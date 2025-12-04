Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Mercedes Paz deja de ser la entrenadora del equipo argentino de la Billie Jean King Cup tras oficializar su salida del cargo (Crédito: Prensa AAT)

Mercedes Paz decidió poner fin a un ciclo de siete años como capitana de la Selección Argentina de la Billie Jean King Cup, comunicó la Asociación Argentina de Tenis (AAT) este jueves.

A través de una carta, la entrenadora tucumana destacó que deja el cargo con la satisfacción de haber logrado cinco clasificaciones consecutivas a los Playoffs y de haber acompañado el crecimiento de distintas camadas de jugadoras, en un período que describió como un honor para su carrera.

En su repaso, Paz recordó los inicios de su gestión en 2019, un período marcado por la incertidumbre y los desafíos, que derivó en la construcción de una identidad sólida para el equipo. Bajo su liderazgo, 15 jugadoras formaron parte de diferentes ediciones de la BJK Cup, varias debutaron y otras consolidaron su lugar, mientras trabajó para profesionalizar el cuerpo técnico, fomentar el sentido de pertenencia y formar a Las Guerreras. También resaltó su participación en Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, acompañando a medallistas como Nadia Podoroska, Lourdes Carlé y Julia Riera.

Mercedes Paz, en pleno trabajo con las jugadoras durante una práctica previa los play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

La tucumana subrayó los avances estructurales logrados en el tenis femenino argentino: tres jugadoras en el Top 100 por primera vez en 18 años, cinco Top 200 después de 15 años, el regreso de un WTA al país luego de 34 años y un crecimiento histórico del calendario local, con 14 torneos ITF en 2024. Aunque reconoció que el gran objetivo, alcanzar los Qualifiers, no se concretó, se mostró convencida de que llegará pronto. Cerró agradeciendo a la AAT, al equipo técnico y especialmente a las jugadoras por un ciclo que, aseguró, la marcó para siempre.

La renuncia de Paz se produjo pocas semanas después de que el equipo argentino quedara a las puertas de la clasificación a los Qualifiers 2026, tras caer 2-1 ante Suiza en la serie decisiva disputada en el Córdoba Lawn Tenis Club.

La carta completa

A toda la comunidad del tenis argentino (en especial, a los fans del tenis femenino nacional):

Después de siete años de dedicar mi mayor esfuerzo y profesionalismo al tenis femenino argentino, quiero comunicarles que mi ciclo como capitana de la Selección Argentina de Tenis de la Billie Jean King Cup ha concluido. He tomado la decisión de dar un paso al costado con la satisfacción de haber conseguido la clasificación —de manera consecutiva— a los últimos 5 Playoffs de la competencia y de haber acompañado el crecimiento y desarrollo de distintas camadas de jugadoras. Ha sido un honor haber representado a mi país con pasión, compromiso y responsabilidad.

Si miro hacia atrás, encuentro un 2019 —el inicio de este viaje— repleto de incertidumbres, viajando a Medellín sin las principales jugadoras del país y manteniendo la categoría en la última serie. A partir de ahí, iniciamos un camino para profesionalizar el cuerpo técnico, darle una identidad a la Selección Argentina de Tenis Femenina, fomentar el sentido de pertenencia e inculcar valores a la hora de defender nuestros queridos colores. Sobre ese pilar construimos Las Guerreras.

En total, 15 jugadoras formaron parte de las distintas ediciones de la BJK Cup. Muchas de ellas debutaron y otros nombres se repitieron sucesivamente. Me propuse acompañarlas más allá de las instancias de Billie Jean King Cup: en giras, con profundas conversaciones a distancia, siguiendo de cerca la evolución de cada una de ellas, no solo de las convocadas, sino también de las que empezaban a soñar con ocupar ese lugar de privilegio.

Además de BJK Cup, en 2019 tuve el enorme placer de ser capitana en los Juegos Panamericanos, donde acompañé a la campeona Nadia Podoroska. Estuve presente, también, en los Juegos Olímpicos de Tokio y, en 2023, en Santiago de Chile, junto a las medallistas panamericanas Lourdes Carlé y Julia Riera. Menciono a quienes lograron subirse al podio, pero fue verdaderamente enriquecedor compartir esas semanas en delegación.

Junto a Florencia Labat y a una red de colaboradores, nuestro trabajo trascendió las competencias de representación nacional. Si bien nuestro propósito siempre fue colectivo y trascendió los merecimientos personales, aceptamos con honor el mérito que nos toque en los éxitos cosechados a nivel individual. Algunos hitos están ahí para sentir orgullo. Recientemente tuvimos 3 jugadoras Top 100 después de 18 años y 5 Top 200 después de 15 años. Volvió un WTA al país después de 34 años, y esta temporada tuvimos dos (uno de ellos, en mi querida Tucumán). Creció el número de torneos en casa, con un récord histórico de 14 torneos ITF en 2024. Todo eso potenció el desarrollo de un montón de jugadoras argentinas involucradas en los principales niveles del tenis profesional.

Me tomé el atrevimiento de enumerar estos logros —y son solo algunos— para hacer justicia al resultado de este proceso, que va mucho más allá de los resultados que buscábamos como equipo. Sí, por supuesto que el objetivo mayor era alcanzar los Qualifiers y no lo conseguimos. Pero estoy más convencida que nunca de que esa conquista llegará en un futuro muy cercano.

Sólo me resta agradecer el apoyo constante de la Asociación Argentina de Tenis, el trabajo de todo el cuerpo técnico y el compromiso de las jugadoras, quienes me permitieron vivir momentos increíbles y me llenaron de aprendizajes a lo largo de este ciclo.

Me despido de un cargo, pero mi corazón y compromiso siempre estarán con el tenis femenino argentino.

Con la mayor admiración, consideración y respeto,

Mercedes Paz