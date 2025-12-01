La inusual falla arbitral que pasó inadvertida en el triunfo de Boca ante Argentinos

Deportes

Ocurrió en el segundo tiempo, con el Xeneize ya en ventaja. Los dirigidos por Claudio Úbeda avanzaron a las semifinales del Torneo Clausura

Fernando Echenique cometió una falla que pasó inadvertida en el triunfo del Xeneize

En el triunfo de Boca Juniors 1-0 ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura, se produjo una situación tan poco frecuente como clara desde el punto de vista reglamentario.

Tras un pase de Federico Fattori, quien intentó hacer ancho el campo de juego, el balón impactó en el árbitro Fernando Echenique y, tras el rebote, se marchó fuera del campo de juego. La decisión del juez fue reanudar con un bote a tierra a favor del Bicho y nadie reclamó, pero se trató de una interpretación incorrecta según las Reglas de Juego vigentes.

La Regla 9, que define cuándo el balón está en juego o fuera de juego, es absolutamente taxativa y no admite interpretaciones alternativas.

• El balón está fuera de juego cuando traspasa completamente las líneas perimetrales del terreno, por aire o por suelo.

• El juego también se detiene cuando así lo decide el árbitro.

• Si el balón toca a un miembro del equipo arbitral, permanece dentro del campo y, producto de ese contacto: o cambia de posesión, o inicia un ataque prometedor, o o entra directamente en el arco, entonces corresponde un bote a tierra.

Fuera de esos tres casos, el juego continúa con normalidad.

La reanudación correcta cuando el balón sale del campo

Cuando el balón sale del terreno de juego, sin importar que previamente haya tocado al árbitro, la regla es automática:

• saque lateral

• saque de meta

• tiro de esquina

No hay lugar para un bote a tierra, porque el balón ya no está en juego. El reglamento es claro: el contacto con el árbitro solo tiene relevancia si el balón sigue en juego.

Si el rebote termina fuera del campo, el árbitro debe limitarse a indicar la reanudación tradicional.

Por eso, en la jugada del partido entre Boca Juniors y Argentinos Juniors, la decisión de otorgar un bote a tierra resultó incorrecta. El balón salió totalmente del campo y, por lo tanto, la reanudación debía ser un saque lateral, como indica la Regla 9.

Se trató de un error conceptual poco habitual en el profesionalismo, porque la norma es sencilla y explícita. Una acción simple terminó dejando en evidencia una mala aplicación del reglamento, que rápidamente generó debate entre especialistas y aficionados.

La jugada expuso un error conceptual poco habitual en el nivel profesional: Echenique aplicó el protocolo del bote a tierra fuera de contexto, cuando la regla era simple y automática.

El árbitro debió limitarse a determinar quién tocó el balón por última vez y ordenar el saque lateral, sin otorgar una reanudación especial.

Más allá de que la acción no generó un perjuicio determinante en el juego, la situación tomó relevancia por tratarse de una aplicación incorrecta de una regla básica y por suceder en un partido del máximo nivel del fútbol argentino.

Finalmente, pese al asedio de Argentinos, Boca se hizo fuerte en La Bombonera y se quedó con el triunfo gracias al tanto de Ayrton Costa, luego de una pelota parada. El Xeneize disputará la semifinal ante el vencedor del choque entre Racing y Tigre. Del otro lado, se medirán Gimnasia y Estudiantes en el Bosque, en una edición especial del clásico de La Plata, porque definirá a uno de los aspirantes al título del Clausura.

