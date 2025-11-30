El gesto de Colapinto con su ingeniero de pista tras el Gran Premio de Qatar: “Él tuvo un lindo cumpleaños”

Stuart Barlow le comentó al argentino su desempeño en la pista de Lusail

Franco Colapinto finalizó en la 14ª posición del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tras partir desde los boxes y superar a seis rivales en el Circuito Internacional de Lusail. El piloto argentino, al mando de su Alpine, cruzó la meta por delante de su compañero Pierre Gasly (16º), quien perdió posiciones tras un incidente con Nico Hülkenberg (Sauber). Una vez completadas las 57 vueltas en Medio Oriente, el argentino mantuvo una charla especial con su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

El ingeniero británico, que está en comunicación con el joven de 22 años durante toda la carrera, le hizo un breve punteo una vez que el argentino pasó la meta sobre lo que dejó su participación. “Bandera a cuartos, bandera a cuatro. Terminamos P14, al final ahí. No fue el mejor fin de semana para nosotros aquí. Intentamos algunas cosas... vamos a intentar volver con eso en un fin de semana de carrera normal. Tenemos que entender ese último stint un poco. Creo que nos fuimos de ritmo un poco al final. Nos enfocaremos en eso”, comentó Barlow por la radio, quien hizo hincapié en las últimas vueltas del pilarense, las cuales fueron un poco más lentas en comparación al resto de la carrera.

Inmediatamente, Stuart Barlow le agradeció a Colapinto, quien le habría dedicado un video especial a su hijo por su cumpleaños. “Gracias, amigo. Tuvo un cumpleaños muy especial hoy, así que muchas gracias. Le gustó mucho el video”, aseguró el ingeniero. Franco le preguntó si “¿Va a correr o por ahora no?”, mientras el británico reaccionó con una broma: “Creo que eso ya está empezando a ser un poco caro para mí, amigo. No estoy seguro de que queramos empezar con el karting además de la F1, amigo”.

Cabe recordar que Colapinto tejió una estrecha relación con su ingeniero de pista y en reiteradas oportunidades se los captó teniendo conversaciones de esta índole por la radio. Incluso, el argentino lo felicitó cuando Barlow contrajo matrimonio con su esposa y también participó de la cena en la que celebró su cumpleaños.

El argentino de 22 años completó una solvente actuación después de largar desde los boxes debido a un cambio de configuración en su A525, adoptando una puesta a punto similar a la de Gasly. Durante la competencia, una norma especial obligó a los equipos a realizar dos paradas en boxes y a limitar el número de 25 vueltas por cada juego de neumáticos.

Colapinto se mantuvo firme a lo largo de toda la carrera y pudo escalar seis lugares. Los primeros se produjeron tras el accidente de su compañero Pierre Gasly y el Sauber de Nico Hülkenberg, quien tuvo que abandonar. Posteriormente, quedó por delante de Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) y Oliver Bearman (Haas), quien tuvo problemas en los boxes. En el penúltimo giro, aprovechó el retraso de Isack Hadjar (Racing Bulls) para ubicarse 14º, posición en la que terminó.

Sin embargo, pese a la correcta actuación, se mostró algo disconforme con su rendimiento sobre el monoplaza A525 durante el fin de semana. “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. En general no había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encontré el ritmo y fue duro. Hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana para intentar mejorar. Fue un día difícil”, argumentó el joven de 22 años en diálogo con ESPN.

La temporada concluirá el próximo fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi en el Circuito de Yas Marina, escenario donde Colapinto debutó en un test de rookies el 28 de noviembre de 2023 con el Williams FW45. Además, se definirá el campeón de la Fórmula 1: Max Verstappen ganó en Qatar y se puso a 12 puntos de Lando Norris.