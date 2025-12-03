Deportes

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

El empresario estadounidense, compartió en diálogo con “High Performance”, su diagnóstico inicial sobre la crisis interna del equipo británico. Su análisis profundo marcó el inicio de una transformación radical y un nuevo rumbo para la histórica escudería

Guardar
Zak Brown identificó la falta
Zak Brown identificó la falta de liderazgo y cohesión interna como los principales problemas que amenazaban la supervivencia de McLaren (Europa Press)

Cuando Zak Brown cruzó por primera vez las puertas del McLaren Technology Center como nuevo líder, la escudería británica enfrentaba una crisis sin precedentes. “Lo que realmente nos faltaba era liderazgo y una visión de hacia dónde íbamos”, recordó en el pódcast High Performance, conducido por Jake Humphrey y Damian Hughes.

Más allá de los problemas técnicos y financieros, el diagnóstico del empresario estadounidense fue claro: la falta de dirección y cohesión interna amenazaba la supervivencia de uno de los equipos más emblemáticos de la Fórmula 1.

El acuerdo financiero que salvó a McLaren

La separación de McLaren con Honda dejó al equipo en una posición financiera delicada. Brown explicó que abandonar al proveedor japonés significó perder un acuerdo “muy lucrativo”, la provisión de motores y una relevante contribución económica. “Estábamos perdiendo dinero, estábamos luchando, y luego tomamos la decisión consciente de cavar un hoyo más profundo porque necesitábamos salir de él, y eso fue enorme”, relató.

El acuerdo financiero con inversión
El acuerdo financiero con inversión extranjera y el apoyo de Cyvin desde Abu Dhabi permitió la recuperación económica de McLaren en Fórmula 1 (High Performance)

Aquella sustitución de motores no ofreció el impulso inmediato esperado, lo que generó la necesidad urgente de buscar inversiones externas para mantener la supervivencia del conjunto.

“Decidimos jugar a la ofensiva. Salimos a recaudar el dinero necesario para darle a este equipo todas las oportunidades”, afirmó Brown. Fue fundamental el apoyo de Paul Walsh, presidente de McLaren, y la inversión llegada desde Abu Dhabi a través de Cyvin, que ofrecieron el oxígeno financiero imprescindible para la recuperación.

Diagnóstico inicial: liderazgo y problemas internos

Al hacerse cargo del equipo, encontró un entorno deteriorado. En relación con sus primeras impresiones, relató: “Patrocinadores molestos, aficionados molestos, empleados molestos. Todo el mundo señalaba a Honda como el culpable”.

Sin embargo, detectó que los problemas eran más profundos. “No estoy seguro de que la falta de transparencia con nuestros empleados no tuviera algo que ver. Empezamos a desentrañar todo y nos dimos cuenta de que el verdadero problema era la falta de liderazgo y visión”, sostuvo.

La sucesión de hasta cinco líderes distintos en poco tiempo —Ron Dennis, Martin Whitmarsh, Eric Boullier, Jost Capito y otros— había creado una falta de rumbo. Con respecto a esto, aseguró: “Ningún equipo deportivo o empresa puede sobrevivir si cada semana hay un jefe diferente”.

Para el CEO, las estrategias
Para el CEO, las estrategias internas, alianzas claves y cultura organizacional, fueron centrales en el resurgir de McLaren en la máxima categoría del automovilismo (REUTERS)

Reconstrucción del equipo con la cultura organizacional

La reconstrucción supuso revisar a fondo el equipo de dirección. Brown relató que evaluó a cada miembro del liderazgo, promocionando a quienes compartían valores y ritmo, e incorporando perfiles externos con experiencias diversas. “Buscaba personas que hablaran el mismo idioma, que tuvieran la misma pasión y creatividad, y que estuvieran dispuestas a hacer las cosas de manera diferente”, detalló.

Mencionó la promoción interna de Laura Bowden a la dirección financiera y de Lou McEwen al área de marketing, así como la llegada de Daniel Gallo como jefe de recursos humanos, con experiencia en sectores exigentes. “Quería gente con perspectivas distintas, que desafiara el statu quo”, afirmó.

Uno de los cambios más profundos fue la ruptura de la histórica división entre los departamentos comercial y deportivo: “Ahora todos entienden que el éxito comercial es imprescindible para que el equipo de carreras tenga las herramientas necesarias, y viceversa. Trabajamos juntos, orgullosos de encontrar soluciones que beneficien a ambas áreas”.

La reconstrucción de McLaren incluyó
La reconstrucción de McLaren incluyó la promoción de talento interno y la incorporación de líderes con experiencia diversa para fortalecer la cultura organizacional (REUTERS)

Gestión de pilotos y ambiente interno

La convivencia entre Lando Norris y Oscar Piastri se presentó como un modelo de profesionalismo. “Tenemos dos pilotos que se llevan muy bien, y no ha habido ningún conflicto”, aseguró el director ejecutivo.

