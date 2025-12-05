Así nació la tradición: la historia detrás de los himnos oficiales de cada Mundial de fútbol

Desde 1962, cada Copa del Mundo cuenta con una canción oficial que se convierte en símbolo cultural y emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de los himnos oficiales revela cómo la música y el fútbol han unido culturas y generaciones. Desde 1962, cada Copa del Mundo de la FIFA ha contado con una canción oficial que trasciende el ámbito deportivo y se convierte en un símbolo cultural y emocional. Estas melodías, interpretadas por artistas reconocidos y con ritmos representativos de los países anfitriones, han evolucionado hasta formar parte de la identidad de cada torneo, generando recuerdos y emociones en millones de aficionados alrededor del planeta.

La tradición, que comenzó en Chile, ha experimentado cambios notables en estilo, alcance y recepción, consolidando a las canciones oficiales del Mundial como auténticos himnos del fútbol global.

La instauración de una canción oficial para cada Mundial marcó un antes y un después en la forma de vivir el torneo. Esta costumbre, iniciada en Chile 1962, apostó por melodías que acompañaran la competencia y reforzaran la identidad del evento. En sus primeras décadas, estos himnos reflejaban los ritmos y artistas locales. Con el tiempo, la FIFA internacionalizó la selección de intérpretes y estilos, incorporó colaboraciones globales y, en ediciones recientes, lanzó varias canciones y playlists oficiales por torneo. Algunas piezas alcanzaron éxito mundial y se mantienen en la memoria colectiva, mientras otras tuvieron impacto limitado o quedaron relegadas a su país de origen.

Chile 1962: “El rock del Mundial” por The Ramblers

THE RAMBLERS

La primera canción oficial de la Copa del Mundo fue “El rock del Mundial”, interpretada por Los Ramblers. Lanzada como sencillo y presentada en el Festival de Viña del Mar, vendió más de dos millones de copias y catapultó la fama del grupo. Su alcance principal fue local, aunque marcó el comienzo de la tradición sonora en los Mundiales.

Letra original (fragmento):“Sean bienvenidos, a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón,y en la cancha que gane el mejor, el campeón.”

Inglaterra 1966: “World Cup Willie” por Lonnie Donegan

“World Cup Willie”

En 1966, el Mundial de Inglaterra presentó “World Cup Willie”, compuesta e interpretada por Lonnie Donegan, conocido como el “Rey del Skiffle”. Compartía nombre con la mascota oficial, el león Willie, y se asoció a los grandes momentos futbolísticos del país. Décadas después, Lonnie Donegan Jr. grabó una nueva versión para el Mundial de Sudáfrica.

Letra original (fragmento):“World Cup Willie,He’s everybody’s favourite for miles around, World Cup Willie,The star of the best football show in town”.

“Willie del Mundial, es el favorito de todos en los alrededores, Willie del Mundial, la estrella del mejor espectáculo de fútbol en la ciudad”.

México 1970: “Fútbol México 70″ por Los Hermanos Zavala

Los Hermanos Zavala

La edición mexicana contó con “Fútbol México 70”, escrita por Los Hermanos Zavala. Incorporaba ritmos tradicionales mexicanos, aplausos y trompetas, interpretados por coristas que alentaban con barras populares.

Letra original (fragmento):“Sean bienvenidos, a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane el mejor, el campeón. Futbol México 70”

Alemania Occidental 1974: “Fussball ist unser Leben” por Werner Drexler y Jack

Fußball Ist Unser Leben

"Fußball ist unser Leben" (“El fútbol es nuestra vida”) fue escrita por Jack White y lanzada en un álbum junto a otros temas folclóricos. La versión más famosa fue interpretada por los propios jugadores de la selección alemana, incluidos Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

Letra original (fragmento):“Fußball ist unser Leben,der König Fußball regiert die Welt.”

“El fútbol es nuestra vida, el rey fútbol gobierna el mundo.”

Argentina 1978: " La Marcha del Mundial" por Ennio Moricone

Ennio Morricone - La Melodia Del Mundial (Cancion Oficial De Argentina 78)

El compositor Ennio Morricone creó “El Mundial”, la marcha para la edición argentina. Salvo por la frase inicial “Argentina, aquí el Mundial”, la canción no tiene letra, ya que consiste en un coro instrumental acompañado por vientos y sintetizadores.

