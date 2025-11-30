Deportes

Leonardo Tristan detuvo la marcha triunfal de Faustino Oro y Diego Flores es el nuevo puntero del Campeonato Argentino de ajedrez

En la 5ª rueda, el niño fue derrotado por el maestro necochense y lo relegó al puesto de escolta. Mañana a las 14, la 6ª rueda

Guardar
Faustino Oro sufrió su primera
Faustino Oro sufrió su primera derrota en la 5ª rueda

Existen diferentes maneras de ganar o de perder al ajedrez; si las buenas jugadas fueron contrarrestadas por otras mejores del rival hay muy poco por reprocharse, pero si la derrota es como consecuencia de los reiterados errores cometidos, el jugador vencido no tiene consuelo. Acaso, por ello, el pequeño Faustino Oro se retiró malhumorado tras su primera derrota en el certamen.

“Fue una partida muy tensa, con mucha presión para ambos. Que Fausti no quisiera analizarla no me resultó extraño. A mí a veces me sucede, cuando perdés este tipo de partidas en la vorágine del finish, uno se queda mal, y es realmente comprensible que a él le haya sucedido”, le dijo a Infobae, Leonardo Tristan tras su victoria ante el niño Oro.

Consultado sobre las dificultades que atravesó durante el juego, el ganador contó: “Quedé muy mal en la apertura, quise castigar un orden de jugadas que él salteó, pero quedé muy mal. Afortunadamente encontré algunos recursos y algunas jugadas que a él se les escaparon me salvaron, y eso me permitió igualar el juego. Luego todo se definió con jugadas hechas en segundos por cada uno”.

Por todo esto, seguramente, Faustino, de 12 años, sintió el impacto de su caída en la serie final del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que se llevó a cabo en la sede de la jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Parque Patricios. En la 5ª rueda, se detuvo su marcha triunfal, tras caer sin contemplaciones ante el gran maestro necochense Leonardo Tristan, N°11 del ranking vernáculo y de 36 años.

Leonardo Tristan, de 36 años,
Leonardo Tristan, de 36 años, es 11° del ranking

La partida se trató de una apertura escocesa, en la que Faustino, como conductor de las piezas blancas tomó rápidamente la iniciativa. Dominaba claramente en el juego y en el reloj, su rival había consumido 45 minutos -la mitad del tiempo establecido para hacer 40 jugadas- para completar sólo 12 movimientos, y los módulos de ajedrez enseñaban el camino de una rápida victoria del niño que disponía de 60 minutos a su favor.

Sin embargo, a partir de ese momento, Faustino fue perdiendo el plan de su juego, entregó un peón sin compensación, y tras varias jugadas débiles, su rival igualó la posición. Cuando ambos jugadores completaron sus jugadas N°15 y necesitaban hacer otras 25 para llegar al control de tiempo en la jugada 40, el reloj se volvió en un fastidio. Tristan disponía de 13 minutos y Fausti, de 30. Mayor tensión llegó sobre el final; Tristán contaba con sólo 50 segundos para 8 jugadas y Fausti de 2 minutos, pero ya la posición se había volcado a favor del bando negro. En el movimiento 37 la situación de Faustino era de abandono, pero luchó tres movimientos más antes de rendirse en la jugada 40.

Como es habitual en cada jornada del principal certamen del calendario anual de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), las reñidas luchas fueron una característica en cada uno de los tableros. Incluso hasta en los dos empates de la fecha, tanto el de Mario Villanueva con Diego Valerga, como el de Pablo Acosta con Cristian Dolezal se trataron de juegos muy parejos. Las cuatro victorias de la fecha, además de la de Tristan sobre Faustino Oro, llegaron de las manos de los maestros Federico Pérez Ponsa, David Gómez y Diego Flores que se impusieron en sus duelos ante Pablo Barrionuevo, Julián Villca y Candela Francisco Guecamburu.

