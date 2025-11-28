Deportes

12 tenistas del Top 100 y varias caras conocidas: quiénes son las figuras que jugarán las Finales del Interclubes

Los principales jugadores argentinos están confirmados y también darán el presente algunos extranjeros que pisan fuerte en el circuito

Los hermanos Cerúndolo, Francisco y Juan Manuel, campeones de la edición pasada del Interclubes de la AAT con Club Belgrano

Es el torneo por equipos de mayor tradición en el país y tendrá la presencia de varias figuras del circuito ATP. Los mejores tenistas argentinos y algunos extranjeros con trayectoria serán parte de Las Finales del Interclubes.

En total, 12 jugadores del Top 100 de los rankings mundiales de individuales y dobles darán el presente en la cita que forma parte de la Semana del Tenis, a cargo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Será entre el 8 y 14 de diciembre en las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, en Vicente López.

Francisco Cerúndolo (21), Sebastián Báez (45), Camilo Ugo Carabelli (49), Tomás Etcheverry (60), Francisco Comesaña (67), Mariano Navone (72) y Juan Manuel Cerúndolo (85) representarán a los diferentes clubes que animarán la competencia. También estará el estadounidense Emilio Nava (88°), que luego de ganar cuatro torneos Challenger en los últimos meses atraviesa el mejor momento de su carrera.

En la modalidad de dobles habrá otros tres argentinos top 100: Andrés Molteni (25), Guido Andreozzi (32) y Máximo González (35). También estará el uruguayo Ariel Behar (65).

Además, están confirmadas las presencias de Thiago Tirante, quien hasta hace dos semanas era parte del primer centenar (hoy está 106), y Román Burruchaga, que acecha el selecto grupo por primera vez en su carrera (se ubica 105). También estarán Facundo Díaz Acosta, Federico Gómez, Andrea Collarini, Santiago Rodríguez Taverna y dos de las esperanzas del tenis nacional de varones: Lautaro Midón y Juan Manuel La Serna.

Entre las mujeres estará Julia Riera, habrá promesas como Luisina Giovannini y Candela Vázquez, y en la nómina figura también Nadia Podoroska, semifinalista en Roland Garros 2020 y ex 36° del mundo, aunque todavía no está confirmado si regresará allí de una larga inactividad por lesión: su último partido oficial fue en el Abierto de Australia, hace casi un año.

Tomás Etcheverry estará en las finales del Interclubes (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El listado completo de jugadores, club por club:

SAN LORENZO DE ALMAGRO-A (Damas)

  • ESTABLE, JULIETA LARA
  • MARCHESINI, MARIA VICTORIA
  • RODRIGUEZ, JULIANA
  • CORBALAN MIRANDA, AMBAR
  • GARCETE, MILENA SOFIA
  • VALERIO, SOFIA
  • MARQUEZ, SOFIA LUCIA
  • DENIS, MIA
  • CATEURA, AGUSTINA MICHELLE
  • LESCANO IGLESIAS, CAMILA
  • CITTAR, IGNACIA
  • MASSARA, LORENA KARINA
  • SUEYRAS, ANA MILAGROS

SAN LORENZO DE ALMAGRO-A (Caballeros)

  • RATTI, LUCIO
  • SCHROEDER FERNANDEZ, BRUNO
  • CUNDOM, JULIAN
  • DEL PINO, MATEO
  • CORREA BEGUERIE, LAUTARO
  • FAGOTTI, EZEQUIEL
  • AMEAL, JUAN IGNACIO

ASOC. DEP. RACIONALES-A (Damas)

  • CAPURRO, MARTINA
  • MARKUS, CARLA
  • PODOROSKA, NADIA
  • MOYANO, LUCIANA
  • GOMEZ PEZUELA CANO, MARIAN
  • ESTEVEZ, JOSEFINA
  • MARKUS, KATJA BELEN
  • MARKUS, CAMILA VERONICA
  • E’HALLI OBEID, MIA
  • OTTOBONI, ROMINA
  • REY, VALZACCHI MARIA BELEN
  • GABARAIN, DOLORES
  • FERNANDEZ, DANIELA FABIANA
  • ALVAREZ, MARADINI BIBIANA
  • MARCU, NATALIA

ASOC. DEP. RACIONALES-A (Caballeros)

