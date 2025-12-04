“De los más potentes de la historia”: el penal a 130 kilómetros por hora que pateó el arquero del Napoli y recorre el mundo

El penal que pateó Vanja Milinkovic-Savic

El arquero serbio Vanja Milinković-Savić se convirtió en el centro de atención durante la definición por penales entre Napoli y Cagliari en los octavos de final de la Copa Italia, al ejecutar un disparo que superó los 130 kilómetros por hora. Este remate, que apenas pudo ser seguido en las imágenes por la velocidad con la que la pelota pasó del punto penal a la red, marcó el séptimo penal de la serie y dejó una impresión imborrable en el estadio Diego Armando Maradona.

El equipo dirigido por Antonio Conte rompió así una racha negativa en los octavos de final del torneo, una instancia que le había resultado esquiva en las últimas temporadas, y ahora aguarda por el vencedor del enfrentamiento entre Fiorentina y Como, conjunto comandado por Cesc Fàbregas.

Según indicó el periodista italiano, Ricardo Trevisani, en declaraciones recogidas por el medio Napoli Network, el penal ejecutado por el guardameta balcánico rompió una marca. “El lanzamiento de penalti de Vanja Milinkovic-Savic podría haber superado los 130 km/h. De confirmarse, superaría los 111 km/h de Chloe Kelly, convirtiéndolo potencialmente en uno de los disparos más potentes de la historia del fútbol”, indicó el reportero. Análisis posteriores en redes sociales confirmaron que el balón salió disparado a más de 125 km/h.

El momento del disparo

Durante el tiempo reglamentario, el Napoli mostró superioridad en la posesión del balón, pero careció de precisión para ampliar la ventaja inicial. El marcador se abrió a los 28 minutos, cuando Lorenzo Lucca anotó de cabeza tras un centro de Antonio Vergara, reflejando el dominio local ante un Cagliari que lucha por evitar el descenso en la Serie A. Sin embargo, la falta de contundencia permitió que el conjunto visitante igualara el encuentro: en una jugada iniciada por Borrelli desde el centro del campo, la pelota quedó en los pies de Sebastiano Esposito, quien no desaprovechó la oportunidad y estableció el 1-1.

La clasificación se resolvió en una extensa tanda de penales que terminó 9-8, con diez ejecuciones por cada lado. El arquero Milinkovic-Savic se erigió como figura al atajar el disparo decisivo de Zito Luvumbo y, además, convirtió el ya mencionado penal en el séptimo turno.

La presión fue determinante en el desenlace: tras una serie de ejecuciones impecables, el remate de Luvumbo resultó demasiado previsible y permitió la intervención del guardameta del Napoli. El defensor Alessandro Buongiorno selló la victoria al convertir el último penal, permitiendo que el club napolitano regrese a los cuartos de final, instancia que no disputaba desde la temporada 2020/21.

Tras el partido, el propio Milinkovic-Savic se refirió a lo ocurrido, en declaraciones difundidas por Corriere Dello Sport. Entre risas el arquero declaró: “Hay muchos pateadores nuevos, lo importante es que marqué. tiré mejor que (Alessandro) Buongiorno... Pero solo practico parando penaltis, ya tenemos muy buenos lanzadores en el equipo. ¿El gol encajado? Un episodio desafortunado“.

Por su parte, Buongiorno también habló su tiro decisivo que permitió la clasificación: “Era un balón pesado, pero fui a lanzarlo sin pensar, seguro de dónde quería meterlo. Estamos contentos de haber pasado a la siguiente ronda, pero mañana ya empezaremos a preparar el partido contra la Juventus, será un gran desafío”.

Conte, por su lado, no dio declaraciones del penal, pero valoró lo hecho por sus dirigidos: “Estoy satisfecho; hubo una buena respuesta de todos. Sabemos que tendremos que luchar y que tendremos que hacer de la necesidad virtud; hay una gran responsabilidad por parte de todos”.