Los cuatro seleccionados europeos que jugarán la Repesca UEFA para ir al Grupo F de Países Bajos, Japón y Túnez

Polonia se enfrentará a Albania, que irá en busca de jugar su primer Mundial (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

Ucrania, Suecia, Polonia y Albania pondrán en juego su participación en el Mundial 2026 vía Repechaje en marzo próximo. El ganador acompañará a la cita a otros tres seleccionados de UEFA que logren su lugar en esa instancia. A la espera de resolver los enfrentamientos, la bolilla de UEFA playoff 2 cayó al Grupo F de Países Bajos, Japón y Túnez tras el sorteo.

Luego de las Eliminatorias mundialistas, quedaron definidos los 12 primeros que avanzaron directo a la Copa del Mundo y los 12 segundos de cada una de las zonas que pasaron a la repesca junto a los cuatro mejores ubicados en la UEFA Nations League 2024/25. A partir de ahí, todo se dividió en cuatro llaves de cuatro equipos cada una y el ganador de cada eliminatoria irá a la competición organizada por Estados Unidos, México y Canadá. En este caso, las dos semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo y la final se llevará a cabo el 31 del mismo mes.

Por un lado del cuadro, Ucrania y Suecia encabezarán el cartel del primer emparejamiento con el detalle de que todavía no hay un escenario confirmado. Ya hay una certeza: los ucranianos no pueden jugar en su país por el conflicto militar con Rusia y en la clasificatoria ejerció su localía en Breslavia, Cracovia y Varsovia, todas ciudades polacas.

Ucrania disputó sus Eliminatorias en suelo polaco (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

Debido a que Polonia puede ser un potencial rival en una hipotética final, no hay definiciones sobre si volverá a ser local en ese país y, de hecho, Suecia se barajó como anfitrión. Sin embargo, esta alternativa fue desechada por Vitalie Pletsan, responsable de prensa de la Federación Ucraniana de Fútbol, en charla con el portal sueco Aftonbladet: “Probablemente sea una alternativa poco realista”.

La selección ucraniana es entrenada por Sergiy Rebrov, de 51 años, desde junio de 2023 y obtuvo el pasaje a Repechaje por salir segundo en el Grupo D con 10 puntos, luego de tres victorias, un empate y dos derrotas. Terminó por detrás de Francia (16, clasificó directo) y por delante de Islandia (7) y Azerbaiyán (1), que quedaron afuera.

Por otro lado, Suecia es uno de los cuatro conjuntos provenientes de la Liga de Naciones, tras una pésima Eliminatoria que lo dejó en el último lugar del Grupo B con dos puntos, muy lejos del líder Suiza (14, clasificado) y del escolta Kosovo (11) que estará en la repesca y también terminó por debajo de Eslovenia (4). Su buena producción en la Nations League como puntero del Grupo C1, donde finalizó por encima de Eslovaquia, Estonia y Azerbaiyán, lo metió a la ronda final por la ventana. En octubre último, desplazó al danés Jon Dahl Tomasson como entrenador y asumió el ex DT del Chelsea, Graham Potter.

Las cuatro llaves del Repechaje Europeo que repartirán los últimos boletos de UEFA

Por otro lado, Polonia será local de Albania en el Estadio Nacional de Varsovia en el segundo compromiso de esta llave eliminatoria para disputar el Mundial 2026. El combinado de Robert Lewandowski no pudo en el mano a mano con Países Bajos en la disputa de la plaza directa y debieron conformarse con el segundo lugar del Grupo G con 17 puntos, por detrás de los neerlandeses (20) y por delante de Finlandia (10), Malta (5) y Lituania (3).

En la vereda opuesta, el cuadro albanés es el único del cuarteto que podría hacer historia porque nunca disputó un Mundial en toda su historia. El brasileño Sylvinho es su entrenador y tiene la colaboración como ayudante de campo del argentino Pablo Zabaleta. Bajo esta conducción, mostraron mucha hombría para ser segundos del Grupo K con 14 unidades y relegar a un gigante como Serbia, que terminó sin chances de clasificar tras reunir 13 unidades. Inglaterra miró a todos desde arriba (24), mientras que Letonia (5) y Andorra (1) cerraron la zona.

Todos los cruces serán a partido único y el estadio de cada final se sorteó previamente, como indica el reglamento: “Para cada final de la eliminatoria, se realiza un sorteo previo para determinar qué ganador de la semifinal jugará en casa”. En este caso, la localía en la definición será para Suecia o Ucrania.

Los cuatro rivales fueron derivados por la FIFA como uno de los doce integrantes del Bombo 4, un bolillero compartido con los tres pasajes restantes de la repesca por UEFA, los dos provenientes del Repechaje Internacional y las seis selecciones peores ubicadas en el Ranking FIFA de las 42 clasificadas de manera directa: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Suecia tuvo un pésima Eliminatoria y clasificó al Repechaje por la ventana (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

Semifinales Repechaje UEFA 2

Jueves 26 de marzo de 2026

Ucrania vs. Suecia

Horarios: 19:45 (España) / 16:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 15:45 (Bolivia y Venezuela) / 14:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 13:45 (México)

Estadio: A definir.

Polonia vs. Albania

Horarios: 19:45 (España) / 16:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 15:45 (Bolivia y Venezuela) / 14:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 13:45 (México)

Estadio: Nacional (Varsovia, Polonia)

Final Repechaje UEFA 2

Martes 31 de marzo de 2026

Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania

Horarios: 20:45 (España) / 15:45 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 14:45 (Bolivia y Venezuela) / 13:45 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 12:45 (México)

Estadio: A definir.