Distinguieron a Betty García, pionera del fútbol femenino: “Me olvidaba del mundo cuando entraba a la cancha, era algo mágico”

Betty García, posando con la camiseta argentina y su número característico (Fotografía: LegisCABA/Laura Palmiotti).

La distinción como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte otorgada a Gloria Argentina Betty García por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires representa un reconocimiento a una trayectoria que desafió convenciones y abrió caminos en el fútbol femenino argentino.

El acto, realizado en el Salón Presidente Alfonsín, reunió a la homenajeada y a la diputada Graciana Peñafort, autora del proyecto, en una ceremonia que puso en valor la historia y el legado de una de las pioneras de este deporte en el país.

Nacida en 1941 en Avellaneda, Betty García inició su carrera futbolística a los diecinueve años en el Club Atlético All Boys. Su recorrido la llevó al Club Piraña de Pompeya en 1961 y, posteriormente, al Nacional de Montevideo, convirtiéndose en una de las primeras futbolistas argentinas en jugar en el extranjero. De regreso en Argentina, integró el Club Universitario y más tarde se sumó a La Academia, el equipo femenino de Racing Club. Desde hace más de veinte años reside en el barrio porteño de Villa Crespo, donde continúa vinculada al deporte.

Uno de los hitos más recordados de su carrera tuvo lugar en el Mundial de Fútbol Femenino de 1971 en México, donde representó a la selección argentina con la camiseta número nueve. El plantel viajó en condiciones precarias: sin botines, médico, masajista ni entrenador, y con indumentaria deportiva donada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sindicato que también les facilitó canchas para entrenar. La organización del torneo, una federación previa a la incorporación del fútbol femenino por parte de la FIFA, les entregó las camisetas y los primeros botines que usaron en sus vidas.

El Salón Presidente Alfonsín fue el escenario para la distinción a la exjugadora (Fotografía: LegisCABA/Laura Palmiotti).

El 21 de agosto de 1971, en el Estadio Azteca, la selección argentina protagonizó un partido memorable al vencer a Inglaterra por 4 a 1. Este triunfo motivó la declaración del 21 de agosto como “Día de Las Futbolistas” mediante la ley 6.175 de la Legislatura porteña, posteriormente replicada a nivel nacional por la ley 27.596. Betty García evocó ese encuentro al afirmar: “Fue un equipo de grandes jugadoras y compañeras y por eso le ganamos a Inglaterra, no teníamos ganas de volver al país”.

A lo largo de su carrera, García vivió experiencias que reflejan las dificultades y la pasión de las pioneras del fútbol femenino. Recordó los viajes a provincias para disputar partidos los fines de semana y el regreso inmediato a sus trabajos cotidianos: “Los fines de semana íbamos a jugar partidos en las provincias. Y el lunes bajábamos del micro y nos íbamos a trabajar. Trabajaba en una fábrica de guantes industriales y me gustaba y además no tenía que rendirle cuentas a nadie”.

También rememoró la falta de cobertura mediática tras victorias internacionales: “Fuimos a Perú y le ganamos a la selección peruana. Cuando llegamos acá nos recibieron solo los familiares, no había ningún periodista. Y por eso nunca pensamos que íbamos a tener tanto reconocimiento después”. Incluso, rememoró que en aquel encuentro la parcialidad peruana le arrojaba choclos a la arquera argentina.

Racing Club homenajea a Betty García desde su página Web (Crédito: página oficial de Racing Club de Avellaneda).

La historia personal de García está marcada por la resiliencia. Tras la muerte de su madre a los diecisiete años, encontró en el deporte un espacio de contención y desarrollo: “Bueno, lo que pasa es que yo tenía diecisiete años y falleció mi mamá y a los dieciocho empecé a jugar al fútbol y mi papá me acompañaba. Él no tuvo nunca problema de que yo fuera al fútbol, al contrario”. Su vínculo con la actividad deportiva se interrumpió después de 1984, hasta que en 2017 asumió la dirección técnica del Norita Fútbol Club, fundado en homenaje a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo. Este club fue reconocido de Interés Deportivo y para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres, Géneros y Diversidades por la Legislatura porteña.

En la actualidad, Betty García continúa su labor como Directora Técnica de Las Noritas y mantiene vivo su anhelo de éxito deportivo: “Mi sueño es que Noritas salga campeón”. Su testimonio reveló la evolución del fútbol femenino en Argentina y la importancia de recuperar la memoria de quienes abrieron el camino para las nuevas generaciones.

Betty García y la legisladora Graciana Peñafort (Fotografía: LegisCABA/Laura Palmiotti).

Durante la ceremonia, la diputada Graciana Peñafort destacó el valor simbólico de la trayectoria de García y de las pioneras del fútbol femenino: “El fútbol construye identidades y esas identidades se convirtieron en semillas de resistencia de lo popular”, dijo Peñafort. Y subrayó la lucha por conquistar espacios históricamente masculinos y la vigencia de figuras como García, quien, según sus palabras, “continuó con su actividad y no se quedó con su estatua de bronce, mirándose en ella como un espejo”.

La historia de Betty García representa el esfuerzo de mujeres y diversidades que superaron prejuicios y barreras para practicar un deporte tradicionalmente reservado a los varones. El crecimiento del fútbol femenino en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país refleja la reivindicación del derecho al juego, al disfrute, al ocio y a la profesionalización en el ámbito deportivo.