España 1982: “El Mundial”

Canción de España 82

En España 1982, el tenor Plácido Domingo interpretó “El Mundial”, una melodía con ritmo de paso doble y acompañamiento orquestal. Tuvo éxito en España, aunque su trascendencia internacional fue menor.

“El sol ilumina el estadio,España se viste de fiesta,se ve la afición en el campo y ondean banderas inquietas.Se van ocupando las gradas,escuchan alegres canciones,y así la gente encantadaaplaude siempre a los mejores.

El Mundial (viva)que todos los países vienen a jugarEl Mundial (viva) los grandes del balón se tienen que enfrentarEl Mundial (viva)el campo es una fiesta es todo un festival. El Mundial (viva)que todos van a recordar ¡y a cantar!

Por fin todo queda en silencio, ya salen los grandes equipos, el amor de mil gritos al viento con miras a los favoritos.De pie todos oyen los himnos,los rostros crispados de gloria nerviosos los elegidos están soñando con la victoria".

México 1986: “El mundo unido por un balón”

La canción de México 1986, “El mundo unido por un balón”, fue escrita por Juan Carlos Abara y promovía la unión, la paz y la alegría entre los países latinoamericanos. Los jugadores de la selección mexicana participaron en la grabación y fue la primera vez que se lanzaron varias canciones en un mismo Mundial.

“México 86! México 86! Donde se vive la emoción, México 86! México 86! el mundo unido por un balón. Cantemos de alegría en un campo de amistad. Al juego que nos une buscando solo paz. Pintemos de colores las nubes que al pasar. Miran con grandes letras en México el mundial”

Italia 1990: “Un’estate italiana” por Gianna Nannini y Edoardo Bennato

“Un’ Estate Italiana" (“Un verano italiano”), compuesta por Giorgio Moroder y con letra de Edoardo Bennato y Gianna Nannini, se convirtió en uno de los himnos más recordados. La canción transmite un mensaje de juego limpio y emoción futbolística. Se grabaron versiones en español y otros idiomas.

“Notti magiche, inseguendo un goal.Sotto il cielo di un’estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere, un’estate. Un’avventura in piu’”

“Noches mágicas, persiguiendo un objetivo. Bajo el cielo de un verano italiano. Y en tus ojos, el deseo de ganar, un verano. Una aventura más”.

Estados Unidos 1994: “Gloryland” por Daryl Hall

Canción Mundial Estados Unidos 1994, "Gloryland", Daryl Hall

La edición de Estados Unidos presentó “Gloryland”, compuesta por Daryl Hall y Sounds of Blackness. Fue interpretada en la ceremonia de apertura y formó parte de un álbum con catorce temas. Su mensaje inspirador contribuyó al ambiente festivo del torneo.

Letra original (fragmento):“Gloryland, in GlorylandYou’re here in GlorylandIt started with a feeling and a dream was born in you...”“Tierra de gloria, en la tierra de gloriaEstás aquí en la tierra de gloriaTodo comenzó con un sentimiento y un sueño nació en ti...”

Francia 1998: “La Copa de la Vida” por Ricky Martin

Canción Mundial Francia 1998, "La Copa de la Vida", Ricky Martin

"La Copa de la Vida“, interpretada por Ricky Martin y escrita por Luis Gómez Escolar, Desmond Child y Draco Rosa, se convirtió en un fenómeno global. Encabezó listas en treinta países y es considerada una de las mejores canciones de la historia de los Mundiales.

Letra original (fragmento): “Go, go, go!Ale, ale, ale!Arriba va!El mundo está de pieGo, go, go!Ale, ale, ale!”

Corea- Japón 2002: “Boom” por Anastacia

Canción Mundial Corea-Japón 2002, "Boom", Anastacia

El Mundial asiático tuvo como himno “Boom”, interpretado por Anastacia y escrita por Glen Ballard. La canción formó parte del álbum oficial y tuvo éxito principalmente en Europa, especialmente en Suecia y Suiza.

