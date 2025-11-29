Deportes

Aaron Anselmino convirtió su primer gol para el Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen de los argentinos

El ex defensor de Boca Juniors aportó su cuota goleadora en la visita al equipo de Equi Fernández, Exequiel Palacios, Echeverri y Sarco

Aaron Anselmino anotó su primer gol con la camiseta del Borussia Dortmund y justo ante un equipo plagado de argentinos como lo es el Bayer Leverkusen. El ex defensor de Boca Juniors aprovechó el juego aéreo para poner en ventaja a los suyos gracias a una pelota parada ejecutada por el sueco Daniel Svensson sobre el final del primer tiempo.

Al igual que en sus etapas en Boca y Chelsea, Anselmino padeció una serie de lesiones que lo alejaron de las canchas e intenta retomar la senda de la continuidad para exhibir todo su potencial. Venía de aportar una asistencia en la goleada ante Villarreal por Champions League, cotejo en el que cumplió con los 90 minutos, y ahora tuvo su bautismo en la red. Este es su séptimo compromiso con la camiseta amarilla.

El dueño de casa arrancó con dos futbolistas argentinos en el banco de suplentes: Claudio Echeverri y Alejo Sarco, ya que los otros dos, Equi Fernández y Exequiel Palacios, se recuperan de sus respectivas lesiones. El encuentro corresponde a la duodécima jornada de la Bundesliga, que tiene a ambos conjuntos peleando en los primeros puestos.

En una entrevista exclusiva con Infobae, el pampeano de 20 años remarcó: “Tuve la suerte de llegar y poder debutar con esta camiseta en el estadio nuestro, que la verdad que es una locura, muy lindo. Sí, (el Signal Iduna Park) tiene similitudes con la Bombonera, son muy pasionales y eso me encanta. Estoy contento por eso, mis compañeros desde que llegué me recibieron muy bien".

La trayectoria de Leo Balerdi, quien pasó de Boca Juniors al Borussia Dortmund antes de consolidarse en el Olympique de Marsella y convertirse en una pieza habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni, ofrece un precedente relevante para el presente del zaguero argentino de 1,88 metros que milita en el BVB.

El caso de Balerdi ilustra cómo un futbolista argentino puede utilizar su paso por el fútbol alemán como plataforma de desarrollo y proyección internacional. Tras su llegada al Dortmund, Balerdi completó allí su formación profesional, lo que le permitió luego dar el salto al fútbol francés, donde actualmente ejerce un rol de liderazgo en el Marsella. Su evolución ha sido reconocida por el seleccionador nacional, quien lo incluye de manera recurrente en la lista de convocados.

Para el actual defensor del Borussia Dortmund, la temporada representa una oportunidad para dejar atrás los problemas físicos y consolidarse en el plantel. La experiencia de Balerdi demuestra que, pese a las dificultades iniciales, es posible transformar la estadía en el club alemán en un trampolín hacia una carrera estable y de alto nivel en Europa.

Noticia en desarrollo...

