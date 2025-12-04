El ranking de los jugadores más valiosos del mundo: las dos figuras de la selección argentina en la lista

Lamine Yamal lidera la lista con un valor de mercado de 200 millones de euros

La plataforma especializada Transfermarkt actualizó recientemente la valoración económica de los futbolistas más destacados del presente, ubicando a Lamine Yamal, del FC Barcelona, en la cima del ranking con una cifra de 200 millones de euros, el monto más alto asignado hasta el momento a una promesa juvenil del fútbol europeo. Según detalló el portal, este logro reflejó tanto la proyección del jugador en el mercado como su rendimiento individual, el cual se vio respaldado por las cinco anotaciones y ocho asistencias que firmó en los once partidos disputados de la La Liga actual, una campaña en la que las lesiones (pubalgia) también influyeron en su cuota de minutos.

El informe recogido aparecen por detrás de Yamal tres nombres destacados: Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), cada uno valuado en 180 millones de euros. Este grupo comparte el segundo puesto dentro de una clasificación cada vez más disputada entre jóvenes figuras y nombres ya consolidados en la élite del deporte. Cabe destacar que ninguno supera los 26 años.

En el quinto lugar, Vinicius Jr., atacante del Real Madrid y único sudamericano en el Top 10, presenta un valor de 150 millones de euros, constituyendo la referencia principal de la región en las ligas europeas, de acuerdo con el análisis de Transfermarkt.

La lista continúa con otros protagonistas emergentes, como Pedri (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Bukayo Saka (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool) y Florian Wirtz (Liverpool), mediocampista alemán quien se encuentra en el puesto diez con un valor estimado de 130 millones de euros.

Julián Álvarez y Alexis Mac Allister se ubican dentro del Top 20 (Reuters)

El panorama para el fútbol sudamericano en este ranking presenta matices. Dentro del Top 20, Vinicius Jr. se establece como el único en ingresar al círculo privilegiado de los diez deportistas más valiosos. Más abajo en la lista aparecen otras figuras de la región, como Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay), quien ocupa el puesto 12 y cuyo valor asciende a 130 millones de euros. Siguiendo en el conteo, el ecuatoriano Moises Caicedo, hoy mediocampista del Chelsea FC, figura en la posición 15, con un valor de 100 millones de euros.

En cuanto a los futbolistas argentinos, la presencia en el Top 20 la ostentan dos jugadores: Julián Álvarez, del Atlético Madrid, y Alexis Mac Allister, del Liverpool FC, ambos valorados en 100 millones de euros y ubicados en los puestos 16 y 17, respectivamente. De acuerdo con los datos recogidos por el sitio especializado, estos deportistas encabezan el listado para su país, aunque sus montos todavía se sitúan por debajo del podio internacional ocupado por figuras de España, Inglaterra y Francia.

El ranking completo señala la fuerte presencia de jugadores de las principales ligas de Europa, en particular de clubes como el Real Madrid, que cuenta con cuatro representantes en el Top 20. El sitio Transfermarkt aclaró que estos montos corresponden a la proyección de mercado, combinando variables de edad, contrato, desempeño y potencial de crecimiento. Al mismo tiempo, concluyó que la composición demuestra el talento joven ya que el promedio de edad del top 10 es de solo 23 años.

El TOP 20 de los jugadores mejor valuados

Lamine Yamal (Extremo derecho, Barcelona, España) – 200 millones de euros Jude Bellingham (Mediocentro ofensivo, Real Madrid, Inglaterra) – 180 millones de euros Erling Haaland (Delantero centro, Manchester City, Noruega) – 180 millones de euros Kylian Mbappé (Delantero centro, Real Madrid, Francia) – 180 millones de euros Vinicius Junior (Extremo izquierdo, Real Madrid, Brasil) – 150 millones de euros Pedri (Mediocentro, Barcelona, España) – 140 millones de euros Jamal Musiala (Mediocentro ofensivo, Bayern Múnich, Alemania) – 140 millones de euros Bukayo Saka (Extremo derecho, Arsenal, Inglaterra) – 140 millones de euros Alexander Isak (Delantero centro, Liverpool, Suecia) – 140 millones de euros Florian Wirtz (Mediocentro ofensivo, Liverpool, Alemania) – 130 millones de euros Michael Olise (Extremo derecho, Bayern Múnich, Francia) – 130 millones de euros Federico Valverde (Mediocentro, Real Madrid, Uruguay) – 130 millones de euros Cole Palmer (Mediocentro ofensivo, Chelsea, Inglaterra) – 120 millones de euros Declan Rice (Mediocentro, Arsenal, Inglaterra) – 120 millones de euros Moisés Caicedo (Pivote, Chelsea, Ecuador) – 100 millones de euros Julián Álvarez (Delantero centro, Atlético Madrid, Argentina) – 100 millones de euros Alexis Mac Allister (Mediocentro, Liverpool, Argentina) – 100 millones de euros Ousmane Dembélé (Delantero centro, PSG, Francia) – 100 millones de euros Désiré Doué (Extremo derecho, PSG, Francia) – 90 millones de euros Joao Neves (Mediocentro, PSG, Portugal) – 90 millones de euros