Letra original (fragmento):“You gotta take a chance,You gotta make a move,You gotta give your all, And never ever lose...”

“Tienes que arriesgarte,Tienes que dar un paso,Tienes que darlo todo,Y nunca perder...”

Alemania 2006: “The Time of Our Lives” por Il Divo y Toni Braxton

Canción Mundial Alemania 2006, "The Time of our Lives", Il Divo y Toni Braxton

En Alemania 2006, Il Divo y Toni Braxton interpretaron “The Time of Our Lives”, una canción de tono épico y melódico. Fue popular en Europa, aunque tuvo menor impacto en América Latina.

Letra original (fragmento):“There was a dream long time ago. There was a dream destined to grow...”

“Había un sueño hace mucho tiempo. Había un sueño destinado a crecer...”

Sudáfrica 2010: “Waka Waka” (This Time for Africa) por Skakira y “Waving Flaf” por K’naan

Canción Mundial Sudafrica 2010, Waka waka, Shakira

“Waka Waka”, interpretada por Shakira, se convirtió en el himno más vendido de todos los tiempos con más de quince millones de copias. Fusiona ritmos africanos, instrumentación colombiana y compases del Caribe. El coro se basa en “Zangalewa” del grupo camerunés Golden Sounds y su éxito internacional quedó asociado de inmediato a la Copa del Mundo.

Letra original (fragmento):“Tsamina mina, eh eh Waka waka, eh eh Tsamina mina zangaléwa This time for Africa”

“Ven, ven, eh eh Hazlo, eh eh Ven, ven, zangaléwa. Esta vez es para África”

Brasil 2014: “We Are One (Ole Ola)” por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte

Canción Mundial Brasil 2014, "We are one (ole, ole)", Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte

El himno de Brasil 2014, “We Are One (Ole Ola)”, fue interpretado por Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte. La canción fue criticada inicialmente por la falta de ritmos nativos, lo que llevó a incorporar compases afro-brasileños en la versión final. Alcanzó el número uno en varios países europeos.

Letra original (fragmento):“Put your flags up in the sky and wave them side to side. Show the world where you’re from. Show the world we are one”

“Levanta tus banderas en el cielo Y agítalas de lado a lado. Muestra al mundo de dónde eres. Muestra al mundo que somos uno”

Rusia 2018: “Live It Up” oir Nicky Jam. Will Smith y Era Istrefi

Canción Mundial Rusia 2018, "Live It Up", Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi

"Live It Up“, interpretada por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, fue el himno de Rusia 2018. La canción recibió críticas por no reflejar los ritmos tradicionales rusos, aunque fue popular en países latinoamericanos.

Letra original (fragmento):“One life, live it up, ‘cause we got one. One life, live it up, ‘cause you don’t get it twice”

“Una vida, vívela, porque solo tenemos una. Una vida, vívela, porque no la tienes dos veces”

Qatar 2022: “Hayya Hayya (Better Together)” por Trinidad Cardona ; Davido y Aisha

La FIFA presentó la canción oficial de Qatar 2022

El tema de Catar 2022, “Hayya Hayya (Better Together)”, es interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha. La canción fusiona ritmos de R&B y reggae y fue presentada durante el sorteo de la fase de grupos. La FIFA destacó la colaboración internacional que une voces de América, África y Oriente Medio.

Letra original (fragmento):“Hayya Hayya I wanna walk the walk on every street I wanna ball out with the world at my feet”

“Hayya Hayya Quiero caminar por cada calle. Quiero jugar con el mundo a mis pies”

Tendencias y cambios recientes en la selección de canciones

En las últimas ediciones, la FIFA ha diversificado la oferta musical, lanzando varias canciones y playlists oficiales por torneo. Esta tendencia refleja la globalización del evento, sumando artistas de diferentes regiones y estilos musicales. Mientras que en los primeros Mundiales la canción oficial era interpretada por artistas locales y reflejaba la cultura anfitriona, en la actualidad dominan las colaboraciones internacionales y los ritmos globales.

A lo largo de seis décadas, la música y el fútbol han demostrado su capacidad para unir culturas y emociones, haciendo de cada Mundial una celebración universal en la que la melodía y el deporte se entrelazan y dejan huella en la memoria colectiva.