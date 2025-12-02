Alpine confirmó cuándo presentará el auto que manejará Franco Colapinto en la F1 durante 2026

Alpine presentará el nuevo auto el próximo 23 de enero en Barcelona

Cuando todavía resta la última fecha de la Fórmula 1 en la temporada, que será el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi, Alpine ya anunció cuándo será la presentación del nuevo monoplaza que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en 2026. A través de un comunicado del equipo, se estableció que el próximo 23 de enero será la jornada donde se hará público el nuevo diseño del flamante A526.

“Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026 en un evento que se celebrará en Barcelona, España”, indicó el reporte que difundió la escudería con sede en Enstone, Reino Unido. Al mismo tiempo, indicaron que la hora donde se verá el diseño del nuevo coche será a las 12.30 (hora local), a las 17.30 de Argentina.

De esta manera, la presentación se dará en el marco del inicio de la pretemporada con una prueba privada del 26 al 30 en el Circuito de Barcelona, en Cataluña, sede del Gran Premio de España. Según le indicaron a Infobae, el nuevo modelo dirá presente en dichos test en la ciudad catalana. Posteriormente, se realizarán las pruebas abiertas en el Circuito Internacional de Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Hay que recordar que la temporada de la F1 abrirá con el Gran Premio de Australia en Melbourne, el 8 de marzo.

En relación al piloto bonaerense, Infobae pudo saber que este miércoles se anunciarán los nombres de quienes participarán en los test de postemporada en Abu Dhabi la próxima semana. Alpine se sumó a otras escuderías que anunciaron cómo será su diagrama de presentación de los monoplazas. Aston Martin lo hará el 9 de febrero, mientras que Red Bull y Racing Bulls (equipo satélite) tendrán un evento lanzamiento el 15 de enero en Estados Unidos, pero solo presentarán sus nuevos colores.

En los últimos días, el optimismo se instaló en el entorno de Colapinto y Alpine tras la revelación de un avance técnico que podría modificar el panorama de la F1 en 2026. La información, surgida durante el Gran Premio de Qatar, apunta a que Mercedes se encuentra en una posición de privilegio en el desarrollo de los nuevos motores, un dato que adquiere especial relevancia ya que la escudería alemana será la proveedora de impulsores para el equipo británico a partir de la próxima temporada.

Colapinto y Gasly esperan tener un mejor auto en 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

La transición hacia la nueva generación de motores, prevista para el año que está próximo, generó un clima de incertidumbre entre los equipos. En este contexto, Marcin Budkowski, ex director ejecutivo de Alpine y actual comentarista de la transmisión polaca de F1 en Eleven Sports, expuso las dificultades que enfrentan varios proveedores. “Eescuché en los boxes del Circuito Internacional de Losail que la situación de los proveedores de motores es dispar”. El ingeniero detalló que Honda, responsable de suministrar motores a Aston Martin, “tiene retrasos, y podría no llegar a los test de Barcelona”, mientras que Audi, que debutará junto a la estructura de Sauber, “también se encuentra demorado”.

En el caso de Ferrari, Budkowski señaló que existen “problemas con los materiales, principalmente en los pistones, lo que obligó a rediseñar esa parte fundamental del motor”. Respecto a Red Bull, que junto a Racing Bulls desarrolla su propio propulsor en el departamento Powertrains y que desde 2026 estará asociado a Ford, el ex CEO de Alpine indicó que “también presenta inconvenientes”. Frente a este panorama, Budkowski afirmó: “Solo Mercedes parece estar en tiempo y forma para las nuevas regulaciones sin problemas”.

Las declaraciones del técnico polaco provocaron una reacción inmediata en el paddock. Aston Martin desmintió de manera categórica los supuestos retrasos atribuidos a Honda y manifestó su desconcierto ante la información difundida por Budkowski. “Estamos atónitos por la ‘versión oficial’ que Budkowski está dando”, expresaron fuentes del equipo británico en declaraciones recogidas por el sitio especializado Grada 3.

La confianza en el desarrollo de los motores Mercedes no es nueva. En agosto, George Russell ya había elogiado la fiabilidad y el rendimiento de las plantas motrices de la marca alemana. “Definitivamente tengo mucha confianza en el lado del motor. Si nos fijamos en la última década, o tal vez incluso más, no puedo recordar cuándo Mercedes no tenía el mejor motor en promedio”, dijo el piloto inglés a Motorsport. Y agregó: “Pero incluso antes del cambio de reglamento, cuando todavía llevaban V8, creo que el motor Mercedes ya era el más competitivo de todos. Tengo mucha confianza en la organización de Brixworth”.

Un boceto no oficial de cómo se podría ver el nuevo Alpine con los cambios de reglamento

El británico también subrayó la ventaja que supone para varios equipos contar con el mismo propulsor: “Como Mercedes F1, sabemos que McLaren tendrá el mismo motor el año que viene. Alpine también tiene ese motor, y Williams también. Confiamos en tener un buen motor el año que viene y también buenos combustibles con Petronas, pero eso no lo dice todo”, dijo el piloto que renovó con las Flechas de Plata por el 2026.

El escenario favorable que se perfila para Mercedes alimenta las expectativas en Alpine, que dejará de utilizar los históricos motores Renault fabricados en la planta de Viry Chatillon. Además del motor, la escudería francesa incorporará la suspensión y la transmisión desarrolladas por la casa alemana, lo que refuerza la esperanza de un salto de calidad para 2026. Este contexto representa un cambio radical respecto al presente de Colapinto, quien compite con el Alpine A525, considerado el peor auto de la Fórmula 1 en 2025 debido a sus deficiencias en aerodinámica, motor y transmisión, problemas que persistieron hasta la mitad del campeonato.

De cara a 2026, la Fórmula 1 experimentará modificaciones significativas: los autos y neumáticos serán más pequeños y los motores combinarán en partes iguales la potencia de combustión y la eléctrica, con un 50 % de cada uno. Esta transformación técnica impide a los equipos anticipar con precisión el rendimiento de sus rivales. Aunque las pruebas internas pueden ofrecer señales alentadoras, la verdadera evaluación llegará con los test privadosn, seguidos por la pretemporada en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero), a la espera del comienzo de una nueva era en la Fórmula 1.