  • NAVA, EMILIO
  • BOYER, TRISTAN WILLIAM
  • VALLEJO ALVAREZ, ADOLFO DANIEL *
  • HABIB, HADY
  • GUILLEN MEZA, ALVARO
  • RONCADELLI, FRANCO
  • RODRIGUEZ, LORENZO JOAQUIN
  • ZARATE, CARLOS
  • VILICICH, BAUTISTA
  • HUERTAS DEL PINO, ARKLON
  • GUERCIO, LUCCA
  • MACCARONE, PABLO MIKITO
  • NAVARRO, JOEL SANTIAGO
  • ESPONDA, ZENON
  • TEMI, BRUNO
  • GONZALEZ DOLCI, GERONIMO
  • ARGUELLO, FACUNDO
  • VAZQUEZ-VALENZUELA, JUAN
  • HERAS, PATRICIO

ATLETICO MONTE GRANDE-A (Caballeros)

  • JUSTO, GUIDO IVAN
  • RIBEIRO MARCONDES, IGOR
  • BERTA, MATEO
  • DIAZ, GUIDO
  • SUBINAGA, JUAN FRANCISCO
  • BARRIO, SANTIAGO
  • CAMINOS, JOAQUIN
  • GRAMAJO, ALEJANDRO DAMIAN
  • CASTARES, MARCOS GABRIEL
  • BOZZA, JORGE IGNACIO
  • GARRETTA ALTAMIRANO, GIAN FRAN
  • AYALA, LAUTARO FEDERICO
  • SALANDIN, JUAN PABLO
  • FERNANDEZ VIÑA, NICOLAS
  • FERRAGUT, ALEJO
  • LUENGO, FEDERICO
  • SUAREZ, MARCOS NAHUEL

BANCO PROV.DE BS.AS.-A (Caballeros)

  • MARTIN MANZANO, JUAN CRUZ
  • AGUILAR CARDOZO, JOAQUIN
  • AGUILAR CARDOZO, FEDERICO
  • ROCCO, JEREMIAS
  • MENEO, TADEO
  • DREYCOPP, IVAN
  • HERNANDEZ, JOSEPH
  • FAIGENBAUM, FRANCISCO ADOLFO
  • DIKENSTEIN, IVAN AXEL
  • URYSON, NICOLAS
  • ROJAS, TOMAS

BUENOS AIRES LAWN TENNIS CLUB (Damas)

  • CARLE, MARIA LOURDES
  • SANCHEZ, ANA SOFIA
  • URRUTIA, MARIA FLORENCIA
  • VAZQUEZ, CANDELA
  • ORMAECHEA, PAULA
  • KRYWOJ, MELANY SOLANGE
  • LABAT, MARIA FLORENCIA
  • AUROUX, MAILEN
  • BRUZZESI AVELLA, CARLA
  • PIUMATTI, JULIANA

BUENOS AIRES LAWN TENNIS CLUB (Caballeros)

  • ETCHEVERRY, TOMAS MARTIN
  • BURRUCHAGA, ROMAN
  • FICOVICH, JUAN PABLO
  • BUENO RODRIGUEZ, GONZALO SEBASTIAN
  • MIDON, LAUTARO
  • GOMEZ, FEDERICO AGUSTIN
  • KICKER, NICOLAS
  • VARILLAS, JUAN PABLO
  • ZEITUNE, MAXIMO
  • MOLTENI, ANDRES
  • PAGANI, DANTE
  • GIAMICHELLE, SANTIAGO
  • TIBERTI, BRUNO

CLUB BELGRANO (Caballeros)

  • CERUNDOLO, FRANCISCO
  • CERUNDOLO, JUAN MANUEL
  • MONFERRER, EZEQUIEL
  • MARTINEZ, TOMAS
  • GARCIA LONGO, NICOLAS
  • GONCALVES FRANCA, LUCAS
  • URETA TOMAS, JUAN IGNACIO
  • MIRAMONTES, AUGUSTIN MAXIME
  • DO VAL, GUILHERME
  • LUINI, LUCAS
  • RODRIGUEZ, AYRTON ANDRES
  • JAIMOVICH, MANUEL
  • FERNANDEZ PODESTA, SANTIAGO
  • JAIMOVICH, MARIANO
  • PELEGRINI, RAMIRO
  • CALVO BARCELO, FERMIN
  • RUDI, PATRICIO

COMERCIO (Damas)

  • GOBBI MONLLAU, ANA VICTORIA
  • DANILOVA, ALISA
  • VIVAS, SOFIA
  • SERRA, MALENA
  • ORSELLI, JESICA
  • GUSSONI, NATALIA GISELA
  • FINCHELSTEIN, SOFIA
  • TESSI, CRISTINA
  • CANTARUTTI, PAULA VERONICA
  • ROTELA, MARIA SOLEDAD
  • RODIÑO, M. ALEJANDRA
  • ACOSTA, MARIA CECILIA
  • GONZALEZ GLANZMANN, GRETEL
  • LOPEZ, ANA MARIA
  • EDENBURG, CYNTHIA
  • GALAN, GABRIELA

