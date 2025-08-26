El golazo de chilena de una promesa de Boca al que candidatean al premio Puskás: la oferta desde el exterior que rechazaron

Iker Zufiaurre es uno de los jugadores más prometedores de Boca. Con un talento impactante, el joven volvió a brillar en el último triunfo del Xeneize ante Aldosivi en Mar del Plata, en el compromiso correspondiente a la séptima fecha de la Copa Proyección de la Liga Profesional.

El delantero ingresó desde el banco de suplentes y, en apenas quince minutos, revirtió el marcador con dos goles que sellaron la victoria por 2 a 1 para el conjunto porteño. Su actuación no solo modificó el rumbo del encuentro, sino que también lo consolidó como una de las figuras más atractivas del club de la Ribera.

El desarrollo del partido había sido adverso para Boca, dado que se encontraba en desventaja tras el grito de Biondi. El equipo mostraba dificultades para generar peligro hasta que, a la media hora del segundo tiempo, Zufiaurre protagonizó una jugada digna de ser candidata al tradicional premio Puskás. Tras un pelotazo de Facundo Herrera y un despeje de un defensor rival, el goleador observó la salida del arquero y, aprovechando la altura de la pelota, improvisó una chilena desde fuera del área que se transformó en el empate.

El propio jugador describió la acción después del partido con un orgullo natural, por la estética de la conquista. “En el primero, me tiró un pelotazo Facu Herrera, el defensor de ellos peinó y yo, de reojo, vi al arquero que salió. Y como la pelota estaba alta, tiré una chilena”, explicó en declaraciones brindadas a TNT Sports.

Lejos de conformarse, Zufiaurre volvió a marcar a los 41 minutos. En esta ocasión, avanzó por la banda derecha, eludió a varios defensores y definió con un remate cruzado que resultó inatajable para Gonzales. “Fue una jugada por derecha que me la dio Santi Dalmasso, empecé a encarar, por suerte se me hizo el hueco y sin dudar busqué el arco”, detalló. Estas dos intervenciones no solo aseguraron la victoria del Xeneize, sino que evidenciaron la capacidad del atacante para resolver en momentos decisivos.

Gol de Iker Zufiaurre en Boca

El impacto de Zufiaurre trasciende lo deportivo. Su nombre comenzó a resonar con fuerza en el ámbito del club y, recientemente, Boca recibió una oferta desde Europa por el jugador. Aunque la dirigencia rechazó la propuesta, la actuación del delantero incrementó el interés y lo posicionó en la agenda de los responsables del área futbolística.

A pesar de la atención que genera su presente, el joven manifestó su compromiso con el Xeneize: “Yo siempre tuve la cabeza acá. Dejé que se encarguen las personas que se tenían que encargar, mi cabeza está puesta en Boca y en el futuro en Boca”. Mientras continúa sumando minutos y goles en la Reserva, el delantero se prepara para un nuevo desafío: el próximo viernes disputará el Superclásico ante River en Ezeiza.

Así, una de las grandes promesas de Boca Predio, sigue dando de qué hablar tanto en torneos con la casaca auriazul como con la del combinado nacional, dado que también brilló en el equipo de Diego Placente, en el tradicional Torneo de L’Alcudia.

Nacido el 7 de octubre de 2005 en Adelia María, Córdoba, ya había demostrado su valía con la camiseta boquense, siendo pieza clave para el equipo de Silvio Rudman al marcar un doblete que permitió la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores Sub 20. Luego, Diego Martínez posó su atención en él y le dio tres presencias en la élite, incluyendo dos participaciones en la Copa Sudamericana; pero con los cambios de entrenadores, con Fernando Gago y Miguel Russo, la Joya volvió a la Reserva.

Iker comenzó su carrera en Atlético Adelia María, de su ciudad natal, donde inicialmente se desempeñó como enganche. Sin embargo, tras su llegada a Boca en 2017, fue reubicado como delantero, primero como extremo y luego por todo el frente de ataque gracias a su evolución física. Se destacó en la Quinta División dirigida por Walter Pico y Clemente Rodríguez, luego debutó en la Reserva a mediados de 2023 en un partido contra Unión, y desde entonces ha quedado bajo la órbita de la Primera.

El ya extinto Consejo de Fútbol no dudó y le firmó un contrato profesional hasta 2028. Y sus condiciones ya comenzaron a ser seguidas desde Europa, al punto que medios del Viejo Continente señalaron que el Atlético de Madrid lo tenía en carpeta. Lejos de los rumores, Zufiaurre sigue creciendo. Y lo disfruta Argentina, que lo tiene como uno de sus proyectos para continuar con el legado de La Scaloneta.