Diego Flores es el nuevo
Diego Flores es el nuevo líder con cuatro puntos

De esta manera, y seis jornadas del final de la prueba que repartirá 12 millones de premios, de los cuales $3.000.000, serán para el ganador, el juninense Diego Flores es el nuevo líder con 4 puntos, seguido a media unidad por un lote de tres jugadores: Pérez Ponsa, Tristán y Faustino Oro.

El domingo, desde las 14, se jugará la 6ª rueda con estos enfrentamientos: Tristan (3,5 puntos) vs. Flores (4), Pérez Ponsa (3,5) vs. Valerga (2), David Gómez (2,5) vs. Faustino Oro (3,5), Dolezal (1,5) vs. Villanueva (2,5), Candela Francisco (1) vs. Acosta (2,5) y Barrionuevo (0,5) vs. Villca (3).

Temas Relacionados

Campeonato Argentino Superior de AjedrezCampeonato Argentino de AjedrezFaustino OroLeonardo TristanDiego Flores

Últimas Noticias

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Las Garzas tuvieron una exhibición de fútbol para quedarse con la llave de semifinales gracias a los goles de Tadeo Allende por triplicado, Mateo Silvetti y Telasco Segovia. Esperan en la definición por San Diego FC o Vancouver Whitecaps

El Inter Miami de Messi

Central Córdoba de Santiago del Estero empata con Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura

El Ferroviario y el Pincha buscan el primer boleto a las semifinales del certamen. Transmite TNT Sports

Central Córdoba de Santiago del

La selección argentina de talla baja perdió la final de la Copa América por penales ante Paraguay

El conjunto albiceleste había empatado de manera agónica un partido adverso, pero no pudo con los locales en la definición

La selección argentina de talla

Lionel Messi y Rodrigo de Paul se enfurecieron con Maxi Moralez: el tenso cruce durante la final de la Conferencia Este de la MLS

Los jugadores de la selección argentina discutieron acaloradamente con Frasquito, que se puso cara a cara con la Pulga

Lionel Messi y Rodrigo de

Así quedó la tabla de títulos de la Copa Libertadores tras la conquista de Flamengo: el récord de Argentina que igualó el fútbol brasileño

El Mengao venció a Palmeiras en Lima y se llevó el cuarto trofeo de este certamen a sus vitrinas para igualar la cosecha de Estudiantes y River Plate. Además, le dio la 25ª Libertadores al fútbol brasileño

Así quedó la tabla de
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Central Córdoba de Santiago del Estero empata con Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura

La selección argentina de talla baja perdió la final de la Copa América por penales ante Paraguay

Lionel Messi y Rodrigo de Paul se enfurecieron con Maxi Moralez: el tenso cruce durante la final de la Conferencia Este de la MLS

Así quedó la tabla de títulos de la Copa Libertadores tras la conquista de Flamengo: el récord de Argentina que igualó el fútbol brasileño

TELESHOW
La sorpresiva declaración de Ivana

La sorpresiva declaración de Ivana Figueiras que encendió las alarmas con su relación con Darío Cvitanich

Iliana Calabró viajó a Brasil para visitar a su hijo y prepararse para la llegada de su nieto

Entre hortensias, piscina y un banquete: así fue el bautismo de Beltrán, el nieto de Fernando Burlando

Las redes estallaron por el regalo de Icardi a la China Suárez: ¿gesto romántico o copia a Wanda?

La tierna charla de Maxi López con su familia a días del nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson

INFOBAE AMÉRICA

Un abecedario para restablecer la

Un abecedario para restablecer la democracia: segunda parte

Enfermedad verde, el extraño padecimiento que afectaba a jóvenes vírgenes en el siglo XVII

Franco Parisi realizará una consulta online para definir si respalda a Jeannette Jara o a José Antonio Kast en el balotaje de Chile

Condenado por matar a su hermana frente a su madre: el caso que estremeció a Nueva York

El episodio más insólito del estoicismo: cómo un chiste propio mató a Crisipo de Solos