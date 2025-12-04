La cruda confesión de un campeón del mundo que brilló en el Madrid: “Sufrí depresión, pensaba que la soledad era el precio para llegar al éxito”

Raphael Varane expone cómo la exigencia extrema afecta el bienestar emocional de los deportistas más exitosos (Photo by LLUIS GENE / AFP)

La confesión de Raphael Varane sobre su experiencia en el Real Madrid reavivó el debate sobre la salud mental en el fútbol de élite. El ex defensor francés, que se retiró en 2024 a los 31 años, relató en una entrevista con Le Monde el profundo impacto psicológico que sufrió desde su llegada al club blanco, una etapa marcada por la soledad, la presión y episodios de depresión que permanecieron ocultos tras los éxitos deportivos.

El testimonio de Varane revela que su desembarco en el Real Madrid a los 18 años supuso el inicio de una lucha silenciosa. “Después de llegar al Real Madrid tuve los primeros problemas. Tenía 18 años y no había tenido una adolescencia normal. Estaba solo, entrenando todo el tiempo y apenas jugaba. Sentía que mi sueño se desvanecía. En el campo, estaba totalmente concentrado. Pero después, no quería volver a casa. Era una depresión. Ya no disfrutaba de nada”, confesó el campeón del mundo con Francia.

El ex jugador explicó que, en aquel momento, asumía el sufrimiento como un peaje inevitable para alcanzar el éxito. “Para mí ese era el precio a pagar. Pensaba que había que pasar por eso para tener éxito. Estaba empezando mi carrera y me hacía mil preguntas: ‘¿Tomé la decisión correcta al venir aquí? ¿Debería irme? ¿Debería hablar de ello?’. Estaba atrapado en una especie de soledad, sintiendo que todo se desmoronaba”, relató. La presión por mantener una imagen de fortaleza y la dificultad para expresar vulnerabilidad agravaron su situación. “Desde muy jóvenes aprendemos que debemos representar fortaleza y ocultar debilidades”, explicó el central. “Mostrar tu vulnerabilidad no significa que seas débil. Significa que buscas soluciones para seguir adelante”.

Raphael Varane formó parte del equipo titular de Francia que se consagró campeón en el Mundial de Rusia 2018

El impacto de la depresión no se limitó a sus primeros años en Madrid. Tras conquistar el Mundial de 2018 con la selección francesa, Varane experimentó otro periodo crítico. “El período posterior al Mundial de 2018 fue muy difícil. Alcanzas tu sueño, estás en la cima del fútbol mundial, y luego viene el bajón. Recuerdo que la pandemia me ayudó a salir de ese estado depresivo. Pude procesar todas esas emociones y reiniciarme. Es paradójico, porque ese período fue muy duro para mucha gente en términos de salud mental”, reconoció el ex defensor.

La exigencia del calendario futbolístico europeo fue otro factor determinante en su desgaste físico y mental. Varane fue contundente al señalar este aspecto como uno de los principales motivos de su retirada. “El calendario es un gran problema. Entiendo que es un negocio, pero estamos perdiendo calidad como espectáculo. O no juegas al cien por cien, o juegas como un robot. Hay más lesiones físicas y, obviamente, el impacto en la salud mental de los jugadores es significativo. Fue uno de los motivos de mi retirada. El calendario era una locura. No tuve ningún descanso que me permitiera recuperarme física ni psicológicamente”, afirmó. El francés detalló que, tras la final del Mundial 2022, apenas nueve días después ya disputaba un partido con el Manchester United, sin tiempo para procesar la derrota ni recuperarse.

En su reflexión final, Varane comparó el ritmo del fútbol profesional con la aceleración de la sociedad contemporánea. “El fútbol es un poco como la sociedad, con una especie de prisa desbocada. Siempre hay que hacer más, siempre más rápido. Es extremadamente ansioso. Necesitamos un descanso. No porque no queramos jugar, sino para jugar mejor. La idea no es huir de la competición, sino estar mentalmente en el lugar adecuado, porque si sigues superando los límites, tarde o temprano algo se rompe”, advirtió el ex defensor a Le Monde.

Raphael Varane en una imagen de archivo cuando jugaba en el Manchester United (AP Foto/Dave Thompson)

Varane también denunció el tabú que persiste en torno a la salud mental en el vestuario profesional. “En el vestuario, todos se guardan las dificultades para sí mismos y no las demuestran. En el fútbol, la salud mental sigue siendo un tema particularmente tabú. Es importante decir que mostrar tu vulnerabilidad no significa ser débil. En redes sociales, mostramos solo los mejores momentos de nuestras vidas. Pero detrás de eso, pasamos por momentos difíciles. Independientemente de nuestras carreras, somos seres humanos ante todo. Hablar de ello ayuda a demostrar que los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera”.

El caso de Varane se suma a otros recientes en el fútbol de élite, como el del uruguayo Ronald Araújo en el Barcelona, quien solicitó un tiempo de descanso para “recuperarse mentalmente”. El entrenador Hansi Flick y el presidente Joan Laporta manifestaron públicamente su apoyo al jugador, subrayando la importancia de priorizar el bienestar psicológico de los futbolistas.

Durante su carrera, Varane disputó 360 partidos con el Real Madrid, anotó 17 goles y conquistó 18 títulos, entre ellos cuatro UEFA Champions League y tres ligas españolas. Tras su paso por el Manchester United y una breve etapa en el Como, decidió retirarse y actualmente colabora como consultor en el desarrollo de jóvenes en el club italiano.