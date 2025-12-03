Fuerte respuesta de Ruben Insua a Caruso Lombardi por sus críticas a Barracas: “Lo vamos a tener que resolver de otra manera”

El DT de Barracas Central cruzó al ex entrenador, muy crítico de los arbitrajes y el manejo de la AFA

Tras la eliminación de Barracas Central a manos de Gimnasia en los cuartos de final del Torneo Clausura, Ruben Darío Insua brindó una entrevista en la que contestó sobre las críticas vertidas por su colega Ricardo Caruso Lombardi en relación a los arbitrajes.

El entrenador de 64 años recordó un episodio ocurrido poco después de asumir en Barracas Central, cuando recibió un video en el que Caruso Lombardi afirmaba que “Insua había aceptado el cargo porque el presidente de la AFA lo había amenazado con impedirle dirigir en el fútbol argentino si rechazaba la propuesta”. Lejos de molestarse, el Gallego relató que se tomó la situación con gracia y subrayó su prolongada ausencia del fútbol argentino: “No me enojé, al contrario, me lo tomé con humor, yo estuve 19 años sin dirigir acá, así que por ese lado no me van a agarrar”, expresó. Además, precisó: “Desde diciembre de 2002, cuando gané la Sudamericana con San Lorenzo, no dirigí en el país hasta mayo de 2022”.

Ruben Dario Insua, entrenador de Barracas Central, da indicaciones a su equipo en el Torneo Clausura

Por otra parte, Insua admitió que el comentario de Caruso Lombardi no le resultó ofensivo. “Cuando lo escuché decir eso me cayó simpático, no sé de dónde lo habrá sacado”. No obstante, el técnico del Guapo aprovechó para enviar un mensaje contundente sobre la resolución de conflictos en el ámbito futbolístico: “No quiero abrir otro foco de conflicto. Cuando vos tenés un problema con alguien, tenés que resolverlo con quien tenés el problema. No tenés que usar nunca a un tercero. Si vos tenés problemas con el presidente de la AFA, no uses ni a los jugadores ni al cuerpo técnico de Barracas”, advirtió.

El entrenador fue aún más enfático al referirse a los límites personales: “Respeto a todo el mundo, pero no te metas conmigo personalmente, porque lo vamos a tener que solucionar de otra manera. No estoy de acuerdo cuando se busca, para hacerle daño a un tercero, utilizar caminos alternativos. Si tenés un problema con el presidente de la AFA, ¿qué culpa tienen los jugadores y el cuerpo técnico de Barracas?”.

Ruben Dario Insua en una entrevista con Infobae (Gustavo Gavotti)

En relación a la polémica arbitral, Insua adoptó una postura conciliadora y defendió la calidad del fútbol argentino. “¿Los arbitrajes? Me apasiona el fútbol argentino y el fútbol en general, soy hincha. Respeto todas las opiniones, no me cansa lo que se hable. Soy muy respetuoso, no hay nada que me moleste”, sostuvo en el programa radial.

Insua también reflexionó sobre la credibilidad de los entrenadores y jugadores al opinar sobre los árbitros: “Si los entrenadores y los jugadores opinamos de los arbitrajes solo cuando perdemos, nos saca credibilidad”, afirmó. Además, defendió la capacidad de todos los actores del fútbol local: “En el fútbol argentino son todos buenos: los jugadores, los entrenadores, los árbitros. No hay tipos que no tengan capacidad, hay muchos filtros que pasar”.

Para cerrar, Insua pidió que se tome el fútbol con otro tipo de manera, como por ejemplo el respeto y la tolerancia: “Hay que ser tolerante con el error ajeno. Hay que disfrutar de todo lo bueno que tenemos. No creo que nunca un entrenador diga ‘este penal a mi favor está mal cobrado’”, concluyó.