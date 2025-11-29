Deportes

La nueva regla “anti simulación” que impulsará la FIFA para aumentar el tiempo de juego: cuándo se pondrá en marcha

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, anunció que el jugador que sea atendido por lesión deberá estar afuera del campo durante 2 minutos. La medida se probará en la Copa Árabe

Durante la Copa Árabe que comenzará el 1 de diciembre, el jugador que sea atendido por lesión deberá esperar 2 minutos para reingresar (Foto: Reuters/Mohammed Salem)

La FIFA avanza hacia una transformación profunda en la gestión del tiempo de juego. Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros y referente mundial en materia arbitral, confirmó que en la próxima Copa Árabe se probará una nueva regla: “Todo jugador de campo que reciba atención médica deberá permanecer fuera del terreno de juego durante dos minutos”, con excepción del arquero.

La medida no surge por casualidad. Según los informes técnicos de FIFA e IFAB, el fútbol actual presenta una cifra alarmante. En promedio, de los 90 minutos reglamentarios sólo se juegan entre 50 y 55 minutos reales. El resto se pierde en interrupciones, demoras estratégicas, protestas y atenciones que no representan lesiones genuinas. La nueva propuesta apunta directamente a reducir ese margen de inactividad. La otra excepción a la regla será si la lesión fue producto de una infracción grave. En ese caso, el juez podrá permitir el reingreso inmediato.

Según explicó Collina, “si un jugador realmente está lesionado, dos minutos no representan un perjuicio; si no lo está, la obligación de salir del campo actuará como disuasivo”. Collina, voz de referencia en materia arbitral, se mostró confiado en la recepción de la medida: “Necesitamos proteger el juego y a quienes lo practican. Esta prueba apunta exactamente a eso”.

La lógica es simple y contundente: si un futbolista está realmente lesionado, dos minutos no representan un perjuicio; si simula o exagera, la sanción temporal desalentará la conducta.

El objetivo central es aumentar el tiempo efectivo, restaurar la naturalidad del juego y combatir una práctica que se ha vuelto habitual: detener el partido para enfriar ataques, romper el ritmo del rival o manipular el desarrollo del encuentro. Collina fue directo: “El objetivo es simple: que se juegue más y se pierda menos tiempo”.

La excepción a la regla: los arqueros no deberán salir de la cancha cuando sean atendidos (Foto: Reuters/Romina Amato)

Cómo funcionará la prueba y cuales son las directivas:

• El árbitro detiene el juego y permite el ingreso de los médicos.

• Tras la atención, el jugador deberá salir sí o sí del campo.

• No podrá volver antes de dos minutos de tiempo real.

• El equipo jugará en inferioridad numérica mientras dure la exclusión.

• El arquero será el único exceptuado por razones funcionales.

• El árbitro podrá permitir el reingreso inmediato únicamente si la lesión fue producto de una infracción grave del oponente.

No es una sanción disciplinaria, sino un mecanismo preventivo para disuadir la simulación y garantizar continuidad. La Copa Árabe será el banco de pruebas. Este certamen que se desarrolla bajo la órbita de la FIFA se iniciará el próximo lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 18 del mismo mes. La cita, que se llevará a cabo en Qatar, divide a 16 selecciones de la región en cuatro grupos: los dos primeros avanzarán a cuartos de final. La final será en el mítico Estadio Lusail que albergó la final del Mundial 2022.

Si el experimento ofrece los resultados esperados —más continuidad, menos interrupciones y una disminución clara de las simulaciones—, la FIFA presentará la evaluación completa ante la IFAB para su discusión formal.

Los futbolistas atendidos deberán aguardar 2 minutos para reingresar (Foto: Reuters/Mike Blake)

La hoja de ruta ya está definida:

Marzo de 2026: presentación oficial del informe y pedido de aprobación.

Julio de 2026: posible entrada en vigor mundial si la IFAB aprueba la norma.

Se trataría de una de las modificaciones reglamentarias más influyentes de las últimas décadas, comparable a la introducción del VAR o la regla del pase atrás al arquero. La propuesta apunta a devolverle al fútbol su ritmo natural, reducir la teatralización y elevar el nivel de transparencia. Si prospera, la regla podría modificar conductas, comportamientos tácticos e incluso preparar el terreno para futuros avances hacia un mayor control del tiempo efectivo. La comunidad futbolística seguirá de cerca el ensayo. Lo que ocurra en la Copa Árabe podría marcar el inicio de una nueva era en la gestión del tiempo dentro del fútbol mundial.

