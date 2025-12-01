El delantero top que habría sido ofrecido a River Plate en el inicio del mercado de pases

El delantero uruguayo Darwin Núñez fue ofrecido a River (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

River Plate cerró una temporada para el olvido en la que no pudo conseguir ningún título. De todos modos, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo ya se encuentra trabajando para afrontar el año que viene de la mejor manera y en Brasil aseguran que podría incorporar a la figura uruguaya Darwin Núñez.

El presente de River se ha visto marcado por la eliminación en el Torneo Clausura frente a Racing y la imposibilidad de asegurar un cupo directo a la Copa Libertadores por méritos propios. La única vía que le queda al Millonario es que Boca Juniors se consagre campeón del certamen y pueda disputar la Fase 2 de la máxima competencia continental a nivel clubes.

En caso de que esto no suceda, el Muñeco deberá conformarse con participar en la Copa Sudamericana, competición que conoce bien, ya que fue la primera que ganó como DT del club millonario en 2014.

Esta situación ha motivado a la dirigencia a iniciar una profunda reestructuración del plantel. De hecho, el viernes hizo oficial la salida de jugadores históricos: Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Borja.

De acuerdo con la información de O´Globo, River tiene como objetivo sumar hasta seis refuerzos en diferentes sectores del campo. Entre los nombres que encabezan la lista de posibles incorporaciones destaca el delantero uruguayo Darwin Núñez, actualmente en el Al-Hilal y con pasado en el Liverpool de Inglaterra, y que fue ofrecido al elenco argentino debido a su deseo de abandonar el club saudí, aunque las negociaciones no avanzaron por ahora.

Por otro lado, Lucas Beltrán, surgido de la cantera del club y que recientemente estuvo en la órbita del Flamengo durante la última ventana de transferencias es otra opción para retornar. Actualmente, Beltrán juega en el Valencia cedido por la Fiorentina, y su regreso al fútbol sudamericano se presenta como una operación compleja.

Otra alternativa que maneja la dirigencia es Luciano Gondou, futbolista del Zenit. Además, el club sigue de cerca al joven atacante Gianluca Prestianni, del Benfica, y al mediocampista Claudio Echeverri, formado en River, fichado por el Manchester City y actualmente cedido al Bayer Leverkusen. Para reforzar el lateral, el principal candidato es Román Vega, también del Zenit de Rusia.

La necesidad de incorporar un mediocampista central se acentuó tras la salida de Enzo Pérez, mientras que la defensa también requiere ajustes. El chileno Paulo Díaz y el uruguayo Sebastián Boselli podrían abandonar el club, ya que no figuran entre las prioridades del entrenador para el próximo año, tras un 2025 con actuaciones por debajo de lo esperado. Ambos comenzarán relegados en la consideración de Gallardo.

En cuanto a la estrategia de contratación, River priorizará la llegada de jugadores a préstamo con opción de compra o la adquisición de porcentajes de los derechos económicos, con el objetivo de establecer sociedades con los clubes vendedores. Esta política busca evitar situaciones como las que se produjeron tras las incorporaciones de Matías Galarza Fonda y Juan Carlos Portillo desde Talleres de Córdoba, quienes no alcanzaron el rendimiento esperado.

La eliminación en el Torneo Clausura a manos de Racing dejó a River sin actividad oficial hasta 2026 y ha obligado a Gallardo a comunicar a varios referentes del plantel que no continuarán en sus planes. La situación institucional y deportiva del club contrasta con la expectativa generada por la inversión proyectada, que busca devolver a los Millonarios al protagonismo tanto a nivel local como internacional.