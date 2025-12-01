Otra vez en el ojo de la tormenta: el peligroso tackle del jugador inglés que desató el escándalo ante Los Pumas

El regreso de Tom Curry a la actividad profesional no tardó en generar controversia. Apenas transcurridos cinco días desde el test entre Inglaterra y Los Pumas, el tercera línea volvió a la cancha con Sale Sharks por la sexta jornada de la Premiership, en la que su desempeño volvió a quedar bajo la lupa por una acción en los primeros minutos del encuentro ante Exeter.

En el arranque del partido, cuando Josh Hodge avanzaba con la ovalada, Curry ejecutó un tackle peligroso a la cabeza del rival. Naturalmente, la jugada fue revisada y el árbitro determinó mostrarle la tarjeta amarilla. Tras cumplir la sanción temporal, el forward regresó al compromiso y completó el duelo, que finalizó con un ajustado triunfo 27-26 para los Chiefs.

La situación de Curry ya era objeto de atención tras el reciente enfrentamiento internacional. Luego del choque ante Los Pumas, el jugador quedó bajo investigación, aunque no por el golpe a destiempo que lesionó a Juan Cruz Mallía, sino por una supuesta agresión contra Felipe Contepomi. Esta denuncia fue presentada por el propio head coach argentino y respaldada por un pedido formal de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

“No sé ni por dónde empezar. Porque no sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas tuvimos una decisión que fue ‘atenuada’ por la consecuencia. Entonces, si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15”, expresó Contepomi al ser consultado sobre la jugada en la que salió herido su pupilo. El entrenador argentino también cuestionó la ausencia del TMO: “Ni siquiera lo revisaron”, agregó.

“Sobre Curry, déjenme decir: no es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años. ¿Cómo se dice cuando te empuja o te pega así en el pecho? ¿Un manotazo? Así que quizás es su naturaleza, no sé. Pero probablemente esos son los tipos que se recompensan y a los que elogiamos. Así que quizá ese es el rugby al que queremos ir. No lo sé”, acusó el representante albiceleste.

El episodio más reciente en la Premiership reaviva el debate sobre la conducta de Curry en el campo y mantiene la atención sobre las decisiones disciplinarias que puedan surgir en torno a su accionar.

Curry juega para el Sale Sharks en la Premiership Rugby. Debutó como profesional el 15 de octubre de 2016 en la Copa de Europa, convirtiéndose en el inglés más joven y el jugador más joven de los Sale Sharks en esa competición. En su trayectoria en clubes, fue titular en la final del Campeonato de Inglaterra en 2023, donde Sale Sharks perdió ante Saracens. En noviembre de ese año, el club anunció que Curry sufrió una lesión de cadera, lo que lo dejó fuera de lo que restaba de la temporada 2023-2024, incluyendo el Torneo de las Seis Naciones 2024 con la selección inglesa.

A nivel internacional, el ala inglés fue seleccionado para el equipo Sub 20 de Inglaterra para la temporada 2016-2017, tras su paso por la Sub 18, y formó parte del equipo que ganó el Grand Slam del Seis Naciones Sub-20 de 2017. En 2017, Eddie Jones lo convocó a la selección absoluta y, en su primer partido contra los Barbarians, fue nombrado Jugador del Partido. Su debut oficial se produjo en junio de 2017 ante Argentina, con lo que se convirtió en el jugador más joven en comenzar como flanker de Inglaterra y el delantero inglés más joven desde 1912.

Jugó el Torneo de las Seis Naciones 2019 como titular en todos los partidos y marcó tries ante Gales y Escocia, siendo nominado al Jugador del Torneo. Fue seleccionado para el Mundial de Rugby 2019 y en 2023, integró el grupo de jugadores elegidos para los partidos de preparación y formó parte del grupo final para la Copa del Mundo.