Leonardo Tristan detuvo la marcha triunfal de Faustino Oro y Diego Flores es el nuevo puntero del Campeonato Argentino de ajedrez

Faustino Oro sufrió su primera derrota en la 5ª rueda

Existen diferentes maneras de ganar o de perder al ajedrez; si las buenas jugadas fueron contrarrestadas por otras mejores del rival hay muy poco por reprocharse, pero si la derrota es como consecuencia de los reiterados errores cometidos, el jugador vencido no tiene consuelo. Acaso, por ello, el pequeño Faustino Oro se retiró malhumorado tras su primera derrota en el certamen.

“Fue una partida muy tensa, con mucha presión para ambos. Que Fausti no quisiera analizarla no me resultó extraño. A mí a veces me sucede, cuando perdés este tipo de partidas en la vorágine del finish, uno se queda mal, y es realmente comprensible que a él le haya sucedido”, le dijo a Infobae, Leonardo Tristan tras su victoria ante el niño Oro.

Consultado sobre las dificultades que atravesó durante el juego, el ganador contó: “Quedé muy mal en la apertura, quise castigar un orden de jugadas que él salteó, pero quedé muy mal. Afortunadamente encontré algunos recursos y algunas jugadas que a él se les escaparon me salvaron, y eso me permitió igualar el juego. Luego todo se definió con jugadas hechas en segundos por cada uno”.

Por todo esto, seguramente, Faustino, de 12 años, sintió el impacto de su caída en la serie final del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que se llevó a cabo en la sede de la jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Parque Patricios. En la 5ª rueda, se detuvo su marcha triunfal, tras caer sin contemplaciones ante el gran maestro necochense Leonardo Tristan, N°11 del ranking vernáculo y de 36 años.

Leonardo Tristan, de 36 años, es 11° del ranking

La partida se trató de una apertura escocesa, en la que Faustino, como conductor de las piezas blancas tomó rápidamente la iniciativa. Dominaba claramente en el juego y en el reloj, su rival había consumido 45 minutos -la mitad del tiempo establecido para hacer 40 jugadas- para completar sólo 12 movimientos, y los módulos de ajedrez enseñaban el camino de una rápida victoria del niño que disponía de 60 minutos a su favor.

Sin embargo, a partir de ese momento, Faustino fue perdiendo el plan de su juego, entregó un peón sin compensación, y tras varias jugadas débiles, su rival igualó la posición. Cuando ambos jugadores completaron sus jugadas N°15 y necesitaban hacer otras 25 para llegar al control de tiempo en la jugada 40, el reloj se volvió en un fastidio. Tristan disponía de 13 minutos y Fausti, de 30. Mayor tensión llegó sobre el final; Tristán contaba con sólo 50 segundos para 8 jugadas y Fausti de 2 minutos, pero ya la posición se había volcado a favor del bando negro. En el movimiento 37 la situación de Faustino era de abandono, pero luchó tres movimientos más antes de rendirse en la jugada 40.

Como es habitual en cada jornada del principal certamen del calendario anual de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), las reñidas luchas fueron una característica en cada uno de los tableros. Incluso hasta en los dos empates de la fecha, tanto el de Mario Villanueva con Diego Valerga, como el de Pablo Acosta con Cristian Dolezal se trataron de juegos muy parejos. Las cuatro victorias de la fecha, además de la de Tristan sobre Faustino Oro, llegaron de las manos de los maestros Federico Pérez Ponsa, David Gómez y Diego Flores que se impusieron en sus duelos ante Pablo Barrionuevo, Julián Villca y Candela Francisco Guecamburu.

Diego Flores es el nuevo líder con cuatro puntos

De esta manera, y seis jornadas del final de la prueba que repartirá 12 millones de premios, de los cuales $3.000.000, serán para el ganador, el juninense Diego Flores es el nuevo líder con 4 puntos, seguido a media unidad por un lote de tres jugadores: Pérez Ponsa, Tristán y Faustino Oro.

El domingo, desde las 14, se jugará la 6ª rueda con estos enfrentamientos: Tristan (3,5 puntos) vs. Flores (4), Pérez Ponsa (3,5) vs. Valerga (2), David Gómez (2,5) vs. Faustino Oro (3,5), Dolezal (1,5) vs. Villanueva (2,5), Candela Francisco (1) vs. Acosta (2,5) y Barrionuevo (0,5) vs. Villca (3).