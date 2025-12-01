Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Boca Juniors aseguró su pase a las semifinales del Torneo Clausura al vencer por 1-0 a Argentinos Juniors en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), con un gol de Ayrton Costa en los primeros minutos del partido. El equipo dirigido por Claudio Úbeda sumó su sexta victoria consecutiva y se afirma como un serio candidato al título. Ahora, Boca Juniors espera al ganador del cruce entre Racing y Tigre para conocer a su próximo rival en semifinales.

Durante el encuentro, Agustín Marchesín fue clave al evitar el empate en varias oportunidades, destacándose con atajadas ante remates de Diego Porcel y Alan Lescano. En el segundo tiempo, Tomás Molina estuvo cerca de igualar el marcador con un cabezazo que pasó muy cerca del arco defendido por Marchesín.

Tras el partido, el entrenador Nicolás Diez y los futbolistas Hernán López Muñoz y Erik Godoy fueron lapidarios con el plantel del Xeneize, que supo defenderse a través de la sólida línea defensiva.

El primero en tomar la palabra fue el DT, quien destacó la labor de sus dirigidos en la conferencia de prensa: “Nos faltó el gol nada más, Boca hizo el gol y tuvo una chance de contragolpe. No tuvo la pelota, no jugó. Han hecho un gran esfuerzo (por Argentinos). A veces uno merece más, pero es fútbol. Lo lindo del fútbol es que puede ganar el rival que no jugó mejor que nosotros. Para nada”.

“Sabemos que Boca tiene esa jerarquía, que en una pelota parada con la pegada de Paredes te puede convertir. Después aguanta el partido y hoy está en semifinales. Ellos tienen sus armas y nosotros tenemos una forma de jugar que nos hizo ganar mucho más de lo que perdimos todo el año”, agregó.

Por su parte, una de las figuras del Bicho, López Muñoz, fue en sintonía por lo expresado por su entrenador. “Un detalle que nos costó el partido. Ellos llegaron nos hicieron el gol y listo, terminó el partido. Intentamos, insistimos pero nos vamos sin nada. No hay que dejar de lado lo que hicimos en el año que fue muy bueno, la manera de jugar, pero el fútbol a veces es tan injusto que no siempre gana el que mejor intenta o juega a la pelota”.

Por su parte, Erik Godoy sumó: “Nos vamos amargados. Hicimos un año muy bueno. Hoy se vio un Argentinos protagonista, teniendo la pelota y buscando el partido. Lamentablemente Boca se encuentra con el gol de pelota parada, que sabíamos que era un arma que nos podía lastimar. El resto del partido creo que estuvimos a la altura”.

El análisis del defensor de Argentinos Juniors fue aún más lapidario: “Boca está en un momento muy bueno, con contundencia. Nos patearon dos veces al arco y nos hicieron un gol. Nosotros le llegamos bastante. Nos sentimos cómodo, hace rato no veo a un Boca hacer tiempo. Marchesín se tiraba al piso y nadie lo tocaba. Dieron seis minutos y para mí era un poco más. Pero bueno, seguimos por el mismo camino y sabemos que nos respetan. Más en el segundo tiempo, que no nos patearon al arco y se metieron atrás”.

Por su parte, Claudio Úbeda fue consultado acerca de las frases de Nicolás Diez. Sin embargo, el entrenador de Boca optó por no confrontar contra su colega. “No busco confrontar, creo que nosotros sabíamos cómo juega Argentinos y entendimos cómo teníamos que contrarrestar. un equipo que tiene virtudes de posesión de pelota, cuando robamos y jugamos a los espacios rápido encontramos las situaciones de gol. Tuvimos dos chances claras en el primer tiempo, nuestro juego cuando podemos jugar lo hacemos y cuando no, sabemos defender. Eso fue lo que hicimos”.

Y negó que Boca Juniors la haya pasado mal: “No sé si pasarla mal fue lo que pasó en el segundo tiempo; es saber defenderse también. En el fútbol no es solamente ir para adelante y atacar, hay que saber defender, ocupar espacios y aprovechar las dificultades que te genera el rival y saber cómo contrarrestarlas. Por eso, el fútbol argentino es impredecible y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Argentinos es un gran equipo que juega muy bien, pero nosotros hicimos mejor las cosas en función del resultado”.