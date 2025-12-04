“Hicimos un poco de trampa”: la historia del “truco” en el sorteo del Mundial de Francia 98 para que el local y Brasil jugaran la final

Ronaldo, en la final del Mundial 98 (Getty Images)

A horas del sorteo del Mundial 2026, los recuerdos de los anteriores eventos afloran con naturalidad. Y hay uno que sigue generando polémica: el de Francia 98. Es que hace unos años, Michel Platini, ex presidente de la UEFA y copresidente del comité organizador de aquella Copa del Mundo, admitió que el sorteo de aquel torneo fue manipulado para favorecer una final entre Francia y Brasil. El objetivo, según sus propias palabras, era aumentar las probabilidades de que ambos combinados, la anfitriona y la campeona defensora, se enfrentaran en el partido decisivo, algo que finalmente ocurrió en el Stade de France.

Platini explicó que la organización del sorteo no fue completamente aleatoria. “Francia-Brasil en la final era el sueño de todos”, afirmó en una entrevista. El exfutbolista reconoció que se recurrió a “un poco de trampa” durante la asignación de los grupos, justificando la decisión como una pequeña artimaña tras seis años de preparación del evento. “Hicimos algunas pequeñas travesuras para ver una final entre Francia y Brasil que fue el sueño de todos”, añadió, entre risas.

El mecanismo consistió en ubicar a Brasil, como campeona vigente, en el Grupo A, siguiendo la costumbre de la época, y a Francia, como país anfitrión, en el Grupo C. De este modo, si ambos equipos terminaban en primer lugar de sus respectivos grupos, sus trayectorias quedarían separadas hasta la final. Platini reconoció que “cuando organizamos el calendario hicimos un pequeño truco”, asegurando que, si Francia y Brasil encabezaban sus grupos, no podrían cruzarse antes del último partido del torneo. El único riesgo era que alguna de las dos selecciones quedara en segundo lugar, pero ambos grupos fueron considerados accesibles para evitar sorpresas.

Durante la fase de grupos, Brasil compartió el Grupo A con Marruecos, Noruega y Escocia, mientras que Francia integró el Grupo C junto a Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudí. El último partido de Francia en la primera fase, ante Dinamarca, definió el liderato con una victoria gala por 2-1, en un encuentro marcado por un penalti polémico a favor de los anfitriones. Tanto Francia como Brasil avanzaron como primeros de grupo, cumpliendo así el escenario previsto por Platini y el comité organizador.

El desarrollo del torneo siguió el guion diseñado: Francia superó a Paraguay, Italia y Croacia en las rondas eliminatorias, mientras que Brasil también avanzó hasta la final. El desenlace fue el esperado por los organizadores, con la selección francesa imponiéndose 3-0 a Brasil en el Stade de France, con dos goles de Zinedine Zidane.

Platini, el dueño de la confesión (REUTERS/Stefan Wermuth)

La práctica de asignar grupos estratégicamente no era inédita en la historia de los torneos internacionales. En ediciones anteriores, como Italia 90, los seis cabezas de serie fueron distribuidos en los grupos A a F en orden, y en el Mundial de Inglaterra 1966 y la Eurocopa 96, el equipo anfitrión fue ubicado en el “grupo de Londres” para disputar todos sus partidos en Wembley. En la mayoría de los casos, estas decisiones buscaban evitar enfrentamientos prematuros entre equipos de la misma confederación o favorecer a los anfitriones.

Actualmente, Platini cumple una suspensión de cuatro años de toda actividad relacionada con el fútbol, tras haber sido declarado culpable de recibir un “pago encubierto” del entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter. La sanción, inicialmente de ocho años, fue reducida en dos ocasiones.

Al reflexionar sobre la organización del Mundial 1998, Platini sugirió que las “pequeñas artimañas” forman parte de la tradición de los anfitriones en la Copa del Mundo, insinuando que la manipulación del sorteo no fue un caso aislado en la historia del fútbol.