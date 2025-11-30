La selección argentina de talla baja perdió la final de la Copa América por penales ante Paraguay

La Albiceleste cayó en la definición por penales

La selección argentina de talla baja no pudo ante Paraguay en la final de la Copa América tras perder 2-0 en los penales luego de igualar 4-4 en un duelo vibrante disputado en la ciudad de Luque. La Albiceleste pudo empatar en la última jugada para llevar el duelo al tiempo extra y en la definición falló tres disparos desde el punto penal.

El primer tiempo fue apasionante, con situaciones de gol para ambos equipos y mucha tensión en las tribunas del Ueno COP Arena del Parque Olímpico de Asunción. Es que el duelo entre Argentina y Paraguay se vivió como un verdadero clásico por otros antecedentes en finales y el polémico episodio ocurrido en Buenos Aires durante la final del Mundial de 2023 que consagró a la Albiceleste por abandono del rival en el primer tiempo.

El elenco albirrojo se fue al descanso ganando con un marcador de 3-2, con una gran actuación del Mágico Ruiz, autor de un doblete. Sin embargo, la Albiceleste logró un agónico empate de penal gracias a la definición de Catriel Brasesco, quien minutos antes había fallado otro tiro libre directo.

En el segundo tiempo se vivió una situación tensa en el estadio con una fea caída del jugador paraguayo Agustín Aquino, quien golpeó su cabeza contra el suelo tras una disputa aérea con un rival y fue trasladado al vestuario en camilla.

El agónico empate de Argentina ante Paraguay

En el primer tiempo extra, Paraguay pegó primero y se adelantó 4-3 luego de un potente disparo de Arturo Florentín a pocos minutos de iniciado el suplementario. Brasesco tuvo la chance de igualar con un disparo directo que terminó en las manos del arquero. En el último segundo del alargue, Carlos Sánchez marcó el agónico empate que forzó los penales. Argentina no tuvo puntería y falló tres remates en los pies de Brasesco, Rojas y Deamigo, mientras que los locales convirtieron sus dos disparos para festejar su segundo título continental.

Argentina había llegado la instancia definitoria de la Copa América tras culminar primera e invicta la Zona B. En el debut, dio una muestra de autoridad al vapulear por 5-0 a Colombia. Luego, goleó 4-1 a México, le ganó 2-0 el clásico a Brasil y cerró la fase de grupos demostrando su chapa de candidata con un 6-0 frente a Guatemala.

En cuartos de final, fue triunfo por 2-0 ante los Estados Unidos y en la semi, la Albiceleste mostró un paso arrollador al apabullar a Bolivia por 9-0. Por su parte, Paraguay venía de doblegar 5-2 a Brasil en la otra semifinal.

Con este título, Paraguay se convirtió en el máximo ganador de la Copa América de talla baja, con dos conquistas. En la edición anterior, que se disputó en Perú en 2022, Argentina había goleado 5-0 a la Albirroja en la final. En 2018, los guaraníes se impusieron 3-0 ante los albicelestes como visitantes y alzaron la primera copa.