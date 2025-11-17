Los dardos del director de McLaren a Max Verstappen y la ácida crítica a Christian Horner, ex jefe de Red Bull

Zak Brown habló sobre su tensa relación con Christian Horner

En los últimos años de la Fórmula 1 emergió una importante figura en el paddock que nunca estuvo exenta de polémicas: Zak Brown. Este fue una pieza fundamental en la reconstrucción de McLaren, que llegó a su apogeo en la temporada 2024, donde cortó una sequía de 26 años sin títulos de Constructores, algo que replicó en 2025. No obstante, el director ejecutivo y CEO de la escudería británica estuvo involucrado en grandes polémicas, principalmente por sus cruces contra el exdirector de Red Bull, Christian Horner, y el propio Max Verstappen.

La tirantez en la relación entre Brown y Horner se intensificó cuando McLaren comenzó a competir de igual a igual con Red Bull, aunque las diferencias y las tensiones van mucho más allá de lo que sucede en pista. En una entrevista con The Telegraph, el directivo de 54 años brindó detalles de la relación que mantuvo con su par del team austriaco, a quien acusó de haber cambiado radicalmente por la fama y el éxito.

“Conozco a Christian desde hace más de treinta años. Antes nos llevábamos muy bien. Sus resultados son asombrosos. Así que, mis respetos. Pero ha cambiado. Creo que la fama de Drive to Survive -Serie documental de Netflix que sigue la temporada de la F1-, el dinero, la gloria, todo se le subió un poco a la cabeza”, disparó.

En esta misma línea, respecto a la ética de Horner, Brown fue tajante: “A veces, no juega limpio”. Explicó que, mientras algunos pilotos compiten con dureza pero dentro de los límites, otros los sobrepasan deliberadamente. “Cuando yo competía, había pilotos que corrían muy duro y sacaban a los rivales de la pista con solo dos ruedas. Eso está bien. Pero otros pilotos te sacan las cuatro ruedas. Eso no está bien. Yo soy de los que prefieren sacar a los rivales con dos ruedas. Christian prefiere sacarlos con las cuatro”, argumentó.

Zak Brown y Christian Horner mantuvieron fuertes disputas públicamente, las cuales se profundizaron en la serie documental (REUTERS/Brian Snyder)

Como ejemplo, Zak mencionó las acusaciones de Horner hacia McLaren por supuestamente inyectar agua en los neumáticos para refrigerarlos, una práctica que la FIA investigó sin hallar pruebas de infracción. “Más allá de la legalidad, todo el mundo en este deporte sabe que eso no se hace por razones técnicas”, subrayó Brown.

Cabe destacar que esta es únicamente una breve prueba que relata sobre su rivalidad, la cual el propio Brown calificó como “genuina” en una entrevista hace varios meses. Uno de los primeros cruces de alta temperatura se produjo en 2022, cuando Red Bull no cumplió con el límite presupuestario y el CEO de McLaren aseguró que fue por hacer trampa.

Además, ante un Horner que nunca se guardó nada y le contestó siempre que pudo, Zak disparó cuando el hombre de los Dos Toros fue investigado por conducta sexual inapropiada al ser denunciado por una empleada del equipo. Al mismo tiempo, comentó que “se pasó de la raya” en su manejo de los asuntos políticos dentro del paddock y que “la F1 está mejor sin él”.

El propio Brown reconoció la existencia de un fuerte ego en la Fórmula 1, pero distingue entre orgullo y arrogancia. “Tengo un ego enorme. Que no quepa duda”, admitió, aunque considera que lo canaliza de forma positiva, a diferencia de Horner. “El ego es bueno. La arrogancia es terrible. Para mí, el ego se basa en el orgullo. Protege mi imagen y el rendimiento del equipo. La arrogancia te lleva a cometer errores”.

Aunque Christian Horner no fue el único que recibió dardos. El director ejecutivo de McLaren también puntualizó en la actitud de Max Verstappen. Brown lo calificó como un piloto “agresivo, demasiado brusco en pista”, y añadió: “Su arrogancia sale a relucir”. Al analizar incidentes concretos, señaló que en Brasil, durante maniobras contra Lewis Hamilton, el neerlandés “se excedió en pista en algunas ocasiones”.

Zak Brown, durante su juventud, compitió en karting, Fórmula 3 y el Campeonato Británico de GT (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Zak Brown también habló sobre el desafío de liderar McLaren Racing cuando llegó tras la salida del histórico Ron Dennis. Brown asumió la dirección ejecutiva en 2018, en un momento en que el equipo atravesaba una de sus peores crisis: cayó al noveno puesto en el campeonato de constructores en 2017, acumulaba pérdidas de 125 millones de libras anuales y no ganaba una carrera desde 2012.

“Nadie sabía qué hacer. El patrocinio y la moral estaban por los suelos. Perdíamos 125 millones de libras al año. Todos decían que estábamos acabados, que éramos un desastre”, recordó Brown. Finalmente, junto a Andrea Stella, lograron revertir el endeble panorama del equipo: ganaron el Campeonato de Constructores de la F1 en 2024 y 2025.

En esta línea, Zak Brown se refirió a que la filosofía competitiva de McLaren generó tensiones internas, como el choque entre Lando Norris y Oscar Piastri en la presente temporada en la que están peleando por el título de pilotos. El británico insiste en que el equipo nunca priorizará a un solo piloto, algo de lo que fueron acusados, a diferencia de Red Bull.

“Es la filosofía de McLaren. Recuerden a Ayrton Senna y Alain Prost”, afirmó, defendiendo la competencia interna como la mejor vía para conquistar ambos campeonatos. Sobre los incidentes entre ambos, algo que sucedió en el Gran Premio de Canadá, fue claro: “¡Ninguno! Pero son carreras y van a pasar. Después nos tranquilizamos y lo comentamos”.

Por último, durante la entrevista con el medio mencionado, Brown contó que adoptó rutinas poco convencionales para mantener su energía, como la crioterapia matutina a 87 grados bajo cero, que, según él, activa su metabolismo y elimina la necesidad de café. Además, aseguró que su optimismo contrasta con la presión que suele dominar a otros directivos y deportistas: “¡Me encanta mi trabajo!”. Se define como un “adicto al trabajo”, disponible “las 24 horas del día, los siete días de la semana”, y motivado por el temor a la derrota. Su esposa, Tracy, le recuerda la importancia de desconectar, obligándolo a apagar el teléfono durante las cenas familiares.