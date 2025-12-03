Murió Elden Campbell, campeón de la NBA y figura en los Lakers de Shaq y Kobe Bryant: el sentido mensaje de Magic Johnson

Elden Campbell pasa la marca de dos jugadores de los Knicks. El pivote jugó 9 años en los Lakers (AP Photo/Mark J. Terrill, File)

La NBA está de luto por la reciente muerte del ex jugador Elden Campbell, quien tenía 57 años. El pivote de 2.13 metros, seleccionado en primera ronda del Draft por Los Ángeles Lakers, fue compañero de Shaquille O’Neal, Kobe Bryant y hasta compartió un breve lapso en su etapa de novato con la leyenda Earving Magic Johnson, quien estaba por retirarse.

“La NBA lamenta el fallecimiento de Elden Campbell (1968-2025). Seleccionado en la posición número 27 del Draft de la NBA de 1990, jugó 15 temporadas en la NBA con Los Ángeles Lakers, Charlotte, New Orleans Hornets, Seattle SuperSonics, Detroit Pistons y New Jersey Nets. Ganó un campeonato de la NBA como miembro de los Pistons en 2004. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Campbell", publicó la cuenta NBA History con una foto del jugador fallecido.

Por su parte, Magic Johnson se mostró muy consternado por lo sucedido y emitió un comentario en sus redes sociales: “Acabo de recibir la devastadora noticia del fallecimiento de mi ex compañero y amigo de los Lakers, Elden Campbell. Era un alma muy noble. Como jugador de básquet, era extremadamente atlético. Me encantaba lanzarle globos porque saltaba como un cohete y tenía muchísimo talento. Rezo por su familia y la comunidad Lakers en este momento tan difícil. ¡Descansa en paz, Big E!“.

El suceso generó conmoción en la NBA. El ex jugador, que ostentaba el récord de máximo anotador en la historia de la Universidad de Clemson y que desarrolló una extensa carrera en la liga profesional, dejó una huella imborrable. El centro educativo donde se formó confirmó la noticia sin dar detalles del fallecimiento.

Elden Campbell vuelca la pelota ante la humanidad del lituano Arvydas Sabonis (AP Photo/Mark J. Terrill, File)

La trayectoria de Campbell se distinguió por su solidez y regularidad, especialmente durante los nueve años que defendió la camiseta de los Los Ángeles Lakers entre 1990 y 1999. Nacido en California, el gigante formó en Clemson entre 1986 y 1990, donde acumuló 1.880 puntos, una marca que permanece vigente tras 35 años.

Su desempeño como universitario incluyó un promedio de 18,8 puntos por partido en su segundo año y 17,5 en su tercer año, cuando fue seleccionado en el segundo equipo de las estrellas. Junto a Dale Davis, lideró a los Tigers hacia un registro de 26 victorias y 9 derrotas en su último año, conquistando el único título de temporada regular de la ACC para la institución y alcanzando el Sweet 16 del torneo de la NCAA.

El impacto de Campbell en Clemson fue recordado por su ex entrenador Cliff Ellis, quien declaró a The Athletic: “Me entristece profundamente enterarme del fallecimiento de Elden Campbell. Fue un gran jugador durante cuatro años, especialmente en 1989-90, cuando fue una pieza clave para que ganáramos el único campeonato de temporada regular de la ACC de Clemson. Luego tuvo una carrera de quince años en la NBA y ganó un campeonato mundial”.

Elden Campbell tuvo el lujo de jugar con Magic Johnson en el inicio de su carrera en la NBA (AP Photo/Mark J. Terrill, File)

Seleccionado en la 27° posición del draft de 1990 por los Lakers, Elden Campbell debutó como suplente en la última temporada completa de Magic Johnson, participando en las Finales de la NBA de 1991 frente a los Chicago Bulls. Aunque solo jugó seis minutos en los primeros cuatro partidos de la serie, en el quinto encuentro sumó 21 puntos en 27 minutos, en una derrota que permitió a Chicago conquistar su primer campeonato.

Durante su etapa en los Lakers, Campbell se consolidó como una presencia constante en la transición entre la era Showtime y la llegada de las estrellas Shaquille O’Neal y Kobe Bryant. En 618 partidos de temporada regular con la franquicia angelina, promedió 10,4 puntos y 5,9 rebotes por partido. En la temporada 1998-99, fue traspasado junto a Eddie Jones a los Charlotte Hornets a cambio de un paquete de jugadores encabezado por Glen Rice. En Charlotte, Big E vivió uno de sus mejores momentos, con números de 15,3 puntos y 9,4 rebotes en los últimos 32 partidos de esa temporada.

A lo largo de su carrera, Campbell también defendió los colores de los Seattle SuperSonics y los New Jersey Nets, acumulando un total de 1.044 partidos en la NBA y promediando 10,3 puntos, 5,9 rebotes y 1,1 asistencias por encuentro. Su carácter tranquilo y su estilo sosegado contrastaban con las personalidades más exuberantes de algunos de sus compañeros. Por ejemplo, Byron Scott, ex jugador y entrenador de los Lakers, compartió con The Los Angeles Times: “Recuerdo su actitud. Por eso le pusimos el apodo de ‘Easy E’. Era tan tranquilo, nada lo aceleraba. Se tomaba su tiempo. Era simplemente fácil. Era una gran persona. Quería mucho a Easy”.

El mensaje de Los Ángeles Lakers tras la muerte de Elden Campbell (@Lakers)

La noticia de su muerte también impactó a Cedric Ceballos, quien creció junto a Campbell en Los Ángeles y compartió vestuario con él en los Lakers durante la década de 1990. En una publicación en Instagram, expresó: “Esto duele hasta los huesos. Crecimos juntos de niños”.

Aunque Campbell no formó parte de los Lakers que lograron el triplete de campeonatos a comienzos de los 2000, sí alcanzó la gloria en 2004 como pieza clave de los Detroit Pistons que derrotaron precisamente a los Oro y Púrpura en las Finales de la NBA, arrebatando el título a la dupla O’Neal-Bryant. En mayo de 2025, Campbell fue incorporado al Salón de la Fama del Baloncesto del Sur de California.