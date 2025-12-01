Deportes

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

Alexandre Letellier, arquero que compartió tiempo con el astro en el PSG, contó la particular forma en la que el brasileño va al baño

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia (REUTERS/Carla Carniel)

La convivencia en los vestuarios de los grandes clubes suele dejar anécdotas insólitas, y en esta ocasión, Alexandre Letellier, ex arquero del Paris Saint-Germain, ha revelado un aspecto desconocido de la vida privada de Neymar Jr. durante su paso por el equipo francés.

En una entrevista concedida al periódico francés L’Equipe, Letellier relató cómo una situación cotidiana terminó por sorprenderlo y, al mismo tiempo, le permitió comprender una peculiaridad del astro brasileño.

Letellier, quien compartió vestuario con Neymar y llegó a cederle el dorsal 30 a Lionel Messi, recordó un episodio ocurrido en el centro de entrenamiento Camp des Loges. Según narró al medio francés, en una ocasión ingresó al baño y se encontró con Neymar haciendo sus necesidades con la puerta completamente abierta.

“Un día, todavía en el Camp des Loges, fui al baño, entré y vi a Ney sentado en el inodoro... pero con la puerta abierta. Me sorprendió y pensé: ‘¿De verdad hace esto, con la puerta abierta?’“, contó

La sorpresa llevó al ex portero, de 34 años, a abandonar el lugar de inmediato. Al salir, se cruzó con Abdou Diallo, quien le ofreció una explicación sobre el comportamiento del delantero brasileño. “Salí enseguida y Abdou Diallo me vio preguntándome solo. Me dijo: ‘Alex, ¿qué pasa?’. Le respondí: ‘Acabo de ir al baño y Ney está ahí, con la puerta abierta’. Y él me dijo: ‘Es normal, es porque es claustrofóbico’. Nunca se encierra con llave, siempre deja la puerta abierta”, explicó Letellier a L’Équipe.

Alexandre Letellier en su etapa en el PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Entre los recuerdos más vívidos de Letellier destaca su admiración por Neymar, a quien considera el futbolista más impresionante con el que ha compartido vestuario. Según relató, en los entrenamientos, la capacidad del brasileño para librarse de situaciones aparentemente imposibles resultaba desconcertante: “Recuerdo haberlo pensado varias veces, cuando hacíamos juegos reducidos: hay momentos en los que ves que tiene a dos jugadores encima, en una esquina, y piensas: ‘Está perdido, el balón va a salir’. Incluso empiezas a anticipar, a tomar un balón para reiniciar el juego... Pero no, él sale de situaciones increíbles”.

“Da la impresión de que el juego va rápido para nosotros, pero para él va en cámara lenta, y por eso logra hacer gestos increíbles”, agregó sobre el astro que hoy defiende la camiseta del Santos de Brasil.

A lo largo de su carrera, Letellier ha defendido los colores de equipos como Angers, Young Boys, Troyes, Sarpsborg 08, Orléans y el propio Paris Saint-Germain, aunque solo disputó dos partidos oficiales con el club parisino, con el que se retiró en octubre del 2025.

Aunque solo llegó a disputar un puñado de minutos con el PSG, el arquero fue parte de seis títulos: dos Ligue One, dos Copa de Francia y dos Supercopa de Francia. “Todo cambia: ahí juegas para ganar una Liga de Campeones, es algo excepcional. Aunque seas el número tres, te hacen sentir parte integral del grupo porque viajas a todos los partidos”, relató.

En cuanto a sus mayores arrepentimientos, Letellier mencionó dos. El primero, que su padre no pudo presenciar su regreso al PSG, ya que falleció antes de que se concretara. El segundo, haber dejado el club un año antes de que el PSG conquistara la Champions League.

“Me alegré mucho por ellos, de verdad, no sentí amargura. Por dentro estaba decepcionado de no vivirlo con ellos, pero muy feliz por el club, sobre todo sabiendo cuánto tiempo llevaban esperando ese momento. Fui a ver el partido en Múnich, pude estar en el campo con los jugadores, felicitarlos y luego ir al hotel con ellos. Poder vivir aunque fuera un poco de eso con ellos ya fue enorme”, concluyó Letellier en su diálogo con L’Équipe.

Neymar, por su parte, viene de ser determinante en la victoria por 3-0 frente a Sport Recife. El delantero, de 33 años, desestimó la recomendación médica de someterse a una artroscopía, intervención que habría puesto fin a su temporada y postergado su regreso hasta 2026 y fue una de las figuras del Peixe, que lucha por salvarse del descenso en el Brasileirao.

