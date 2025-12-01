Deportes

El filoso posteo de Hernán López Muñoz tras la eliminación de Argentinos Juniors frente a Boca

“Se terminó. A los hinchas de verdad, gracias”, sostuvo el mediocampista del Bicho, que suena como posible refuerzo del Xeneize

Hernán López Muñoz recibió críticas
Hernán López Muñoz recibió críticas tras el partido

La reacción de Hernán López Muñoz tras la reciente eliminación de Argentinos Juniors frente a Boca Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura no pasó inadvertida. El mediocampista, de 25 años, utilizó su cuenta de Instagram para responder de manera directa a quienes cuestionaron su desempeño en el partido disputado en La Bombonera.

En una historia publicada en la red social, el futbolista, que venía de anotarle dos goles a Vélez, escribió: “Se terminó. A los hinchas de verdad, gracias. A los boludos de turno que opinan o dudan de mi profesionalismo o lealtad al club, que les vaya bien en su vida”.

Este episodio se produce en un contexto particular, ya que en los días previos circularon rumores que vinculaban al zurdo con Boca para la próxima temporada, al igual que a su compañero Alan Lescano. Aunque López Muñoz, sobrino de Diego Maradona, se formó en River Plate, su padre, Daniel López Maradona, no descartó públicamente la posibilidad de que su hijo vista la camiseta azul y oro. “Hoy, en este momento, puede ser”, afirmó en diálogo con TyC Sports durante la semana, alimentando las especulaciones sobre el futuro del jugador.

El posteo de López Muñoz
El posteo de López Muñoz

Luego del encuentro con el Xeneize, el volante del Bicho analizó el juego: “Un detalle nos costó el partido. Ellos llegaron, nos hicieron el gol y listo, terminó el partido. Intentamos, insistimos, pero nos vamos sin nada. No hay que dejar de lado lo que hicimos en el año, que fue muy bueno, la manera de jugar, pero el fútbol a veces es tan injusto que no siempre gana el que mejor intenta o juega a la pelota”.

Esas palabras fueron en consonancia con las expresadas por el DT, Nicolás Diez. “Nos faltó el gol nada más, Boca hizo el gol y tuvo una chance de contragolpe. No tuvo la pelota, no jugó. Los chicos han hecho un gran esfuerzo (por Argentinos). A veces uno merece más, pero es fútbol. Lo lindo del fútbol es que puede ganar el rival que no jugó mejor que nosotros. Para nada”, sostuvo.

“Sabemos que Boca tiene esa jerarquía, que en una pelota parada con la pegada de Paredes te puede convertir. Después aguanta el partido y hoy está en semifinales. Ellos tienen sus armas y nosotros tenemos una forma de jugar que nos hizo ganar mucho más de lo que perdimos todo el año”, indicó.

Frente a las declaraciones de su colega, Claudio Úbeda optó por evitar la confrontación y defendió el planteo de su equipo. “No busco confrontar, creo que nosotros sabíamos cómo juega Argentinos y entendimos cómo teníamos que contrarrestar. Un equipo que tiene virtudes de posesión de pelota, cuando robamos y jugamos a los espacios rápido encontramos las situaciones de gol. Tuvimos dos chances claras en el primer tiempo, nuestro juego cuando podemos jugar lo hacemos y cuando no, sabemos defender. Eso fue lo que hicimos”

A pesar de las críticas por su actuación en el último encuentro, López Muñoz ha sido una de las figuras destacadas de Argentinos Juniors en la temporada. Llegó al club en julio, cedido a préstamo hasta finales de 2026, y en este período disputó veinte partidos y convirtió siete goles. Aunque el equipo no logró consagrarse campeón, alcanzó la final de la Copa Argentina y aseguró su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores, aunque por el momento deberá disputar la fase previa.

El mediocampista cuenta con un solo partido en la Primera de River Plate. En reiteradas ocasiones, López Muñoz manifestó su satisfacción por defender los colores de Argentinos Juniors, club en el que también brilló el propio Maradona.