COMERCIO (Caballeros)

  • DIAZ ACOSTA, FACUNDO
  • MONZON, IGNACIO MARTIN
  • DESCOTTE, MATIAS FRANCO
  • LEHMANN, NIKOS
  • BEHAR, ARIEL
  • SPILZINGER, TOMAS
  • BARBIER, TIZIANO DANTE
  • DELLATORRE, ANDRES ANIBAL
  • HARTBRECHT, SEBASTIAN
  • ARNOLD, LUCAS
  • LAVASELLI, GONZALO
  • SEMINARA, JUAN JOSE
  • SALINAS, MATIAS
  • GENESIO, CRISTIAN
  • NAVARRO, JONATHAN DAVID
  • RODRIGUEZ, JULIAN
  • MAROT, JULIAN AGUSTIN
  • FERNANDEZ LILLI, IGNACIO
  • SEMINARA, JUAN PABLO
  • ASTOBIZA, GONZALO
  • GUALLAR, LUCAS
  • GARCIA GODOY, JOAQUIN
  • SCALELLA, PAOLO ARIEL
  • BARBOSCH, ALAN GABRIEL
  • SINCLAIR, JUAN CARLOS
  • GUILLEN, ALEJO
  • GARCIA POSSE, SEBASTIAN

DARLING TENNIS CLUB-A (Damas)

  • REY STAFFOLANI, MAIA SELENE
  • YAÑEZ, DELFINA
  • BLASI, SOFIA DEL MAR
  • MONDATI, ORNELA LUISANA
  • GARBINO, JIMENA PAULA
  • GRISOLIA, NATALIA
  • PONTIERI, ANA

EL JAGÜEL-A (Damas)

  • GONZALEZ DANIELE, JUSTINA MARI
  • RIVEROS DANCHUK, CANDELA GUADA
  • GONZALEZ, JAZMIN GRISEL
  • VILLALVA, MAILEN BERENICE
  • GRANDINETTI, SOFIA
  • AMETRANO, MARIA AGUSTINA
  • HERNANDEZ, LORENA BEATRIZ
  • CAVALLI, MARIASNA

F. GRAL. SAN MARTIN-A (Caballeros)

  • VALENTE, ROCCO
  • RUSSO, SANTIAGO JOSE
  • BRANC, MATEO
  • SERRANO, BAUTISTA NICOLAS
  • MAGGIO, AGUSTIN
  • CHLPAC, ALEJO
  • ARANGUREN, LUCAS
  • PEREZ DE GRACIA, LUCAS
  • CARMONA, SANTIAGO
  • PERALTA, AUGUSTO
  • GASPARRI, RAMIRO
  • HASDA, LUCAS EZEQUIEL
  • PANESSA, FRANCO
  • CASANOVA MARIN, SANTIAGO RUY
  • LINARES, MARTIN IGNACIO

FERRO CARRIL OESTE-A (Damas)

  • GIOVANNINI, LUISINA
  • FOSSA HUERGO, NICOLE
  • ZEBALLOS MELGAR, NOELIA
  • BONARDI, BERTA
  • MATTIOLI, FRANCESCA
  • LARRAYA GUIDI, SOL AILIN
  • BEVERAGGI LESPIAU, PILAR
  • ALVAREZ, TIARA BELEN
  • GRASSI, AGUSTINA
  • GAMBOA, NICOLE
  • AGUDELO, LUCIANA
  • DIAZ OLIVA, MARIANA
  • NAPPI, SOFIA NAHIARA
  • CUOCO, SOFIA ISABELLA
  • RONDINONI, GUADALUPE
  • MOLINA PORTELA, DOLORES

FERRO CARRIL OESTE-A (Caballeros)

  • DELLIEN, MURKEL
  • OLIVO, RENZO
  • ABOIAN, VALERIO
  • CACHIN, PEDRO
  • FALABELLA, LAUTARO AGUSTIN
  • EGEA, FRANCO EMANUEL
  • VERTBERGER, IAN LUCA
  • HIDALGO, GABRIEL ALEJANDRO
  • LUCARELLI, AUGUSTO MATEO
  • ZARLENGA, BRUNO
  • KRIVULIN, EZEQUIEL
  • WAIDLICH, CHAVES FEDERICO A.
  • VALLINA, DANIEL IGNACIO
  • CHAIA, DAN EZEQUIEL
  • STERIN, GUSTAVO

GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.-A (Damas)

