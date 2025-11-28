La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en la semifinal de la Copa Proyección y la gran figura fue el delantero Iker Zufiaurre, quien ingresó desde el banco y marcó los tantos del triunfo en el Superclásico. El equipo dirigido por Mariano Herrón se medirá en la final ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Zufiaurre, una de las grandes promesas de Boca Predio, sigue dando de qué hablar tanto en la selección argentina como en torneos con la casaca azul y oro. Este delantero nacido el 7 de octubre de 2005 en Adelia María, Córdoba, ya había demostrado su valía en su club siendo pieza clave para la Reserva que en ese momento era conducido por Silvio Rudman, al marcar un doblete que permitió la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores Sub 20. Ese equipo perdió la final con el Flamengo el año pasado.

También en 2024, el entonces DT del primer equipo, Diego Martínez, posó su atención en él y le dio tres presencias en la élite, incluyendo dos participaciones en la Copa Sudamericana. No obstante, con los cambios de entrenadores de Fernando Gago, Miguel Russo y Claudio Úbeda, la Joya volvió a la Reserva.

*Testimonio de Zufiaurre en ESPN

Iker comenzó su carrera en Atlético Adelia María, de su ciudad natal, donde inicialmente se desempeñó como enganche. Sin embargo, tras su llegada a Boca Juniors en 2017, fue reubicado como delantero, primero como extremo y luego por todo el frente de ataque gracias a su evolución física. Se destacó en la Quinta División dirigida por Walter Pico y Clemente Rodríguez, luego debutó en la Reserva de Boca a mediados de 2023 en un partido contra Unión, y desde entonces quedó bajo la órbita de la Primera.

El Consejo de Fútbol no lo dudó y le firmó un contrato profesional hasta 2028. El año pasado también se lució con la selección argentina Sub 20 que fue subcampeona en el Torneo de L’Alcudia, en España. Sus condiciones comenzaron a ser seguidas desde Europa, al punto que medios del Viejo Continente señalaron que el Atlético de Madrid lo tenía en su radar.

Lejos de los rumores, Zufiaurre siguió creciendo en Boca Juniors pese a que no tuvo la chance de volver a jugar en la Primera. En agosto de este año el atacante volvió a brillar en el triunfo del Xeneize ante Aldosivi en Mar del Plata, en el compromiso correspondiente a la séptima fecha de la Copa Proyección. En ese encuentro convirtió un golazo con una espectacular chilena. Al igual que en el Superclásico, aquella vez contra el Tiburón entró desde el banco y concretó un doblete.

El testimonio de Iker Zufiaurre luego de convertir dos goles para la victoria de Boca Juniors en el Superclásico del Copa Proyección

El impacto de Zufiaurre trasciende lo deportivo. Su nombre comenzó a resonar con fuerza en el ámbito del club y Boca recibió una oferta desde Europa por el jugador. Aunque la dirigencia rechazó la propuesta, la actuación del delantero incrementó el interés y lo posicionó en la agenda de los responsables del área futbolística.

A pesar de la atención que genera su presente, el joven manifestó su compromiso con el Xeneize: “Yo siempre tuve la cabeza acá. Dejé que se encarguen las personas que se tenían que encargar, mi cabeza está puesta en Boca y en el futuro en Boca”.

En la noche del jueves habló luego del triunfo ante River Plate. “Pasamos a la final y es un logro lindo, pero no nos tenemos que conformar”, dijo en diálogo con TNT Sports.

El gol de Iker Zufiaurre que decretó en un triunfo de la Selección Sub 20 ante Levante en el Torneo de L'Alcudia 2024

Sobre sus goles, contó: “El primero tira un centro Joaco Ruiz y gano de cabeza y la pongo abajo del palo. En el segundo, encara Geli (Gonzalo Gelini), hace una jugada por derecha, tira el centro atrás y estaba yo para hacer el gol”. Además, le dedicó los tantos a su familia y no se olvidó de su tierra: “Para Adelia María y mis amigos porque ellos saben que los aprecio mucho”.

Gol de Iker Zufiaurre en Boca

“Fue una noche soñada. Jugar hoy con la tribuna llena fue una locura”, resumió en charla con ESPN.

Boca Juniors jugará la final ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que goleó 4-0 a Argentinos Juniors. El último encuentro se llevará a cabo el miércoles próximo desde las 21:00 horas.