su elección de las bolas.

“Estamos al final del sorteo pero es muy importante y estamos muy contentos de tenerte, Robin, o tengo que decir ‘Miss Doubtfire’”, le dijo Blatter al actor haciéndose eco del rol protagónico en el que Williams se destacó en la película en la que se vestía como una mujer mayor para entrar a la casa de su ex esposa y poder visitar a sus hijos. “Oh, gracias Mr Bladder”, retrucó Robin, en una jugada que decretó la risa generalizada en el auditorio. Antes de la despedida, tomó la última bolilla de su copón, destinada para Suiza, se inclinó y le hizo una reverencia al conductor de un espectáculo que fue más un paso de comedia que un evento relacionado a un acontecimiento deportivo.

Robien Williams fue el actor principal del sorteo en Las Vegas

Las crónicas de la época marcaron, además de lo que se vivió en la presentación de la Copa del Mundo, que hubo un protagonista estelar que no fue de la partida y su ausencia generó asombro en el ambiente del fútbol. En primer lugar, porque hasta ese momento era considerado junto a Diego Maradona como el mejor jugador de todos los tiempos. Y en segundo lugar, por su estrecha relación con la FIFA y su pasado como jugador en la vieja liga de fútbol estadounidense.

Pelé no pisó el escenario del sorteo en el exclusivo hotel y casino y fue noticia en el mundo entero. ¿Qué sucedió? Un enfrentamiento entre O Rei y el por entonces presidente de la FIFA y también de origen brasileño, Joao Havelange, le privó a la audiencia de tener a un personaje central en la historia del fútbol.

Según las crónicas de la época, el enfrentamiento se puso en marcha cuando el astro y el grupo español Dorna le ofrecieron cinco millones de dólares a la confederación brasileña por los derechos de televisión del campeonato Brasileirao de 1993. Una vez que la federación le otorgó los derechos a las cadenas Globo y Bandeirantes por menos dinero (unos USD 4 millones), la ex figura del Santos afirmó que la razón fue que su grupo inversor se había rehusado a pagarle un soborno de un millón de dólares a Ricardo Teixeira, presidente de la CBF y yerno de Havelange.

“La FIFA es una institución y el sorteo le pertenece. La FIFA escoge las personas que son invitadas para participar, y no tiene la obligación de invitar a A, B o C”, reveló el mandamás de la FIFA en un breve contacto con los medios el día del sorteo. Más allá de la decisión por parte de la entidad que dirige los destinos del fútbol de no mostrar a Pelé, también se eligió que Havelange no aparezca en la presentación de la fase de grupos.

Pelé fue prohibido para el sorteo del Mundial USA 94 (EFE)

Pero, pese al conflicto, O Rei estuvo presente en el Caesars Palace. “Se nos prohibió usar a Pelé en el sorteo. De alguna manera le conseguí una credencial en un lugar destacado en la audiencia, lo que no me ganó el cariño de Havelange, pero necesitaba a Pelé. Era el único nombre que el público estadounidense reconocía en el sorteo”, dijo director ejecutivo del Comité Organizador de la FIFA, Alan Rothenberg, sobre el hombre que hizo historia en el fútbol de los Estados Unidos con la camiseta del Cosmos.

Cada sorteo mundialista tiene su encanto. El de Estados Unidos ’94 será recordado como el día en el que una estrella del cine dejó en ridículo a uno de los magnates como si fuera parte de una de las mejores series de comedia de la TV. Pero también cómo el mundo perdió a una figura mundial del fútbol por los conflictos internos que más tarde explotaron en Brasil y otras parte del planeta como uno de los escándalos más grandes en la historia del deporte.

El cierre del sorteo del Mundial de Estados Unidos con todas las estrellas en el escenario

El próximo 5 de diciembre tendremos un nuevo show en el sorteo que se realizará en Washington DC y que diagramará cómo será la Primera Fase de la Copa del Mundo 2026 que, según afirmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, “será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal”.

La 23ª edición del certamen más importante del mundo del fútbol se llevará a cabo desde el jueves 11 de junio del 2026 con un partido inaugural en el Estadio Azteca de México DC y concluirá el domingo 29 de julio de ese año con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York. Tras la ampliación de 32 a 48 clasificados, el torneo estará compuesto por 104 encuentros. Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno: los dos primeros clasificarán directo a 16avos de final y los ocho mejores terceros los acompañarán.