  • FERNANDEZ OLIVARES, LYA ISABEL
  • SOSA, CAROLA CELINA
  • PEREYRA GIUBBANI, SERENA
  • DI GENOVA, CHIARA
  • POJ, NICOLE
  • ZORNADA, EMILY
  • DOMINA, MARIA VICTORIA
  • FRASCINI, MARIA DANIELA
  • MERLO, ROCIO DANIELA
  • RODRIGUEZ VENTURA, AGOSTINA

GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.-A (Caballeros)

  • BAEZ, SEBASTIAN
  • COMESAÑA, FRANCISCO
  • SEYBOTH WILD, THIAGO
  • LINGUA LAVALLEN, ALEJO
  • BASEL, VALENTÍN
  • RIBERO, FRANCO
  • CARBALLO, MATEO GERÓNIMO
  • LAMA FELIU, GONZALO A.
  • BAHAMONDE, FRANCISCO

HARRODS, GATH Y CHAVES-A (Damas)

  • CHLPAC, AGUSTINA
  • MARQUEZ, DAPHNE BELEN
  • MORÓN, FLORENCIA
  • BLATTER, LUCIANA
  • ACOSTA, NOELIA BELEN
  • GLORIOSO, DELFINA
  • GAIDANO, MARIA JOSE
  • COLLETTI, CAROLINA
  • LI, AUGUSTA MAXIMA
  • VEGA GUDIAÑO, CAIRA
  • SANCHEZ SOPEÑA, LARA INES

HARRODS, GATH Y CHAVES-A (Caballeros)

  • UGO CARABELLI, CAMILO
  • DELLIEN, HUGO ERNESTO
  • BARRENA, ALEX
  • KESTELBOIM, MARIANO
  • AGUILAR PENA, JUAN CARLOS
  • BAADI, TAHA
  • FARJAT, TOMAS
  • ANDREOZZI, GUIDO
  • CAROU, IGNACIO
  • PERNAS, THIAGO AGUSTIN
  • DARDERI, VITO
  • CAPALBO, FRANCO
  • LIPOVSEK PUCHES, TOMAS

INDEPENDIENTE-A (Damas)

  • BURIS, BETINA
  • CORBALAN, PAULA
  • MERDENI, TRINIDAD
  • RIVOLTA, MARIA FLORENCIA
  • PASO DIAZ, MARIA DEL ROSARIO
  • CAAMAÑO, ELIZABETH JIMENA
  • MENENDEZ, DANIELA VERONICA
  • MICHELINI, JESICA LILIANA
  • LOPEZ, ANALIA
  • GRECO, CAMILA BELEN

LUJAN TENNIS CLUB-A (Damas)

  • BRAYOTTA, MIA CELESTE
  • CARROCERA, MORA
  • ZAPATA, JOAQUINA
  • CÁCERES, LUANA DENISE
  • NAVARRO, CAMILA
  • BOSIO, LUCIA
  • RASO MONTES, ANGELES
  • CHIDICHIMO, PALOMA
  • KRAUTH, VANESA LILIANA
  • FERREYRA, DANA
  • BALIGE, NATALI

NÁUTICO HACOAJ-A (Damas)

  • MEABE, SOFIA
  • RABIN, SOL
  • ALVAREZ BRANDON, MARIA SOL
  • PIMENTEL BASURTO, GABRIELA ARN
  • DUARTE, AGUSTINA DANIELA
  • GRINBERG, LUCIA
  • SRAGOWITZ, CAMILA
  • MORO PLEUSS, MICAELA
  • ROSIGNUOLO, MICAELA
  • SILVA, JACKELIN SOLANGE ABIGAIL
  • SPOLSKI, MARIELA
  • FLORES, MARIA ANGELICA

RACING CLUB-A (Caballeros)

  • POPKO, DMITRIY
  • RODRIGUEZ TAVERNA, SANTIAGO
  • COLLARINI, ANDREA
  • VILLANUEVA, GONZALO
  • CASANOVA, HERNAN
  • CORTHEY, LAUTARO
  • CONTE, VALENTINO MARTIN
  • PEREZ, LUCAS
  • AMARFIL, ANDRES HORACIO
  • SALINAS, FELIPE AGUSTIN

RIVER PLATE-A (Damas)

  • RIERA, JULIA
  • TEJADA PESARINI, AIKEN VALENTI
  • QUAGLIA, LARA
  • SIMON PADROS, FELICITAS
  • LOPEZ, JOSEFINA
  • SIMON PADROS, SOFIA
  • FERRARI, RENATA DELFINA
  • SARNO, MERLINA
  • MORINI, LUNA
  • SCATTINI, OLIVIA
  • TAMBUSSI, MACARENA LUZ
  • URIBE ALVARADO, AMANDA VICTORIA
  • SCHAUVINHOLD, PILAR

