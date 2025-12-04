Un histórico del fútbol europeo eligió a sus cuatro favoritos a ganar el Mundial 2026: por qué excluyó a la Argentina de Messi

Los neerlandeses Wesley Sneijder (c), Arjen Robben (i) y Giovanni van Bronckhorst (d) celebran la victoria 4-1 ante Francia en la Eurocopa de 2008 en el estadio Wankdorf en Berna (EFE/KARL MATHIS)

A horas del sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, el ex futbolista de la selección de Países Bajos Wesley Sneijder dio su opinión acerca de los candidatos a ganar la copa y excluyó a la Argentina de su lista de semifinalistas. Además, eligió a los posibles sucesores de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El ex delantero, que actualmente se desempeña como comentarista de fútbol, dio su pálpito para la próxima Copa del Mundo, sorprendiendo con su elección de favoritos. “Portugal, España, Francia y Brasil”, respondió ante la consulta del periodista del diario Marca. Luego, se explayó: "No mencioné a Inglaterra porque la competencia es mucho mayor ahora. Están todos muy cerca unos de otros. Va a ser una locura. Inglaterra también tiene un equipo increíble. Igual que los Países Bajos. Son muy buenos. Pero tengo que elegir cuatro equipos para las semifinales y esto es lo que pienso: Inglaterra puede llegar a semifinales. Argentina también, con un poco de suerte. Si Alemania recupera el rumbo, quién sabe“.

Sneijder, de 41 años, fue subcampeón mundial en Sudáfrica 2010 con el conjunto neerlandés y además vistió las camisetas del Inter, Real Madrid y Ajax, entre otros. En su palmarés hay 21 títulos, más de 140 goles y tres participaciones en Copas del Mundo con el seleccionado naranja. En una de sus últimas actuaciones, en Brasil 2014, su equipo fue eliminado en semifinales por la Argentina de Alejandro Sabella en los penales gracias a las atajadas de Chiquito Romero.

Wesley Sneijder, ex futbolista de la selección neerlandesa, oficia como comentarista deportivo (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Por otra parte, ante la consulta sobre quiénes dominarán el escenario futbolístico en el futuro, Sneijder respondió: "Cuando Messi y Cristiano se retiren, entonces se empezará a hablar más de Mbappé, Vinicius y Lamine Yamal, como ahora se habla de Ronaldo y Messi. Todo se reduce a las generaciones. Cuando Diego Maradona se retiró, surgieron otros jugadores".

En otra de las preguntas de la entrevista que publicó el medio español, el ex futbolista dio su punto de vista sobre el Balón de Oro, el galardón que tiene a Messi como el máximo ganador con ocho trofeos. “Ahora se valora el Balón de Oro de otra manera. Se tiene en cuenta la temporada completa. En mi época, la pregunta era simplemente quién era el mejor jugador del mundo. Era bastante común que se lo llevaran Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Hoy en día se valora más la temporada, los logros, y para mí eso tiene mucho más sentido. De esta forma, hay más posibilidades de que otros jugadores lo ganen", dijo el neerlandés.

“Insisto en que con la forma en que se puntúa ahora estoy bastante seguro de que Kylian Mbappé lo ganará la próxima temporada, al 100%. Además ahora se ha convertido en un verdadero delantero, rinde mejor que en la banda, no necesita el Real Madrid a un jugador como Haaland. Vinicius lo ganará quizás al año siguiente. Ambos tienen la calidad para ello. Quizás Vini ya podría haberlo ganado hace dos años. Lo merecía entonces. Para mí, y no sé qué pensarán ellos, pero me sentí más feliz levantando la Champions League que ganando un Balón de Oro y no tener la Champions esa temporada", concluyó.