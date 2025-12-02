Deportes

La desconcertante imagen de LeBron James en medio de la derrota de los Lakers que provocó el fastidio de su entrenador

La estrella de la NBA tuvo una actuación deslucida en la caída ante Phoenix Suns y además bromeó con los suplentes visitantes durante el partido

La estrella de la NBA bromeó con sus rivales y generó el fastidio de su entrenador

Los Ángeles Lakers cortaron una racha de siete victorias consecutivas en la NBA al perder 125-108 frente a Phoenix Suns como locales, pero lo más llamativo en la estrepitosa caída de los angelinos fue la llamativa actitud de su estrella, LeBron James, en un momento crítico del partido y que generó el fastidio de su entrenador, J.J. Redick.

La escena, que se hizo viral en las redes sociales y provocó comentarios de todo tipo entre los usuarios, ocurrió en los segundos finales del tercer cuarto, cuando los Lakers caían por 21 puntos de diferencia frente a los Suns. En ese momento, mientras Luka Doncic trasladaba el balón, LeBron James se encontraba hablando y riéndose con los jugadores rivales que se encontraban en el banco de suplentes. Acto seguido, Redick pidió un tiempo muerto y las cámaras captaron el gesto de disgusto de técnico ante la situación que ocurría delante de sus narices. En la repetición se vio al alero de 40 años y máximo anotador en la historia de la NBA, bromeando con Jordan Goodwin, base de Phoenix y ex compañero en los Lakers en la temporada anterior.

“J.J. Redick estaba intentando pedir una jugada para LeBron James, pero él estaba demasiado ocupado riéndose y bromeando con el banco de los Suns mientras perdía por 21 puntos. Los que defiendan esto…“, lanzó la cuenta Mundo Lakers en X (ex Twitter) junto al video. En seguida, los usuarios comenzaron a opinar sobre la actitud del Rey, que venía de recuperarse de una lesión en el ciático y apenas aportó 10 puntos en el juego. Las comparaciones con Michael Jordan no se hicieron esperar. “Me dio mucha rabia ver a LeBron así. Dudo que Jordan, perdiendo así, estuviera tan risueño”, “Pinta de retirada”, “Es indefendible”, “Le quita más a los Lakers que lo que les da” y “Este equipo es de Luka (Doncic) y nadie más”, fueron algunos de los comentarios.

En su regreso a las canchas, el jugador nacido en Akron, Ohio, disputó apenas cinco partidos de la temporada, alternando con descansos preventivos. Durante este periodo, su impacto en el juego disminuyó en comparación con campañas anteriores, como reflejan sus estadísticas: 16,5 puntos, 5 rebotes y 8,3 asistencias por partido en esos cinco encuentros, con un balance de cuatro victorias y una derrota. La única caída se produjo precisamente ante los Suns, quienes se impusieron con claridad en el Crypto.com Arena, propinando a los Lakers una derrota contundente que los deja con récord de 15 triunfos y 5 caídas.

*El resumen de la derrota de los Lakers ante Phoenix Suns

Luego del cotejo, el Redick no se refirió puntualmente al tema con LeBron James en la conferencia de prensa, pero sí reflejó su fastidio por la actitud de su equipo. “Si no juegas duro contra ese equipo, te vas a exponer. Hablamos de igualar su físico. No lo hicimos en ningún momento del partido. En los momentos en que tuvimos la oportunidad de ser recompensados, no hicimos lo que debíamos hacer y nos castigaron. Eso ocurrió durante todo el partido, ni un solo momento. Hay que analizarlo todo, absolutamente todo. Rotaciones, esquemas, todo eso...“, analizó.

Al finalizar el encuentro, la atención mediática se centró en la reacción de Dillon Brooks, alero canadiense de los Suns y figura destacada del partido con 33 puntos. Consultado sobre la interacción de LeBron James con el banco rival, ofreció una respuesta contundente: “Soy un tipo competitivo. No me gustan mucho las sonrisas, las risitas y todo eso. Sólo quiero que sepa que estoy aquí y que sigo creciendo. Le gusta la gente que se inclina ante él. Yo no me inclino. Eso o le atrae o le irrita, una de dos”, declaró en el vestuario.

