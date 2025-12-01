Se filtró un dato clave que ilusiona a Colapinto y Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Franco Colapinto tendría motivos para ilusionarse con los motores de Mercedes (Crédito: Gentileza Luciano Yoma / @LuchoYoma)

La incertidumbre domina el ambiente en la Fórmula 1 ante la inminente llegada de la nueva era de motores en 2026. Sin embargo, durante el Gran Premio de Qatar disputado este fin de semana se conoció un dato que genera buenas expectativas sobre los impulsores de Mercedes, que a partir del año próximo proveerán también a Alpine, el equipo del argentino Franco Colapinto.

En este contexto, Marcin Budkowski, ex director ejecutivo de Alpine y actual comentarista para la transmisión polaca de F1 en Eleven Sports, puso en duda la preparación de varios equipos, destacando a Mercedes como la escudería mejor posicionada frente a sus rivales para afrontar los desafíos técnicos que se avecinan.

Según Budkowski, “escuché en los boxes del Circuito Internacional de Losail que la situación de los proveedores de motores es dispar". Honda, que será proveedor de Aston Martin, “tiene retrasos, y podría no llegar a los test de Barcelona", dijo el ingeniero. "Audi (que ingresará con la estructura de Sauber) también se encuentra demorado. Ferrari tiene problemas con los materiales, principalmente en los pistones, lo que obligó a rediseñar esa parte fundamental del motor. Red Bull (se suma Racing Bulls), que tiene su desarrollo propio con el departamento Powertrains y que desde 2026 estará asociado a Ford, también presenta inconvenientes. Solo Mercedes parece estar en tiempo y forma para las nuevas regulaciones sin problemas".

Lo informado por el técnico polaco generó revuelo en el ambiente y el que recogió el guante fue Aston Martin, que negó rotundamente tal posibilidad y expresó su sorpresa ante la versión difundida por el ex CEO de Alpine. “Estamos atónitos por la ‘versión oficial’ que Budkowski está dando”, manifestaron en testimonios publicados por el sitio especializado Grada 3.

Marcin Budkowski hoy es cronista y comentarista en las carreras de F1 (@marcinbudkowskif1)

En sintonía con lo indicado por Budkowski, hay que recordar las declaraciones de George Russell en agosto pasado, cuando destacó a las plantas motrices de Mercedes. “Definitivamente tengo mucha confianza en el lado del motor. Si nos fijamos en la última década, o tal vez incluso más, no puedo recordar cuándo Mercedes no tenía el mejor motor en promedio”, dijo el piloto inglés en testimonios consignados por Motorsport.

“Pero incluso antes del cambio de reglamento, cuando todavía llevaban V8, creo que el motor Mercedes ya era el más competitivo de todos. Tengo mucha confianza en la organización de Brixworth”, añadió.

“Como Mercedes F1, sabemos que McLaren tendrá el mismo motor el año que viene. Alpine también tiene ese motor, y Williams también. Confiamos en tener un buen motor el año que viene y también buenos combustibles con Petronas, pero eso no lo dice todo,”, concluyó.

La planta de motores de Mercedes. La foto es de 2023, pero sirve para ilustrar la base de los "fierros" alemanes (REUTERS/Andrew Boyers)

El buen panorama que asoma en Mercedes genera ilusión en Alpine, que desde el venidero ejercicio dejará de contar con los históricos motores de Renault fabricados en la planta de Viry Chatillon. Cabe recordar que la escudería francesa también tendrá suspensión y transmisión de dicha casa alemana.

Esto produce un panorama prometedor para Colapinto en 2026, algo completamente diferente al presente campeonato con el peor auto de la F1 de 2025 que es el Alpine A525, que carece de buena aerodinámica, motor y también sufrió con la transmisión hasta la mitad de la temporada. A propósito del corredor bonaerense, Infobae pudo saber que este miércoles se conocerá quiénes estarán girando en los test de post temporada en Abu Dhabi, la semana próxima.

En 2026 los autos y neumáticos serán más chicos. En cuanto a los motores, habrá un 50 por ciento de potencia en el de combustión y el eléctrico. Por eso el tema de los impulsores de momento impide a los equipos conocer con certeza el rendimiento de sus rivales. Aunque las pruebas internas pueden ofrecer indicios positivos, la verdadera medida llegará con los test privados (sin ingreso de la prensa) en Barcelona del 26 al 30 de enero, más tarde en la pretemporada en Bahréin, en febrero del 11 al 13 y del 18 al 20, y luego en el Gran Premio de Australia, el 8 de marzo de 2026.