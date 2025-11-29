La curiosa reacción de Puyol cuando le ofrecieron levantar la Copa Libertadores en la final Palmeiras-Flamengo y el show de memes que generó

La presencia de Carles Puyol en la final de la Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores que protagonizaron Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima (Perú) tuvo una escena por demás particular que generó gran conversación en las redes sociales: Felipe Melo y Julio César ingresaron el mítico trofeo de la competencia al estadio acompañados por el español Carles Puyol.

El ex arquero de 46 años fue uno de los designados por su vinculación con el Mengao, club del que surgió en 1997 y en el que militó hasta que emigró al Inter de Milan en 2004. Su retiro de la actividad se dio en esa entidad durante el 2018. Si bien nunca fue campeón de la Libertadores, sí conquistó la ya desaparecida Copa Mercosur en 1999 con esa entidad.

El defensor de 42 años, que decidió dejar la actividad este año tras defender por tres temporadas la camiseta del Fluminense, surgió también de Flamengo, pero jugó cinco años con el Verdao: fue dos veces campeón de la Libertadores con ese club en 2020 y 2021.

Es por eso que la imagen de Puyol sorprendió a propios y extraños. El mítico defensor español de 47 años transitó toda su carrera con el Barcelona catalán, pero fue invitado como leyenda del deporte. Los dos jugadores brasileños alzaron el trofeo y lo mostraron a las distintas parcialidades dentro del estadio, pero cuando Melo le ofreció repetir la escena al campeón del mundo en 2010 con España su reacción se hizo viral: dijo que no con gestos ampulosos y luego bromeó con ambos sin tocar la copa.

El posteo de la cuenta oficial de la Libertadores

En la final del 2024, que se disputó en el Estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina), la sorpresa estuvo en la figura de Novak Djokovic. El tenista serbio apareció por sorpresa y fue el encargado de trasladar el trofeo hasta su atril antes del duelo que tuvo la victoria de Botafogo 3-1 sobre Atlético Mineiro.

Como es habitual, lo sucedido disparó los memes en redes sociales con distintas bromas por lo ocurrido. Entre las imágenes que se utilizaron para comentar sobre la presencia de Puyol apareció una del español con la camiseta del Barcelona de Ecuador, teniendo en cuenta que fue el invitado estelar a inicios del 2025 de la clásica “Noche Amarilla” que cada año tiene la aparición de alguna leyenda del fútbol mundial.

Otros usuarios tomaron el gesto de Puyol como una señal de respeto hacia la Copa Libertadores, ya que él nunca jugó el certamen como futbolista profesional. Vale destacar que las personas que suelen ingresar el trofeo suelen ser jugadores históricos de los clubes que participan en la final y, principalmente, que la hayan conquistado en alguna oportunidad.

Esta particular tradición, que comenzó a realizarse desde que la final pasó a ser partido único en 2019, mantiene grandes similitudes con la Copa del Mundo. Según el protocolo de la FIFA, únicamente los futbolistas que salieron campeones del mundo y ciertos funcionarios seleccionados pueden tocar con sus propias manos el trofeo. Es por esto que en las redes sociales hicieron hincapié en que Carles Puyol podría haber rechazado tomar a la Copa Libertadores.

LOS MEJORES MEMES