SAN FERNANDO-A (Damas)

  • MARUCA, MELINA MARIA
  • AIASSA, CLAUDINA
  • ANDREAZZINI, AGOSTINA
  • SERRANO, LUCIA GABRIELA
  • PIOTTI, MARTINA ALEJANDRA
  • ESPERÓN, MARIANA SOLEDAD
  • LARZABAL, JULIANA
  • NARVAEZ, FLORENCIA BETINA
  • LORENZO, ANABELLA
  • SASSONE, MARIANA LAURA
  • ZARATE, ANGELA
  • RIGALI, EVANGELINA
  • ZARATE, AMALIA ANDREA

TEMPERLEY L.T.C.-A (Caballeros)

  • PACHECO MENDEZ, RODRIGO
  • AGAMENONE, FRANCO
  • DUTRA SILVA, DANIEL
  • MENA, FACUNDO
  • JUAREZ, FACUNDO
  • GRIPPO, VALENTINO
  • CUEVAS, PABLO GABRIEL
  • MARTINENGO, MANUEL
  • GIANGRASSO, TOMAS
  • SABINA, JOAQUIN
  • CORTARELLO, JUAN IGNACIO
  • MORALES, NICOLAS
  • MARCOS, AYRTON
  • MARTIN, FEDERICO
  • PISTOLOZZI, PATRICIO CLAUDIO

TENIS CLUB ARGENTINO-A (Damas)

  • ORTENZI, JAZMÍN AZUL
  • BULBARELLA, MARINA
  • CAFFARENA, JULIA
  • PAEZ, VICTORIA
  • AGUIRRE, LIA
  • AGUIRRE, GLORIA
  • LÓPEZ, MARIANA BEATRIZ
  • SPINETTA, ORNELLA MARCELA
  • SALIMEI, CORA MALLEA DE
  • TRESCA, CLARA
  • MORENO QUINTANA, PAMPA CALLERO
  • VIEYRA, CANDELARIA

TENIS CLUB ARGENTINO-A (Caballeros)

  • NAVONE, MARIANO
  • TIRANTE, THIAGO AGUSTIN
  • TORRES, JUAN BAUTISTA
  • LA SERNA, JUAN MANUEL
  • AMBROGI, LUCIANO EMANUEL
  • GONZÁLEZ, MÁXIMO
  • DURAN, GUILLERMO
  • GURMENDI, ALEXIS
  • MEDUS, ANDRES
  • ELI, NICOLAS
  • MAYER, LEONARDO
  • LE GENTIL, GONZALO
  • ESTEVARENA, MARTIN
  • ESTEVARENA, JUAN CRUZ
  • BARROETAVENA, MANUEL
  • GONZALIA, JONATHAN
  • YUNIS, JUAN PABLO
  • ROSSI, ARIEL ANDRES
  • ASTRADA, MANUEL PABLO
  • AGUIRRE, CRISTOBAL (H)

URQUIZA TENIS CLUB-A (Caballeros)

  • VANKAN, MARLON AMAR MARIE
  • GAGLIARDO, LORENZO
  • OTEGUI, JUAN BAUTISTA
  • TENTI, FERMIN
  • CIURLETTI, ANDRES GABRIEL
  • SONNE, TOBIAS
  • TACCHI, LUCIANO
  • FRANCO, TOBIAS
  • ROMANO, GINO
  • BIANCHI, NICOLAS
  • GRECO, VALENTIN MANUEL
  • BUCHHASS, MATIAS RODOLFO
  • DEGREEF, GERONIMO

VÉLEZ SARSFIELD-A (Damas)

  • ACEBEDO BONOCORE, MARTINA
  • RIOS ROMERO, SACHENKA VALESKA
  • BURSTEIN, MARIA VICTORIA
  • CONDE, MARIANA NORA
  • ANDREA, LAURA
  • LOSADA, MARIA NOEL

VILLA REAL TENIS-A (Caballeros)

  • NOVO, IGNACIO
  • GALLEGO, JUAN IGNACIO
  • CASTRO, LEONEL CESAR
  • LUNA, TOMAS ALFREDO
  • ROCHA, LAUTARO ELIAS
  • LOPEZ, DANTE EZEQUIEL
  • MONASTERIO, JUAN PABLO
  • MENDEZ, AQUILES
  • MUNUA, TADEO FELIPE
  • ALVAREZ, GONZALO MARCELO

