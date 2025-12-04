Deportes

Los cinco partidos de fútbol más buscados por los argentinos en Google durante 2025

La mayoría de los usuarios se inclinaron por el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en primer lugar

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en La Bombonera

En la Argentina, el fútbol es pasión de multitudes y la empresa Google realizó un ranking con los partidos más buscados en 2025 por los usuarios.

En primer lugar quedó el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. El pasado 9 de noviembre, en La Bombonera, el Xeneize venció 2-0 al equipo de Marcelo Gallardo con los goles de Exequiel Changuito Zeballos y Miguel Merentiel.

Con la victoria, Boca se había asegurado la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y además dio un paso más para quedar como líder del Grupo A del Torneo Apertura. Para River significó un duro golpe en pos de conseguir el ticket al certamen más importante de Conmebol.

En segundo lugar quedó la goleada de la selección argentina ante Brasil por la fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Aquella noche del 25 de marzo en el estadio Monumental, los dirigidos por Lionel Scaloni apabullaron a su clásico rival por 4 a 1 gracias a los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone.

Argentina goleó 4-1 a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi no fue parte de la convocatoria, pero aún así los campeones del mundo le propinaron una paliza histórica a un Brasil que transitaba una crisis futbolística previa a la llegada de Carlo Ancelotti.

Tercero en búsquedas quedó la sorpresiva eliminación de River en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Platense, el futuro campeón, en el Monumental. El partido se jugó el 20 de mayo.

Platense sorprendió a River y lo eliminó del Torneo Apertura

El conjunto de Gallardo era el claro favorito ante el Calamar, pero perdió en la definición por penales luego de empatar sobre el final 1-1 gracias a un tanto de Franco Mastantuono.

En el cuarto puesto quedó un partido que fue el blanco de memes y dejó a Boca sin chances en el Mundial de Clubes de Estados Unidos luego de empatar 1-1 ante el Auckland City, un equipo semi amateur de Nueva Zelanda.

Boca no pudo con Auckland City y se despidió del Mundial de Clubes

Aquel 24 de junio, los dirigidos por Miguel Russo debían golear a los oceánicos y aguardar una victoria del Bayern Múnich ante Benfica para tener chances de avanzar a octavos de final. Nada de eso ocurrió porque Boca jugó mal y terminó igualando luego del gol de Christian Gray, quien además de futbolista trabaja como profesor de una escuela.

En el quinto puesto del ranking figura el empate 1-1 entre Argentina y Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias de Conmebol. Ya clasificada, la Albiceleste recibió el 10 de junio al elenco cafetero en el Monumental.

Argentina igualó 1-1 con Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

En un partido parejo y con clima intenso, Luis Díaz adelantó a la visita y, a 10 minutos del final apareció Thiago Almada para igualar. Fue expulsado Enzo Fernández.

Los partidos de fútbol más buscados en Google en Argentina

El deporte marcó un papel importante durante este año, tanto así que Google realizó una lista de los partidos de fútbol más buscados:

  1. Boca Juniors vs. River Plate
  2. Argentina vs. Brasil
  3. River Plate vs. Platense
  4. Auckland City vs. Boca Juniors
  5. Argentina vs. Colombia
  6. Racing vs. River Plate
  7. River Plate vs. Independiente del Valle
  8. Boca Juniors vs. Independiente
  9. Bayern Múnich vs. Boca Juniors
  10. Barracas Central vs. Boca Juniors