Incluso después de incidentes en pista, la comunicación y la transparencia mantuvieron la armonía entre los corredores: “Nunca han culpado al otro. Cuando se molestan, es más con Andrea (el team principal) o conmigo, porque intentamos ser justos y equilibrados”.

El ambiente se basa en discutir abiertamente temas difíciles: “Hablamos del elefante en la habitación todo el tiempo. Hay una comunicación masiva y transparencia. Nunca hemos roto su confianza, y ellos tampoco la nuestra”.

También enfatizó su cercanía con los pilotos: “Estoy en contacto con Lando y Oscar cada semana, si no es todos los días. He jugado golf con Lando unas 15 veces, he salido a manejar autos de carrera con Oscar. Hay una relación real y una gran comunicación”.

La gestión de pilotos bajo
La gestión de pilotos bajo Zak Brown se caracteriza por la transparencia, la comunicación constante y la ausencia de conflictos entre Lando Norris y Oscar Piastri (REUTERS)

Estrategias de comunicación y manejo de crisis

Durante su gestión, subrayó el valor de la autocrítica y el aprendizaje: “Nunca hemos dicho que somos perfectos. Escuchamos las críticas constructivas y aprendemos de los errores”. Incluso tras éxitos importantes, como en Silverstone, el equipo revisó minuciosamente sus áreas de mejora. “No hay vuelta perfecta. Siempre se puede hacer mejor. Queremos aprender de cada situación”, señaló.

La toma de decisiones se apoya en la apertura y el debate. El director invitó a su equipo a contradecirlo y desafiar las ideas, fortaleciendo así la cohesión: “Si me equivoco, lo reconozco y pido disculpas. No somos arrogantes, sabemos que podemos equivocarnos”.

Brown también aprendió a controlar las emociones. “Prefiero esperar, analizar los datos y hablar cuando las emociones se han calmado. El deporte es pura emoción, pero hay que saber cuándo actuar y cuándo reflexionar”, compartió.

La estrategia de McLaren prioriza
La estrategia de McLaren prioriza la autocrítica, el aprendizaje de los errores y la apertura al debate para mejorar el rendimiento del equipo (High Performance)

Rivalidades y legado en la Fórmula 1

La política y el juego psicológico son parte inherente del paddock. Relató usos estratégicos de declaraciones para provocar incógnitas en sus rivales: “Eso genera dudas internas en el otro equipo y puede distraerlos. Es parte del juego”.

Sobre su relación con Christian Horner (Red Bull), expresó respeto por los logros del equipo rival, aunque reconoció métodos distintos: “No me gustaron algunas de las formas en que competimos, porque no es quien soy, pero a veces hay que responder en la misma medida”.

El empresario utiliza tácticas psicológicas
El empresario utiliza tácticas psicológicas y declaraciones estratégicas para influir en la política y rivalidades dentro de la Fórmula 1 (Europa Press)

Al hacer balance, Zak Brown destacó que su orgullo no proviene de los títulos, sino del equipo formado: “Creo que lo que más me enorgullece es el equipo que hemos creado y los dos pilotos. Aquí estamos y tan unidos como equipo. Eso es lo que más me enorgullece”.

Temas Relacionados

McLarenZak BrownFórmula 1Lando NorrisOscar PiastriHigh PerformanceNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

La noticia sobre la salud del DT de 35 años se conoció en las últimas horas y golpeó al deporte nacional

Dolor en el fútbol argentino:

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Se sorteó la fase inicial de la Copa del Mundo en Australia y el equipo argentino tendrá a rivales accesibles en el comienzo del torneo

El posible camino de Los

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

La escudería francesa detalló que Paul Aron cumplirá con la reglamentación durante la FP1 en el circuito de Yas Marina. Luego, la próxima semana, Kush Maini estará en los tests

Alpine anunció al rookie que

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

El equipo que dirige Felipe Contepomi quedó al frente del Grupo C y jugará ante Fiyi, España y Canadá en la fase inicial de la Copa del Mundo

Se sorteó el Mundial de

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

El 3 de diciembre de 1995 la Academia logró una victoria histórica cuando parecía que el Xeneize se encaminaba al título. Ese mismo día, se realizaron las elecciones en el club de la Ribera, con una renovación que marcó una era

Maradona, Macri, Capria y una
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino:

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

TELESHOW
Quién es Dante Barbera, el

Quién es Dante Barbera, el niño reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este: “¿Desde cuándo te dedicás a esto?"

El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

Maxi López proyecta su futuro luego del nacimiento de su hijo: “Tengo que ir a Suiza, pero vuelvo”

INFOBAE AMÉRICA

Andy Warhol y Muhammad Ali

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria

Las revelaciones de las nuevas excavaciones en las cuevas de neandertales en Shanidar: rituales y compasión

Quentin Tarantino eligió las mejores 10 películas del siglo XXI

Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz

Europa acordó poner fin a las importaciones de gas ruso para 2027