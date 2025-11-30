Deportes

La selección argentina de talla baja perdió la final de la Copa América por penales ante Paraguay

El conjunto albiceleste había empatado de manera agónica un partido adverso, pero no pudo con los locales en la definición

Guardar
La Albiceleste cayó en la definición por penales

La selección argentina de talla baja no pudo ante Paraguay en la final de la Copa América tras perder 2-0 en los penales luego de igualar 4-4 en un duelo vibrante disputado en la ciudad de Luque. La Albiceleste pudo empatar en la última jugada para llevar el duelo al tiempo extra y en la definición falló tres disparos desde el punto penal.

El primer tiempo fue apasionante, con situaciones de gol para ambos equipos y mucha tensión en las tribunas del Ueno COP Arena del Parque Olímpico de Asunción. Es que el duelo entre Argentina y Paraguay se vivió como un verdadero clásico por otros antecedentes en finales y el polémico episodio ocurrido en Buenos Aires durante la final del Mundial de 2023 que consagró a la Albiceleste por abandono del rival en el primer tiempo.

El elenco albirrojo se fue al descanso ganando con un marcador de 3-2, con una gran actuación del Mágico Ruiz, autor de un doblete. Sin embargo, la Albiceleste logró un agónico empate de penal gracias a la definición de Catriel Brasesco, quien minutos antes había fallado otro tiro libre directo.

En el segundo tiempo se vivió una situación tensa en el estadio con una fea caída del jugador paraguayo Agustín Aquino, quien golpeó su cabeza contra el suelo tras una disputa aérea con un rival y fue trasladado al vestuario en camilla.

El agónico empate de Argentina ante Paraguay

En el primer tiempo extra, Paraguay pegó primero y se adelantó 4-3 luego de un potente disparo de Arturo Florentín a pocos minutos de iniciado el suplementario. Brasesco tuvo la chance de igualar con un disparo directo que terminó en las manos del arquero. En el último segundo del alargue, Carlos Sánchez marcó el agónico empate que forzó los penales. Argentina no tuvo puntería y falló tres remates en los pies de Brasesco, Rojas y Deamigo, mientras que los locales convirtieron sus dos disparos para festejar su segundo título continental.

Argentina había llegado la instancia definitoria de la Copa América tras culminar primera e invicta la Zona B. En el debut, dio una muestra de autoridad al vapulear por 5-0 a Colombia. Luego, goleó 4-1 a México, le ganó 2-0 el clásico a Brasil y cerró la fase de grupos demostrando su chapa de candidata con un 6-0 frente a Guatemala.

En cuartos de final, fue triunfo por 2-0 ante los Estados Unidos y en la semi, la Albiceleste mostró un paso arrollador al apabullar a Bolivia por 9-0. Por su parte, Paraguay venía de doblegar 5-2 a Brasil en la otra semifinal.

Con este título, Paraguay se convirtió en el máximo ganador de la Copa América de talla baja, con dos conquistas. En la edición anterior, que se disputó en Perú en 2022, Argentina había goleado 5-0 a la Albirroja en la final. En 2018, los guaraníes se impusieron 3-0 ante los albicelestes como visitantes y alzaron la primera copa.

Temas Relacionados

Copa AméricaSelección argentina de talla bajaParaguayCopa América de Talla Bajadeportes-argentina

Últimas Noticias

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Las Garzas tuvieron una exhibición de fútbol para quedarse con la llave de semifinales gracias a los goles de Tadeo Allende por triplicado, Mateo Silvetti y Telasco Segovia. Esperan en la definición por San Diego FC o Vancouver Whitecaps

El Inter Miami de Messi

Central Córdoba de Santiago del Estero empata con Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura

El Ferroviario y el Pincha buscan el primer boleto a las semifinales del certamen. Transmite TNT Sports

Central Córdoba de Santiago del

Lionel Messi y Rodrigo de Paul se enfurecieron con Maxi Moralez: el tenso cruce durante la final de la Conferencia Este de la MLS

Los jugadores de la selección argentina discutieron acaloradamente con Frasquito, que se puso cara a cara con la Pulga

Lionel Messi y Rodrigo de

Así quedó la tabla de títulos de la Copa Libertadores tras la conquista de Flamengo: el récord de Argentina que igualó el fútbol brasileño

El Mengao venció a Palmeiras en Lima y se llevó el cuarto trofeo de este certamen a sus vitrinas para igualar la cosecha de Estudiantes y River Plate. Además, le dio la 25ª Libertadores al fútbol brasileño

Así quedó la tabla de

Leonardo Tristan detuvo la marcha triunfal de Faustino Oro y Diego Flores es el nuevo puntero del Campeonato Argentino de ajedrez

En la 5ª rueda, el niño fue derrotado por el maestro necochense y lo relegó al puesto de escolta. Mañana a las 14, la 6ª rueda

Leonardo Tristan detuvo la marcha
DEPORTES
El Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Messi goleó 5-1 a New York City, salió campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS

Central Córdoba de Santiago del Estero empata con Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura

Lionel Messi y Rodrigo de Paul se enfurecieron con Maxi Moralez: el tenso cruce durante la final de la Conferencia Este de la MLS

Así quedó la tabla de títulos de la Copa Libertadores tras la conquista de Flamengo: el récord de Argentina que igualó el fútbol brasileño

Leonardo Tristan detuvo la marcha triunfal de Faustino Oro y Diego Flores es el nuevo puntero del Campeonato Argentino de ajedrez

TELESHOW
La sorpresiva declaración de Ivana

La sorpresiva declaración de Ivana Figueiras que encendió las alarmas con su relación con Darío Cvitanich

Iliana Calabró viajó a Brasil para visitar a su hijo y prepararse para la llegada de su nieto

Entre hortensias, piscina y un banquete: así fue el bautismo de Beltrán, el nieto de Fernando Burlando

Las redes estallaron por el regalo de Icardi a la China Suárez: ¿gesto romántico o copia a Wanda?

La tierna charla de Maxi López con su familia a días del nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson

INFOBAE AMÉRICA

Un abecedario para restablecer la

Un abecedario para restablecer la democracia: segunda parte

Enfermedad verde, el extraño padecimiento que afectaba a jóvenes vírgenes en el siglo XVII

Franco Parisi realizará una consulta online para definir si respalda a Jeannette Jara o a José Antonio Kast en el balotaje de Chile

Condenado por matar a su hermana frente a su madre: el caso que estremeció a Nueva York

El episodio más insólito del estoicismo: cómo un chiste propio mató a Crisipo de Solos