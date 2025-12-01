Deportes

La espectacular atajada de Agustín Marchesín a tres minutos del final que le permitió a Boca vencer a Argentinos y avanzar a semis

El arquero fue la gran figura del equipo de Claudio Úbeda, que ya está entre los cuatro mejores del Torneo Clausura

Agustín Marchesin fue determinante en la clasificación de Boca Juniors a la semifinal del Torneo Clausura tras una actuación sobresaliente en la Bombonera frente a Argentinos Juniors. El arquero protagonizó una intervención clave a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando evitó el empate al tapar un remate de Diego Porcel en el área chica, tras un cabezazo de Molina.

Con esta actuación, Marchesin sumó su cuarta valla invicta consecutiva con el equipo dirigido por Claudio Úbeda. El propio arquero destacó su regularidad y compromiso: “Yo estoy tranquilo, desde que llegué a Boca trabajé con la misma humildad de toda mi carrera. En el arquero se notan más cuando las cosas no salen, siempre traté de dar lo mejor”, expresó tras el encuentro. Además, anticipó el objetivo inmediato del plantel: “Seguiremos trabajando para estar en la final”.

Durante el partido, Agustín Marchesin también se lució en el primer tiempo al responder con reflejos ante un disparo de Nicolás Oroz y al cortar un centro aéreo, acción tras la cual solicitó asistencia médica. En la segunda mitad, volvió a intervenir con seguridad ante un remate de media distancia de Lescano y controló el balón tras el tiro de esquina posterior.

“Como digo siempre,cuando las cosas no me salían mis compañeros siempre estuvieron ahí. La verdad que estoy contento, agradecido con la confianza que me dan ellos, el cuerpo técnico y la gente. Me demostraron mucho cariño”, valoró el arquero xeneize.

“Seguimos trabajando de la misma manera y con el mismo foco en la semana, para llegar bien al fin de semana y… ¡Mirá lo que es esto, es impresionante! Estoy muy contento”, cerró Marchesín, emocionado por lo que pasaba en las tribunas de La Bombonera.

Con un gol de Ayrton Costa en los primeros minutos del partido, Boca Juniors aseguró su pase a las semifinales del Torneo Clausura al vencer por 1-0 a Argentinos Juniors en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El equipo dirigido por Claudio Úbeda alcanzó su sexta victoria consecutiva en siete partidos y espera en semifinales al ganador del cruce entre Racing y Tigre.

